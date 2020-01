PlayStation 5 – Alles, was wir über Sonys kommende PS5 wissen

Zur PlayStation 5 von Sony gibt es zunehmend mehr Infos. Einige davon basieren auf Gerüchten, doch es gibt auch erste handfeste Fakten. Wir fassen zusammen, was Sony bisher offiziell über die PS5 verraten hat und was Experten über noch offene Fragen wie Preis oder den genauen Release der nächsten PS5 sagen.

Woher kommen diese Infos zum Nachfolger der PlayStation 4? Auf dem Sony Investor Relations Day 2019 wurde ein offizielles Dokument veröffentlicht, das viele bekannt gewordenen Fakten zu Sonys NextGen-PlayStation zusammenfasste.

Zudem hat Sony in einem Blogpost bereits offiziell bekanntgegeben, wie die neue PlayStation heißen wird und wann sie ungefähr erscheint.

Was weiß man bisher über die PS5? So gab es bereits offizielle Infos zu

PS5-Hardware (CPU, GPU, SSD, 3D-Audio, Laufwerk)

dem PS5-Controller

der Auflösung der PS5

einigen Features der PS5 wie Abwärtskompatibilität, Cross-Gen-Gameplay oder Streaming

dem Release-Zeitraum der PS5

dem offiziellen Namen der Next-Gen-PlayStation

dem ersten bestätigten PS5-Spiel

Einige Aspekte wie Preis oder das genaue Release Datum wurden bisher nicht offiziell kommuniziert. Hier werden wir euch Einschätzungen von Experten vorlegen.

PS5 – Release und Preis

Wann erscheint die PS5 voraussichtlich? Zahlreiche Experten waren sich einig und schätzten, dass die PlayStation 5 im Herbst oder Winter 2020 auf den Markt kommen dürfte. Und sie behielten Recht.

Anfang Oktober 2019 hat Sony die PS5 offiziell angekündigt und in diesem Zuge mitgeteilt, dass die neue Konsole rechtzeitig zur Weihnachtszeit 2020 auf den Markt kommen wird. Das heißt für gewöhnlich zwischen September und November.

Wann genau die PS5 erscheint, wissen wir bisher aber immer noch nicht, das offizielle Release Datum steht noch aus.

Wie viel wird die PlayStation 5 voraussichtlich kosten? Über den Preis der PS5 schweigt Sony bisher. Hier gibt es bislang nur Schätzungen von Experten. Diese sehen den Preis der PS5 zwischen 399 US-Dollar und 499 US-Dollar. Offizielle Angaben liegen bislang nicht vor.

Die Hardware der PlayStation 5 – Das steckt in Sonys NextGen-Konsole

Das ist offiziell bekannt: Über die Hardware der PS5 hat Sony bereits einige offizielle Details preisgegeben. So gibt es unter anderem Infos zur CPU, GPU, der Auflösung, dem Speichermedium sowie der Audio-Technologie. Das ist bisher bekannt:

Prozessor (CPU): Basiert auf 3. Generation des AMD Ryzen mit 8 Kernen und einer 7nm Zen-2-Architektur Grafik (GPU): Sonderanfertigung auf Basis von AMDs Radeon Navi mit Ray-Tracing-Support Unterstützte Auflösung: Bis zu 8K – 4K bei 120 Hz möglich Speichermedium: Spezielle SSD – bis zu 19x schneller, als gängige Modelle Audio: Neue 3D-Audio-Technologie Laufwerke: Physisches Blu-ray-Laufwerk

AMD Ryzen 3. Gen Zen 2 – was bedeutet das? Ohne groß ins Detail zu gehen: Mehr Leistung.

Zwar wird bei der PS5 wie auch bereits bei der PS4 ein 8-Kern-Prozessor verbaut. Durch die neue 7nm Zen 2 Architektur von AMD wird bei der PS5 jedoch ein großer Schub bei Leistung und Effizienz möglich sein. Zum Vergleich: Die PS4 basiert auf einer 28nm-Fertigung, ist demnach deutlich gröber.

Die neuen Transistoren sind effizienter und können mehr Berechnungen durchführen, ohne dabei zu überhitzen – eines der größten Limits bei der CPU-Performance. Zudem sind die einzelnen Bestandteile kleiner, wodurch mehr auf einen Chip passt, was wiederum zu mehr Leistung führt.

Wird es mit der PS5 tatsächlich richtiges 8K geben? Für Marketing-Zwecke ist eine solche Angabe stark. Doch aktuell schafft es nicht mal die leistungsstärkste Nvidia-Grafikkarte in einem High-End-PC, 8K in Spielen problemlos dazustellen.

Deshalb ist diese Angabe eher mit Vorsicht zu genießen. Vermutlich wird es wie auch bei der PS4 eine Art Upscaling oder Checkerboard-Scaling geben, womit die Auflösung der Konsole dann hochskaliert wird. Weitere Details gab es seitens Sony dazu bisher leider nicht.

Sony erklärte, dass man mit der PlayStation 5 bei einer 4K-Auflösung 120 Hz erreichen könne.

Mehr Infos zur Hardware der PS5 – GPU und CPU: Am 27. Mai startete die Messe Computex 2019. Dort hat der Hersteller AMD mehr zu der neuen Navi-Grafik-Generation sowie zum neuen Ryzen-Prozessor verraten, auf denen auch die Hardware der PS5 basiert. Schaut am besten diese Video an, um mehr über die wichtigsten Specs der PlayStation 5 zu erfahren:

Das wissen wir über den PS5-Controller: Einen offiziellen Namen hat der Controller der PlayStation 5 noch nicht, doch viele gehen davon aus, dass es hier wie auch bei der Konsole selbst einfach nur eine Nummer höher geht und er somit DualShock 5 heißen wird.

Ersten Berichten zufolge ähnelt der Controller der PS5 von Design her dem DualShock 4 von der PS4. Das neue Eingabegerät weist jedoch stark verbessertes, haptisches Feedback sowie adaptive Trigger bei L2/R2 auf. Mit dem neuen Controller soll man das Gefühl bekommen, einen Bogen wirklich zu spannen oder abseits der Straße in einem Wagen zu beschleunigen, wenn man die Knöpfe betätigt.

Übrigens, Gerüchten zufolge soll sich der DualShock 4 auch mit der PS5 nutzen lassen. Das will die Seite Respawnfirst von 2 Quellen erfahren haben, die aktuell an der Entwicklung von Spielen für die PS5 beteiligt sind. Ein offizielles Statement von Sony gibt es dazu aber nicht.

PS4 vs PS5

Sony liefert einen direkten Vergleich zwischen PS4 Pro und PS5: Seit Kurzem ist ein offizielles Video von Sony im Umlauf, das einen kurzen Vorgeschmack auf die Leistung der kommenden PS5 bietet. Dort werden die Ladezeiten der PS5 und der PS4 Pro sowie das Nachladen von Objekten bei Marvel’s Spider-Man gegenübergestellt.

Das zeigt der Vergleich der PS4 und der PS5: Sofort springt die deutlich kürzere Ladezeit auf der PS5 ins Auge.

Ladezeit der Szene auf der PS5: 0,83 Sekunden Ladezeit der Szene auf der PS4 Pro: 8,1 Sekunden

Zudem läuft das Nachladen von Objekten und der Umgebung in den gezeigten Szenen auf der PS5 merklich flüssiger und schneller, als auf der PS4 Pro.

Wie sieht es eigentlich mit einer PS5 Pro aus? Offizielle Infos dazu gibt es bislang nicht. Doch einem Gerücht zufolge will Sony direkt zum Launch der PlayStation 5 gleich mit 2 Modellen der neuen Generation an den Start gehen:

dem Basis-Modell PlayStation 5 (PS5)

sowie der leistungsstärkeren Version PlayStation 5 Pro (PS5 Pro)

Weder zum potentiellen Preis, noch zu den technischen Daten des Pro-Modells wurden im Rahmen des Gerüchts Angaben gemacht.

Die mutmaßliche Info stammt von einem japanischen Journalisten, der sie wiederum von einem Insider aufgeschnappt haben will. Dieser Journalist hat sich jedoch bereits mehrfach als zuverlässige Quelle erwiesen.

Welche Features wird die PS5 bieten?

Auch zu den Features der PS5 hat Sony bereits zahlreiche Details offengelegt. Das weiß man bisher darüber:

Abwärtskompatibilität der PS5: Kann man auf der PS5 auch PS4-Spiele spielen? Ja, die PS5 wird abwärtskompatibel mit der PS4 sein. Das heißt: Besitzer der NextGen-PlayStation werden ihre Lieblingstitel aus der PS4-Ära auch auf der neuen Hardware genießen können.

Cross-Gen-Gameplay zwischen PS4 und PS5: Können Spieler auf der PS5 und der PS4 zusammen spielen? Ja, die PS5 wird laut Sony sogenanntes Cross-Generation-Gameplay ermöglichen. Spieler auf der PS5 und Spieler auf der aktuellen Konsolengeneration (PS4 und der PS4 Pro) werden also ältere Games gemeinsam oder gegeneinander zocken können.

PSVR auf der PS5: Die virtuelle Realität soll auch auf der nächsten PlayStation-Konsole eine wichtige Rolle spielen. Weitere Details zu NextGen-VR wollte man bei Sony aber noch nicht preisgeben. Die PS5 wird jedoch mit Sonys bisheriger PSVR-Brille kompatibel sein.

Streaming und Cloud Gaming auf der PS5: Auch das Streamen von Spielinhalten soll auf der PS5 eine wichtige Rolle spielen. Zwei der wichtigsten Schlüsselwörter für die Zukunft und somit auch die PS5 lauten laut Sony „nahtlos“ (seamless) und „eindringend“ (immersive).

Das will man nicht nur einer Erhöhung der Rechenleistung und der ultraschnellen SSD erreichen, sondern auch mit Streaming und Cloud Gaming. Durch eine Evolution von Remote Play sowie PlayStation Now will Sony eine nahtlose Spielerfahrung bieten, die Spielern überall und zu jeder Zeit zur Verfügung steht.

Welche Spiele kommen für die PS5?

Das sagt Sony: Mit Godfall wurde das erste PS5-Spiel offiziell angekündigt. Doch sonst hält sich Sony hier bislang bedeckt, weitere offizielle Angaben gibt es demnach nicht. Es wurde jedoch angedeutet, dass einige kommende Titel sowohl auf der aktuellen Konsolen-Generation als auch auf der PS5 erscheinen werden. So gab es beispielsweise eine vage Andeutung für Hideo Kojima’s Death Stranding.

Welche Spiele kommen für die PS5 infrage? Doch es wird bereits fleißig spekuliert, welche Spiele als Launch-Titel für die PS5 infrage kommen und welche man mit der Zeit noch auf der PS5 sehen könnte.

Potentielle Kandidaten wie

The Last of Us 2

God of War 2

Horizon: Zero Dawn 2

Death Stranding

Ghost of Tsushima

oder Cyberpunk 2077

Allgemeine Fragen zur PS5

Heißt Sonys NextGen-Konsole wirklich PlayStation 5 (PS5)? Lange Zeit rätselte man, seit Oktober 2019 ist es jedoch offiziell: Ja, die neue PlayStation wird PlayStation 5 oder PS5 heißen. Jüngst veröffentliche Sony auch das offizielle Logo zur PS5.

Wie sehen die PS5 und der Controller aus? Zum endgültigen Design der PS5 gibt es bislang kein offizielles Bildmaterial. Doch vom Dev-Kit, also dem Entwickler-Prototypen der PS5, gab es bereits zahlreiche Bilder. Und erst kürzlich sind aktuelle Bilder des Dev-Kits geleakt, auf denen wohl auch der neue PS5-Controller zu sehen ist.

Übrigens, so stellen sich einige Fans die neue PS5 vor:

Kann man die PS5 bereits vorbestellen? Das ist aktuell eine der häufigsten Fragen zur PS5. Im Moment ist eine Vorbestellung jedoch nicht möglich.

Wie lange soll die PS4 neben der PS5 unterstützt werden? Laut Sony-Aussagen mindestens noch für die nächsten drei Jahre. Auf einem kürzlichen Investoren-Meeting hieß es, die PS4 soll im Hinblick auf Kundenbindung und Profit noch für die nächsten 3 Jahre die treibende Kraft sein.

Erscheinen Exclusives weiterhin für PS4? Ja. Sony deutete bereits an, dass einige kommende Exklusiv-Titel sowohl auf der aktuellen Konsolen-Generation als auch auf der PS5 erscheinen werden. Um welche Spiele es sich genau handelt ist allerdings nicht bekannt.

Ist die PS5 abwärtskompatibel zur PS3? Die Abwärtskompatibilität der PS5 zur PS4 ist von Sony bestätigt. Darüber hinaus gibt es aktuell keine weiteren Infos. Offiziell erwähnt wurde diese Möglichkeit bisher jedoch nicht.

Zudem betonte Sony bereits, dass die PS4 und PS5 auf eine ähnliche Architektur setzen, was die Kompatibilität deutlich erleichtert. Die PS3 ist da deutlich weiter weg und benutzt eine andere Architektur, weshalb die Kompatibilität der PS5 zu dieser Sony-Konsole im Prinzip ausgeschlossen werden kann.

