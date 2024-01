2024 wird für MMORPG-Fans noch besser als gedacht – 2 beliebte Spiele bekommen ein Add-on

In dieser Woche haben gleich 2 beliebte MMORPGs ihre Pläne für 2024 enthüllt. Spieler können sich auf je eine Erweiterung freuen, die die Entwicklerteams für die Spiele geplant haben. Damit reihen sie sich zu 2 anderen großen MMORPGs, die ebenfalls in 2024 einen DLC veröffentlichen. MeinMMO stellt euch im Wochenrückblick vor, was MMORPG-Fans erwarten können.

Die Highlights der Woche:

The Elder Scrolls Online stellte in einem Enthüllungsevent die neue Erweiterung Gold Road vor. Die Erweiterung soll am 3. Juni 2024 für PC erscheinen, die Konsolenversion wird am 18. Juni 2024 nachgereicht. Das Hauptfeature des DLCs wird das Schriftlehre-System sein, mit dem Skills individualisiert werden können.

Auch für Der Herr der Ringe Online wird es eine neue Erweiterung geben. Im Herbst 2024 soll ein nicht näher spezifiziertes Add-on erscheinen, das 4 neue Regionen, eine Instanzgruppe und einen Schlachtzug bringt. Abseits davon verspricht die Roadmap 2024 so einige Inhalte für das aktuelle Jahr.

Sowohl The Elder Scrolls Online als auch Der Herr der Ringe Online sind beliebte MMORPGs. Sie sind in den Top 10 mit den besten Reviews für das Genre auf Steam vertreten.

Was ist sonst noch passiert? Der Patch 10.2.5 zu World of Warcraft ist endlich live. Es gibt eine neue Hauptstadt für Nachtelfen, die Ausweitung der Drachenreiten-Funktion und ein neues Event namens Archive von Azeroth .

Obwohl die Nummerierung darauf schließen lässt, dass es sich um einen kleineren Zwischen-Patch handelt, gibt es massig neue Inhalte. Zum Launch mussten die Server sogar für 8 Stunden heruntergefahren werden, um das Update aufzuspielen.

Als Nächstes warten Fans heiß auf die Erweiterung, die ebenfalls in 2024 erscheinen wird:

Noch ein MMORPG stellt Roadmap vor

Das passierte bei den großen MMORPGs:

In WoW gab es durch Patch 10.2.5 einen größeren Zwischenfall. Die Anhänger-Dungeons sorgten für einen Bug im Spiel, wodurch es zu Problemen in Mythisch+ kam. Blizzard hat das Problem mittlerweile durch einen Hotfix lösen können.

Für Final Fantasy XIV gab es in dieser Woche ebenfalls einen neuen Patch. Version 6.55 bereitet auf die neue Story vor, die es mit Dawntrail geben wird (via mmorpg.org.pl). In dem Patch steckt ein neues Hauptszenario, Emotes, Cosmetics und vieles mehr.

Spieler haben in WoW Classic die wichtigste Figur der kommenden The War Within -Erweiterung gefunden. Xal’atath taucht am Ende einer neuen Questreihe auf. Blizzard versteckt damit ein paar Hinweise, die auf die kommende Erweiterung anspielen.

-Erweiterung gefunden. Xal’atath taucht am Ende einer neuen Questreihe auf. Blizzard versteckt damit ein paar Hinweise, die auf die kommende Erweiterung anspielen. Black Desert Online hat sein Anti-Cheat-Programm geändert. EAC habe seinen Zweck nicht erfüllt, weshalb nun Xigncode3 an seine Stelle tritt (via mmorpg.org.pl).

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Auch für EverQuest soll es im Dezember eine neue Erweiterung geben. Sowohl in EverQuest als auch in EverQuest 2 soll das „Year of Darkpaw“ mit Events, Quests, Raids und Giveaways gefeiert werden. Im ersten Teil soll es 16 Events geben, im Nachfolger immerhin 9 alte Events, die zurückkehren.

RuneScape und Old School RuneScape haben schon mehrere Jahre Bestand. Doch jetzt mussten die Entwickler bekannt geben, dass die dazugehörigen Foren Ende März schließen. Stattdessen wolle man auf moderne Plattformen wie Discord ausweichen (via MassivelyOP).

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Mit einem neuen Trailer hat das MMORPG Eternal Tomb ein paar der Gebiete gezeigt. Es gibt eine Wüstenstadt mit großen Ruinen zu sehen. Außerdem sehen wir die magischen Angriffe.

Das Entwicklerteam von Tarisland arbeitet immer noch das Feedback von Spielern aus der Beta aus. Dieses Mal kündigte es an, dass es einen neuen Schwierigkeitsgrad geben soll. Dadurch soll das MMORPG eine größere strategische Tiefe bieten.

In dieser Woche wurden die Server der koreanischen Version von Throne & Liberty zusammengelegt. Mit dem Serverzusammenschluss gab es Änderungen beim PvP und dem Auktionshaus im Spiel (via MassivelyOP).

Damit haben wir euch alles Wichtige zusammengefasst, was in dieser Woche in der Welt der MMORPGs passiert ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare bei MeinMMO. Solltet ihr auf der Suche nach neuen MMORPGs in 2024 sein, könnte euch folgende Liste weiterhelfen: Die 5 besten MMORPGs auf PS4, PS5 und Xbox, die ihr 2024 spielen könnt