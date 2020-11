Warframe stellt schönere Version für PS5 vor – Sagt, PC-Spieler können die jetzt schon spielen

Warframe ist ein Multiplayer-Online-Shooter von Digital Extremes, der vom Gameplay und Setting an Destiny erinnert. Ihr spielt in Warframe einen so genannten „T...

So bekommt ihr schon jetzt Next-Gen-Warframe: In einem launigen Tweet verkündete Steve Sinclair, dass man eigentlich schon jetzt eine schicke Next-Gen-Version von Warframe spielen könnte.

Was hat es mit der Next-Gen-Fassung von Warframe auf sich? Der Loot-Shooter Warframe ist zwar schon 7 Jahre alt, aber dank aufwändiger Upgrades sieht es auf der kommenden Next-Gen-Konsole PlayStation 5 sehr schick aus. Das liegt unter anderem an:

Warframe hat jüngst gezeigt, wie die Fassung für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox One Series X/S aussieht. Doch in einem witzigen Kommentar verriet der Entwickler-Chef noch, wie man das alles heute schon bekommt.

