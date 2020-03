The Elder Scrolls Online bietet viele Funktionen, damit man auch als Einzelspieler Spaß an dem MMORPG haben kann. Creative Director Rich Lambert hat uns von MeinMMO bei einem Preview-Event davon berichtet und zudem verraten, warum besonders Skyrim-Fans ein Auge auf die neue Erweiterung werfen sollten.

Was macht ESO besonders? Im Vergleich zu anderen MMORPGs hat ESO keine Level-Barrieren, die euch davon abhalten, bestimmte Inhalte zu sehen. Ihr könnt die gesamte Welt und auch die neusten Gebiete erkunden, ohne vorher grinden zu müssen.

Zudem könnt ihr die Gebiete, Storys und Quests problemlos im Alleingang abschließen. Lediglich bei den 4-Spieler-Dungeons müsst ihr auf andere Spieler zurückgreifen, wobei manche sogar allein schaffbar sind.

Eine feste Gilde oder ein Freundeskreis im Spiel wird nicht benötigt. Perfekt für Solo-Spieler also, finden auch unsere Kollegen von der GameStar in einem Test.

ESO bietet alles, was das Abenteurer-Herz begehrt, darunter auch gefährliche Drachen

Was ändert sich nun mit Greymoor? Mit der neuen Erweiterung Greymoor kommt das Antiquitäten-Feature ins Spiel. Dabei handelt es sich um eine neue Aufgabe, die ihr ebenfalls als Solo-Spieler erledigen und in die ihr viel Zeit investieren könnt.

Außerdem kommen die Gebiete aus dem beliebten Rollenspiel Skyrim zurück. Rich Lambert, Creative Director bei Zenimax Online, hat uns bei einem Preview-Event verraten, dass ein neues Tutorial kreiert wurde, sodass Skyrim-Spieler direkt in den neuen Gebieten loslegen können.

Spielt ESO kostenlos: Wer sich erstmal keine Erweiterung oder das Grundspiel kaufen möchte, hat derzeit Glück. Ab dem 1. April wird ESO für eine begrenzte Zeit kostenlos. Dabei könnt ihr auch die Prolog-Episode zum neuen Addon Greymoor spielen, die seit dem 30. März aktiv ist.

ESO bietet viele Inhalte, gerade für Neueinsteiger

Was sagt der Chef von ESO? In unserem Interview zur neuen Erweiterung Greymoor empfahl Rich Lambert jedem Solo-Spieler, dass MMORPG auszuprobieren:

Ihr könnt ESO problemlos solo spielen. Ihr könnt es spielen, als wäre es Skyrim. Ihr könnt all den Story-Content allein erleben. Es gibt viele Orte zu entdecken und etliche Erfolge, auch für Solo-Spieler. Wenn ihr dann im Spiel wohlfühlt, könnt ihr anfangen mit anderen Spielern zu interagieren. Das ist der Moment, in dem ESO besonders hervorsticht, dann, wenn es um die Zusammenarbeit zwischen den Spielern geht.

Rich Lambert (rechts) im Livestream zur Vorstellung von Greymoor.

Was bietet ESO alles? Wer ganz allein die Welt von Tamriel erkunden möchte, der hat viele verschiedene Aufgaben vor sich, mit denen sich sehr lange beschäftigt werden kann:

Das Grundspiel bietet bereits mehrere dutzend Stunden an Storys und Quest. Wer jetzt die Erweiterung Greymoor kauft, hat das Grundspiel und alle vorherigen Erweiterungen mit drin. Das sorgt schon für mehr als 100 Stunden Content.

Die Welt ist riesig und wunderschön gestaltet. Es gibt eine Menge zu entdecken, was nicht mit Quests oder der Haupt-Geschichte zu tun hat.

Ihr könnt euch einer der Gilden anschließen und Aufgaben für sie erledigen.

Es gibt verschiedene Handwerks-Berufe, die ihr meistern könnt.

Das Housing bietet verschiedene Optionen zur Dekoration. Hier könnt ihr euch kreativ austoben.

Für unseren Autor Jürgen Horn ist ESO deshalb auch das perfekte MMORPG für frisch gewordene Eltern:

Was ist das für ein neues Feature in Greymoor? Wer bisher noch nicht genug zu tun hatte, darf sich auf das Antiquitätensystem aus Greymoor freuen.

Dafür müsst ihr in Minispielen Ausgrabungsstätten finden und sie danach in einem weiteren Spiel ausbuddeln. Orientiert wurde sich dabei an Spielen wie Minesweeper und Schiffe versenken. Wie genau das funktioniert stellen wir euch noch im Laufe der Woche vor.

Als Belohnungen warten dabei neue, mythische Ausrüstungsgegenstände, sowie neue kosmetische Gegenstände, Möbel für das Housing und sogar ein Reittier-Skin.

Das Antiquitäten-System bietet euch viele Aufgaben und wird mit steigendem Level immer kniffeliger.

Direkt zum Start nach Skyrim

Warum lohnt sich ESO für Skyrim-Fans? Skyrim ist ein Singleplayer-Rollenspiel, das in einer bestimmten Region der Welt Tamriel spielt. ESO kehrt nun genau dahin zurück, jedoch 1000 Jahre vorher.

Das neue Tutorial sorgt dafür, dass ihr direkt in die alten und bekannten Zonen eintauchen könnt, wie uns Lambert verriet:

Wenn ihr das Greymoor-Kapitel kauft, könnt ihr euch einen neuen Charakter erstellen und sofort nach Skyrim gehen und den Content spielen. Sofort, ihr müsst nicht leveln, keinen alten Content spielen und das ist eines der großen und besonderen Features von ESO.

Die Region und die dazugehörigen Gebiete, darunter auch das düstere Blackreach, sollen sich sofort vertraut anfühlen:

Der Main-Hub des Kapitels wird sich in „Einsamkeit“ befinden. Also die riesige, gigantische, ikonische Stadt auf der Klippe mit dem blauen Palast. Das wird sich direkt vertraut anfühlen. Wir haben in dem Gebiet noch mehr Orte, die ihr kennt und liebt wie Morthal, Dragonbridge, Shadowgreen, alle diese Gebiete sind zum Entdecken da. Rich Lambert bei unserem Interview im Januar zu Greymoor

Dabei sollt ihr auch auf viele bekannte Kreaturen treffen, darunter die Falmer und den Chaurus. Wer also ein der „Elder Scrolls“-Reihe ist, sollte sich auch das MMORPG anschauen, selbst wenn er nur alleine die Welt erkunden möchte.

In Greymoor warten gefährliche Kreaturen auf euch, bekannte und unbekannte.

Was kann man noch in ESO tun? Wer sich noch länger mit dem Spiel beschäftigen möchte, kann sich optional verschiedene DLCs dazu holen. Diese bringen weitere Geschichten, Quests und Belohnungen mit sich. Wir verraten euch, wie ihr am günstigsten an die DLCs kommt.

Hinzu kommt die Möglichkeit, seine Rollenspiel-Träume nach Belieben auszuleben. Dabei sollte man sich jedoch mit anderen Spielern zusammentun.

Wer alles in ESO erleben möchte, muss einiges an Zeit investieren. Erste Spieler haben bereits 99% der Inhalte geschafft und brauchten dafür über 5.000 Stunden Spielzeit.