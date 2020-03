Viele warten auf den Release der PlayStation 5 2020, auf das Design und auf die Spiele. Doch es gibt viele Gründe, die weiterhin für die PS4 sprechen und warum man die PS5 eigentlich gar nicht kaufen müsste.

Schon im Rahmen des „Investor Relations Day 2018“ hatte Sony das Ende des Lebenszyklus der PlayStation 4 verkündet und mit dem PS5 Release 2020 steht auch endlich ein Nachfolger in den Startlöchern.

Und auch, wenn sich der Release der PS5 auf 2021 verschieben würde, was Sony bisher verneint hat, gibt es genügend Gründe, warum die PlayStation 4 noch deutlich wertvoller sein könnte, als viele Nutzer momentan denken.

Ein paar Gründe wollen wir euch hier aufzählen, wieso eure PlayStation 4 noch langfristig von großem Wert sein werden wird.

PS5 vs PS4: Spiele, Exklusives und Crossplay

Welche Spiele gibt es für die PS4? Wer sich die breite Palette von Spielen für die PlayStation 4 ansieht, wird feststellen: Derzeit gibt es viele tolle Spiele, die für die PS4 erhältlich sind. Ein paar tolle Coop-Titel unter 10 Euro stellen wir euch an anderer Stelle vor.

Für die PS4 kommen noch vor dem Release der PlayStation 5 2020 mehrere große Spiele heraus. Dazu gehören unter anderem

Dreams

Ghost of Tsushima

MLB The Show

The Last of Us – Part II

Daneben werden aber viele neue Titel sowohl für die PS4 als auch für die PS5 entwickelt, um keine Spieler auszugrenzen.

Was ist mit Crossplay? Ebenso hat Sony versprochen, dass PS4-Nutzer auch mit den Besitzern einer PS5 gemeinsam zocken können. Sollte sich also der beste Freund eine PS5 kaufen, braucht man als PS4-Besitzer nicht auch die neue Konsole.

Sind Exklusives für die PS5 angekündigt? Bisher ist auch noch kein reiner exklusiver Titel vorgestellt worden, der nur für die PS5 erscheint. Spiele wie Godfall sind zwar für die PS5 angekündigt, erscheinen aber beispielsweise auch über den Epic Store für den PC. Auch Warframe soll 2020 für die PS5 erscheinen, auf Steam gibt es das Spiel aber schon länger.

Außer auf exklusive Titel nur für die PS5 warten wir außerdem noch auf das Design der PlayStation 5. Wir haben euch die besten Designs der PS5 vorgestellt und euch nach eurer Meinung gefragt:

5 Konzepte zeigen, wie schön das PS5-Design aussehen könnte

Wie lange wird die PS4 noch unterstützt?

Die PS4 (hier die Pro-Version) wird vermutlich trotz PS5-Release weiterhin unterstützt.

In einem Beitrag erklärte Sony selbst (via Sony.net), dass die PS4 noch mindestens bis 2022 unterstützt werde. Das heißt: für die PS4 wird es noch mindestens zweieinhalb Jahre spannende neue Spiele geben. Interessant ist an dieser Stelle auch ein Blick auf die Supportzeiten der vorherigen Generationen der PlayStation:

Die PS1 erschien 1994, das letzte Spiel erschien mit Fifa 2005 im Jahr 2004. Das sind 10 Jahre Support

Die PS2 erschien 2000, das letzte Spiel war Fifa 14 und erschien 2012. Das sind sogar 12 Jahre Support

Die PS3 erschien 2007, das letzte Spiel war Fifa 19 und erschien 2018. Das sind 11 Jahre Support

Die PS4 erschien 2014, neue Spiele werden weiterhin entwickelt.

Was bedeuten Supportzeiten alter Generationen? Betrachtet man die vergangenen Supportzeiten, dann stellt man fest: Im Schnitt hat Sony jede PlayStation rund 10 Jahre unterstützt und mit neuen Spielen versorgt.

Geht man nun davon aus, dass die PS4 ähnliche Unterstützung von Sony bekommt, dann kann man bis rund 2024 auf weitere Spiele für die PS4 hoffen – Trotz PlayStation 5, die 2020 oder 2021 erscheinen wird.

PS5: Neue Technik braucht besseres Equipment

Viele Entwickler sind von der PS5 und Xbox Series X begeistert, denn in den Konsolen steckt jede Menge neue Technik.

Wer von dieser neuen Technik profitieren will, der braucht aber auch das passende Equipment, dass diese unterstützt. Und diese Hardware kostet dementsprechend Geld. Dazu gehören beispielsweise ein 8K-TV oder zumindest ein 3D-Audio-Headset.

Wieso brauche ich einen 8K-TV? Die PS5 unterstützt 8K mit bis zu 120Hz. Um das aber nutzen können, braucht man einen dementsprechenden Fernseher:

Bisher gibt kaum 8K-Fernseher, die 120 Hz liefern

Gute 8K-Fernseher mit einer Wiederholungsrate von 120 Hz kosten locker über 2000 Euro und sind nicht wirklich erschwinglich

Ein schnelles HDMI-Kabel ist ebenfalls Voraussetzung, damit das Signal der PS5 frei von Verlust und Inputlag übertragen werden kann

Wofür brauche ich ein 3D-Audio-Headset? PS5 setzt außerdem auf eine verbesserte Version der eigenen 3D-Audio-Technik:

Wer 3D-Audio nutzen will, der braucht dafür ein Headset, das die Technik auch unterstützt

Die Kosten für ein professionelles Headset mit 3D-Audio liegen zwischen 200 und 300 Euro

Will man von der gesamten Leistung der neuen Konsolen profitieren, der braucht die entsprechende Hardware, die aktuell noch gern einmal das Doppelte kostet, was die PS5 kosten könnte.

Wer nur einen Full-HD oder einen 4K-Bildschirm besitzt, der profitiert auch von der Leistung der PS4 Pro ebenso und braucht keine PlayStation 5.

Was kostet die PlayStation 5? Der Preis der PS5 ist bisher noch nicht bekannt, dennoch dürfte der Kaufpreis für die Zukunft der Konsole sehr wichtig werden. Stattdessen haben wir einmal zusammen gerechnet, was die PS5 und die Xbox Series X als PC kosten würden:

Was kostet die PS5 und Xbox Series X? So teuer wären sie als PC

PS4 ist trotz PS5 Release viel wert

Folgende Gründe sprechen daher weiterhin für die PlayStation 4:

Für die PlayStation 4 gibt es viele topaktuelle Titel, für die PS5 bisher keine echten Exklusives.

PS5 soll Crossplay zur PS4 unterstützen.

Die PlayStation 4 wird vermutlich noch viele Jahre mit Spielen und Updates versorgt, deutlich über das Release der PS5 hinaus.

Um von 8K oder 3D-Audio zu profitieren, braucht man entsprechende Hardware, die zum Teil richtig Geld kostet.

In unserem Artikel erklären wir euch, warum wir der Meinung sind, dass sich Xbox One und PlayStation 4 weiterhin lohnen.