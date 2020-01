Multiplayer-Online-Shooter erfreuen sich auch 2020 großer Beliebtheit. Doch welche Titel sind aktuell angesagt? Wir geben einen Überblick über die besten Online-Shooter-Games 2020 und erklären, was sie so speziell macht.

Online-Shooter gibt es wie Sand am Meer. Manche eignen sich gut für Zwischendurch, andere wiederum sind zeitintensiv und erfordern einiges an Aufwand und Hingabe, wenn man erfolgreich sein will.

Damit Euch die Wahl eines passenden Titels leichter fällt, zeigen wir Euch bei MeinMMO eine Top-Liste von elf der besten Multiplayer-Online-Shooter und stellen sie mit ihren Stärken und Schwächen vor. So seht Ihr, welches Game für welchen Spielertyp geeignet ist.

Bei der Auswahl der Spiele flossen sowohl persönliche Präferenzen, als auch andere Faktoren wie Entwicklung des Titels seit Release, die Spielerzahlen oder beispielsweise das User-Interesse mit ein.

Warframe

Was ist Warframe? Bei Warframe handelt es sich um einen rasanten Free-to-Play Third-Person-Coop-Shooter von Digital Extremes. Das Spiel wurde bereits im Jahr 2013 veröffentlicht und wird seitdem kontinuierlich in enger Kooperation mit der Community erweitert und verbessert.

Warum lieben die Fans Warframe so sehr?

Worum geht’s? Ihr spielt futuristische Space-Ninjas, die sogenannten „Tenno“. Diese Krieger wurden nach Jahrhunderten aus dem Kälteschlaf geweckt und mittlerweile ist das ganze Sonnensystem von verseuchten Monstern, faschistischen Klonen und gierigen Konzernen kontrolliert. Nun ist es für Euch an der Zeit, schießend, hüpfend und Schwert schwingend mal gehörig aufzuräumen!

Die Tennos nutzen in ihrem Kampf Warframes, also biomechanische Kampfanzüge, die man auch wechseln kann. Die einzelnen Frames verkörpern eine Art Klasse mit eigenen Skills.

Plattform: PS4, Xbox One, PC

Release: 25.3.2013 PC, 15.11.2013 PS4, 2.9.2014 Xbox One, 20.11.2018 Nintendo Switch

Publisher: Digital Extremes

Geschäftsmodell: Free-to-Play

Genre: Third-Person-Coop-Shooter

Was macht Warframe besonders?

Stärken:

Vielfältig durch zahlreiche Warframes mit unterschiedlichen Skills

Eine Vielzahl Waffen in der Form von Seitenwaffen, Hauptwaffen und Nahkampfwaffen

Raumschiffkämpfe

Bekannt für eine hilfsbereite und freundliche Community

Content hält lange – dank Loot-, Craft- und Upgrade-System

Faires Bezahl-Modell

Spannende und fesselnde Story

Ausgebreitetes Housing

Schwächen:

Hohe Einstiegsbarriere, da das Spiel kaum Erklärungen oder Tutorials bietet

Unübersichtliche UI

Zum Teil nervige Bugs

Spieler von Warframe lieben das Empyrean-Update, doch es gibt Probleme

Das bietet der Multiplayer in Warframe

PvE: Mit bis zu drei weiteren Spielern geht Ihr in kurze und actionreiche Instanzen und metzelt Euch in kooperativen Gefechten bis zum Missionsziel, geht in der Open World auf Jagd nach gigantischen Monstern oder liefert Euch Weltraumkämpfe in sogennanten Railjack-Raumschiffen.

PvP: Es gibt bei Warframe zwar auch ein PvP. Dieses Feature ist jedoch kaum erwähnenswert und wird nur von einer kleinen Gruppe genutzt. Das PvP von Warframe dient nicht gerade als Spielermagnet.

Warframe ist auch 2020 ideal für…

… alle, die einen Shooter mit extrem viel Tiefgang und hoher Langzeitmotivation suchen. Das Spiel setzt voraus, dass Ihr Euch reinfuchst, belohnt Euch aber mit massenhaft freiem Content, den Ihr dann voll ausschöpfen könnt. Und falls Ihr Wert auf eine große und hilfsbereite Community legt, die Euch bei den vielen Aufgaben im Spiel hilft, seid Ihr bei Warframe ebenfalls richtig.

Warframe ist ideal für Teamplayer und Fans komplexer Spielmechanik und muss sich auch 2020 vor keiner Konkurrenz verstecken.

Wollt Ihr bei Warframe einsteigen? Dann lohnt sich ein Blick auf unseren Anfänger-Guide: Warframe: Der ultimative Einsteiger-Guide für Anfänger.