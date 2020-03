Das eigentlich sehr beliebte Onlinespiel Warframe (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch) hat ein weniger gutes Jahr 2019 hinter sich. Das soll sich aber wieder ändern. Unter anderem mit dem Release auf PS5 und Xbox Series.

Was lief bei Warframe nicht so gut? Die Einnahmen sind laut Leyou Technologies, dem Mutterkonzern, zu dem das Warframe-Studio Digital Extremes gehört, im Jahr 2019 um 12,2 Prozent zurückgegangen. Dabei feiert das Spiel seit dem Release im Jahr 2013 eigentlich stets große Erfolge und auch die Spielerzahlen sehen sehr gut aus. Das lässt sich etwa an Steamcharts ablesen.

Die Empyrean-Erweiterung war so groß, dass die Warframe-Entwickler kaum Zeit für weitere Updates hatten.

Einnahmen sinken, es gibt aber Hoffnung

Warum lief es 2019 nicht so gut? Leyou Technologies erklärt, dass es drei Gründe für die geringeren Einnahmen gibt:

Es gibt eine größere Konkurrenz auf dem Markt

Spieler warten auf die PS5 und Xbox Series X und kaufen sich daher aktuell kaum noch die momentane Konsolengeneration beziehungweise geben weniger Geld für Konsolenspiele aus

Die Erweiterung Empyrean war so groß, dass die Entwickler kaum Zeit hatten, weitere, kleinere Updates zu veröffentlichen

Leyou Technologies ist allerdings der Meinung, dass es sich nur um eine vorübergehende Situation handelt. Denn Warframe läuft noch immer stark.

Wie soll wieder für mehr Einnahmen bei Warframe gesorgt werden? Leyou Technologies erklärt, dass Warframe auch für die PS5 und die Xbox Series X erscheint. Der Release auf der nächsten Konsolengeneration soll wieder für höhere Einnahmen sorgen. Darüber hinaus sind schon weitere Updates 2020 geplant:

The New War wird ein neuer Story-Content

eine weitere Open World kommt hinzu

Empyrean erhält neue Updates

der Einstieg für neue Spieler wird verbessert. Die anfänglichen Levels sollen eine bessere Spielerfahrung bieten

Wann gibt es weitere Infos zu diesen neuen Inhalten? Derzeit ist die TennoCon trotz Coronakrise noch für den Juli 2020 geplant. Sollte sie stattfinden, wollen die Entwickler auf dem Event weitere Details zur Zukunft von Warframe bekannt geben.

Freut ihr euch auf neue Inhalte für Warframe? Was wünscht ihr euch denn für das Spiel?