Das MMORPG The Elder Scrolls Online bekommt mit Greymoor ein neues Kapitel, welches im Sommer 2020 erscheint. Zudem wurde Details zu den neuen DLCs veröffentlicht. Das gesamte Jahr steht dabei unter dem Titel „Das Schwarze Herz von Skyrim“.

Was ist für 2020 in ESO geplant? Über das gesamte Jahr 2020 verteilt wird das MMORPG ESO drei neue DLCs und das große Kapitel Greymoor bekommen. Dies gilt sowohl für den PC, als auch die Konsolen PS4 und Xbox One.

Alle Inhalte laufen zusammen unter der Bezeichnung „Das Schwarze Herz von Skyrim“, welches auch schon die Richtung der Handlung vorgibt:

Ihr erkundet das westliche Himmelsrand.

Ihr kämpft gegen ein uraltes Böses, welches danach trachtet, die Seelen von Himmelsrand zu verschlingen.

Es sollen ikonische Orte zu sehen sein, wie Einsamkeit (Solitude) und die Schwarzweite (Blackreach).

Die Ereignisse spielen rund 900 Jahre vor The Elder Scrolls V: Skyrim.

Im Fokus steht ein uralter Vampirfürst, der eine Armee aus Vampiren, Hexen und Werwölfen anführt.

Die DLCs und das Kapitel liegen dabei so verteilt, dass es jedes Quartal ein neues Update gibt. Los geht es mit dem DLC „Harrowstorm“, welcher bereits im Februar erscheint.

Woher kommen die Infos? Die Infos zu den neuen Inhalten von The Elder Scrolls Online stammen aus einem Interview, welches wir von MeinMMO mit Creative Director Rich Lambert geführt haben, sowie dem Live-Event, welches am Donnerstag, dem 16. Januar, stattgefunden hat.

Release der Erweiterung und der DLCs

Wann erscheinen die neuen Inhalte? Jedes Quartal wird das MMORPG ESO erweitert:

Los geht es im Februar mit dem DLC Harrowstorm.

Im zweiten Quartal erscheint das große Kapitel Greymoor, welches wie Elsweyr eine Version des Grundspiels von ESO enthält.

Im dritten Quartal gibt es ein DLC-Verliespaket.

Zum Abschluss des Jahres folgt nochmal ein regulärer DLC.

Wann erscheint das neue Kapitel? Für das Kapitel Greymoor gibt es bereits ein genaues Release-Datum.

Es erscheint am 18. Mai für PC-Spieler und am 2. Juni für PS4 und Xbox One. Zudem soll Greymoor auch für Google Stadia erscheinen.

Was wissen wir über die anderen DLCs? Bisher gibt es keine Informationen zu den DLCs im dritten und vierten Quartal. Mehr dazu wird es laut Livestream voraussichtlich zur E3 geben.

Im Stream gab es lediglich den Hinweis, dass der letzte DLC mit „The Reach“ in Verbindung steht.

Das bietet Harrowstorm

Was enthält der erste DLC im Februar? Harrowstorm wird ein Verliespaket und enthält direkt zwei neue Instanzen für euch:

Eiskap – Darin geht ihr den Gramstürmen auf den Grund, die über das Meer ziehen.

Unheiliges Grab – Darin untersucht ihr eine uralte Begräbnisstätte, die wieder ausgegraben wurde.

Zum Ende des DLCs gibt es dann eine kostenlose Prolog-Quest, die zum Kapitel Greymoor hinführen wird.

Harrowstorm soll bereits in der kommenden Woche auf dem PTS erscheinen. Mit dem Patch zusammen kommt ein Update, welches die Größe des Spiels reduzieren und kürzere Wartezeiten bringen soll.

Neue Ausrüstung aus Harrowstorm

Das bietet Greymoor

Was sind die größten Neuerungen im Kapitel? In Greymoor reist ihr in das westliche Himmelsrand. Dort trefft ihr auf viele Gefahren, aber auch viele neue Inhalte, darunter:

Eine düstere Hauptgeschichte und viele schaurige Nebenquests, die zusammen 30 Stunden neue Erzählung enthalten sollen.

Die Gramstürme – Ein Gruppen-Event in der offenen Welt.

Kynes Ägis, eine Prüfung für 12 Spieler.

Neue Gewölbe und offene Verliese.

Das neue Antiquitätensystem.

Weitere Inhalte, die allen Spielern kostenlos zur Verfügung stehen, darunter eine Überarbeitung der Fertigkeitslinie für Vampire.

Welche Gebiete gibt es zu entdecken? Im westlichen Himmelsrand warten neue und ikonische Gebiete darauf entdeckt zu werden. Ein besonderes Gebiet wird dabei die Schwarzweite (Blackreach) sein. Entwickler Rich Lambert betonte MeinMMO gegenüber, dass sich die Welt so vertraut anfühlen soll:

Der Main-Hub des Kapitels wird sich in „Einsamkeit“ befinden. Also die riesige, gigantische, ikonische Stadt auf der Klippe mit dem blauen Palast. Das wird sich direkt vertraut anfühlen. Wir haben in dem Gebiet noch mehr Orte, die ihr kennt und liebt wie Morthal, Dragonbridge, Shadowgreen, alle diese Gebiete sind zum Entdecken da.

Screenshot zur Schwarzweite (Blackreach)

Neues Feature: Das Antiquitätensystem

Was ist das Antiquitätensystem? Bei dieser neuen Aktivität könnt ihr Artefakte in ganz Tamriel aufspüren und diese in verschiedenen Minispielen ausgraben.

Creative Director Rich Lambert verriet uns von MeinMMO im Interview einige Details dazu:

Das Antiquitätensystem ist die größte Neuerung seit dem Housing, die nichts mit Kämpfen oder Questen zu tun hat. Die Lore steht im Vordergrund.

Um euren Skill zu verbessern, müsst ihr zwei Aufgaben erledigen

Zum einen müsst ihr die Orte finden, an denen sich die Gegenstände verstecken.

Zum anderen müsst ihr sie ausbuddeln. Dabei gibt es Minispiele, die von Mine-Sweeper und Schiffe versenken beeinflusst wurden.

Als Belohnungen winken neue Möbel, kosmetische Gegenstände für euren Charakter, eine neue Art von Ausrüstung mit der Bezeichnung „Mythic Gear“ und am Ende sogar ein Reittier.

ESO bringt endlich wieder ein neues Feature – Und es klingt wie Indiana Jones

Was ist Mythic Gear? Von dem neuen Mythic Gear lässt sich immer nur ein Teil tragen. Diese Ausrüstung verbessert die Art, wie man spielt. So gibt es ein Schmuckstück, das einen Speedbuff gibt, auch während des Kampfes. Dieser Buff wird jedoch stärker, wenn ihr euch nicht im Kampf befindet.

Screenshot zum neuen Antiquitätensystem

Neueinstieg mit Greymoor

Lohnt sich der Einstieg für neue Spieler? Mit dem Release des neuen Kapitels Greymoor können auch neue Spieler direkt in die Geschichte einsteigen. So gibt es ein neues Tutorial samt Startgebiet direkt in Himmelsrand.

Da in den Standard-Versionen auch die vorherigen Kapitel enthalten sind, könnt ihr natürlich auch die alte Spielwelt zuvor erkunden.

ESO hat grundsätzlich keine Level-Barrieren, weshalb ein Einstieg in allen Bereichen und zu jeder Zeit möglich ist.

Die Story von „Das Schwarze Herz von Skyrim“

Worum geht es in der Geschichte? Die Geschichte dreht sich um etwas Böses, das sich in den Tiefen von Himmelsrand erhebt. Zusammen mit dem bösen Vampirfürsten erwachen auch viele dunkle und gefährliche Monster in Schwarzweite (Blackreach) und drohen damit ganz Tamriel in Finsternis zu stürzen.

Dabei erkunden wir eine Festung tief im inneren von Schwarzweite (Blackreach). Diese Festung trägt den Namen „Fort Greymoor.

Ihr beginnt euer Abenteuer damit die belagerten Nord zu verteidigen, während übernatürliche Gramstürme im westlichen Himmelsrand auftauchen. Danach macht ihr euch auf, die Ursachen im westlichen Himmelsrand zu erforschen.

Einsamkeit, die ikonische Stadt

In der Beschreibung zum gesamten Inhalt von „Das Schwarze Herz von Skyrim“ wird immer wieder betont wie dunkel und finster die neue Geschichte wird. Dabei bezieht sich das Thema nicht nur auf die Schwarzweite (Blackreach), wie Lambert verriet:

Das Schwarze Herz von Skyrim hat viele Bedeutungen. Ja, eine davon ist, dass ihr in den düsteren Untergrund geht, aber es hilft auch die Story zu beschreiben. Dies wird eine viel dunklere, Gothic-Story als das, was wir im Vergleich zu Elsweyr erzählt haben

Ihr dürft euch also auf ein spannendes und sehr düsteres Abenteuer in Himmelsrand freuen. Jedoch spielen die Drachen dort keine große Rolle. Laut Lambert wird es keine Dovahkiin in unserer Zeitlinie geben.

Greymoor kaufen und vorbestellen

Die drei neuen DLCs können passend zu ihrem Release für Kronen im Shop erworben oder über ESO+ genutzt werden. Das Kapitel Greymoor hingegen muss gekauft werden und lässt sich bereits jetzt vorbestellen.

Was kostet Greymoor? Greymoor könnt ihr im ESO-Store, auf Steam und im Microsoft Store vorbestellen. Nur Nutzer der PlayStation müssen aktuell noch auf ein entsprechendes Angebot warten.

Die folgenden Versionen könnt ihr dabei kaufen:

The Elder Scrolls Online: Greymoor Standard Edition – 69,99 Euro

Digitale The Elder Scrolls Online: Greymoor Collector’s Edition – 89,99 Euro

Digitales The Elder Scrolls Online: Greymoor Upgrade – 39,99 Euro

Digitales The Elder Scrolls Online: Greymoor Collector’s Edition Upgrade – 54,99 Euro

Physische The Elder Scrolls Online: Greymoor Collector’s Edition – Erscheint in begrenzter Zahl auf Amazon – 129,99 Euro

Eine Belohnung für Vorbesteller – Das Festenbrecher-Kriegspferd

Standard und Collector’s Editions

Worin unterscheiden sich die Versionen? Die beiden Versionen, die mit dem Namen „Upgrade“ versehen sind, enthalten nur die Erweiterungen ohne die vorherigen Kapitel. Die Standard Edition und die Digitale Collector’s Edition enthalten jeweils auch die vorherigen Kapitel:

Morrowind

Summerset

Elsweyr

Die beiden Digitalen Collector’s Editions enthalten die folgenden Ingame-Gegenstände:

Exklusiver Begleiter: Todeshund

Exklusives Andenken: Kugel des Magnus

Exklusives Reittier: Kryptawächter-Todeshund

Exklusiver Monturstil: Schwertthane

Exklusives Aktionenpaket: Himmelsrand

Was enthält die Physische Collector’s Edition? Die Physische Collector’s Edition enthält neben den Ingame-Gegenständen aus der Digitalen Collector’s Edition zusätzlich die folgenden physischen Inhalte:

Vampirfürst-Statue

Set aus vier Sammlermünzen

Exklusives Steelbook

Karte des westlichen Himmelsrand

Ein Monat ESO Plus

Ihr könnt diese in Deutschland nur über Amazon erwerben.

Die Inhalte der Physischen Collector’s Edition

Vorbesteller-Boni für Greymoor

Was bekommen die Vorbesteller? Jeder, der Greymoor bereits im Vorfeld kauft, erhält ebenfalls Belohnungen. Dabei spielt es keine Rolle, welche Version ihr euch aussucht. Als Belohnungen winken:

Jarlputz (Kostüm)

Opfer-Taschenmammut als Begleiter

Kronen-Vorschaukiste: Nachtanbruch

Schatzkarten für das westliche Himmelsrand

Jarlkrone (Verzierung)

Zwei Kronen-Schriftrollen des Lernens

Zudem gibt es ein neues Festenbrecher-Kriegspferd als sofortige Belohnungen, sobald Greymoor vorbestellt wurde.

Die Belohnung für Vorbesteller

Die Systemanforderungen

Minimum

Betriebssystem: Windows 7 64-bit

Prozessor: Intel® Core™ i3 540 oder AMD A6-3620

Arbeitsspeicher: 3 GB

Festplattenspeicher: 85 GB

Grafikkarte: Direct X 11-kompatible Grafikkarte mit 1GB RAM (NVIDIA® GeForce® 460 / AMD Radeon™ 6850)

Sound: DirectX-kompatible Soundkarte

Breitband-Internetverbindung

Empfohlen

Betriebssystem: Windows 7 64-bit

Prozessor: Intel® Core™ i5 2300 oder AMD FX4350

Arbeitsspeicher: 8 GB

Festplattenspeicher: 85 GB

Grafikkarte: Direct X 11-kompatible Grafikkarte mit 2GB RAM (NVIDIA® GeForce® GTX 750 oder AMD Radeon™ HD 7850) oder besser

Sound: DirectX-kompatible Soundkarte

Breitband-Internetverbindung

Zusammen mit den DLCs und dem neuen Kapitel wird es auch technische Updates geben. Einige Infos zu den Neuerungen 2020 wurden bereits bekanntgegeben: