Die Plattform Steam verzeichnet derzeit so viele Nutzer wie nie. Ein Grund dafür ist der aktuell grassierende Virus COVID-19. Wir haben uns die 6 MMOs angeschaut, die im März 2020 die meisten Spieler auf Steam haben.

Wie ist die Liste entstanden? Die Liste dreht sich um MMOs, die derzeit laut der Webseite Steamcharts die meisten Spieler auf der Plattform haben. Orientiert wurde sich dabei an den durchschnittlichen Spielern in den letzten 30 Tagen (Stand 19. März 2020).

Dabei haben wir Multiplayer-Spiele ausgewählt, die dauerhaften (nicht nur kosmetischen) Fortschritt bringen und auf das Gruppen-Spiel ausgelegt sind.

In den Top 20 bei Steam befinden sich derzeit aber auch weitere Mutliplayer-Titel, auf die diese Kriterien nicht zutreffen, von denen viele sich aber trotzdem zu spielen lohnen.

Platz 6 – The Elder Scrolls Online

Genre: MMORPG | Entwickler: Zenimax Online| Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 04. April 2014 | Modell: Buy2Play

Was ist ESO? The Elder Scrolls Online ist ein MMORPG, jedoch kein klassisches. Es setzt auf viele Singleplayer-Inhalte und darauf, dass ihr egal mit jedem Level überall in der Welt Tamriel Spaß haben könnt. So können Neueinsteiger direkt mit aktuellem Content beginnen oder in Ruhe die gesamte Welt erkunden.

Dabei bietet euch The Elder Scrolls Online:

Regelmäßige Updates, jedes Quartal mindestens eins

Eine wirklich große Spielwelt

Voll vertonten Quests und spannenden Geschichten.

Abwechslungsreiche Dungeons

Server-gegen-Server-PvP

Um zu spielen, benötigt ihr lediglich eine Version der aktuellen Erweiterungen, die gleichzeitig das Grundspiel enthalten. Derzeit lohnt es sich direkt mit Greymoor einzusteigen. Die Erweiterung enthält auch gleichzeitig die großen Updates wie Summerset und Elsweyr. Nur kleinere DLCs müsst ihr noch zusätzlich erwerben oder eine ESO+ Mitgliedschaft abschließen.

So viele Spieler hat ESO auf Steam: Das MMORPG kam in den letzten 30 Tagen auf 14.763 Spieler. Im Peak schauten immerhin 30.989 Spieler in ESO vorbei.

Die meisten Nutzer werden jedoch direkt vom eigenen Clienten kommen, da ESO mit Verzögerung auf Steam erschienen ist.

Was sagen die Spieler? Die Bewertungen der Spieler sind in den letzten 30 Tagen sehr positiv. Von den 1.676 Reviews fallen 87% positiv aus. Kritisiert werden jedoch die kostenpflichtigen Inhalte:

Gamma_Gandalf: „Tolle und fesselnde Quests. Immer wieder humorvolle Gags. Wer auf Schild, Schwert und Magie steht, wird hier gut bedient. Die Community ist ebenfalls sehr hilfsbereit. Für mich als MMO Einsteiger war es bisher gut meisterbar.“

Ranger .357: „Ich hasse es, das zu sagen, aber das Spiel ist Cash-Grab. Versteht mich nicht falsch, es ist spaßig, hat große Karten, interessante Systeme und Mechaniken und vieles mehr. Das Problem sind aber die reine Zahl der Zonen- und Dungeon-DLCs und die Kosten […]. Es ist ein gutes Spiel, aber seid euch bewusst, dass ihr nicht alles erleben könnt, ohne immer wieder Geld zu zahlen […].“

Für wen eignet sich ESO? Wer die Geschichten von The Elder Scrolls liebt und gerne MMORPGs mit aktivem Kampfsystem und Blocken spielt, der sollte sich ESO auf jeden Fall anschauen.

PvP-Fans und Spieler, die Wert auf eine Item-Spirale und Fortschritte im Leveln legen, werden eher mit dem Spiel auf der nächsten Seite glücklich.