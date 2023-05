Amazon Games hat ein neues MMO angekündigt, das in der Welt von Herr der Ringe spielt. Es soll für PC, PS5 und Xbox Series X erscheinen. Dabei gibt es seit 2007 mit „Herr der Ringe Online” bereits ein MMORPG in der Welt von Tolkien. Wenn’s nach dem Chef von Amazon Games geht, ist das aber keine Konkurrenz.

Das ist die Situation:

Am 15. Mai hat Amazon Games angekündigt, ein neues MMO zu Herr der Ringe zu entwickeln. Das soll eine Open World bieten. Ziel des Chefs der Gaming-Sparte von Amazon ist es, dass das neue MMO „das größte MMO“ überhaupt wird und neue Leute zum Genre bringt.

Seit 2007 gibt es mit „Herr der Ringe Online“ jedoch schon ein MMORPG zu Herr der Ringe, das immer noch weiterentwickelt wird und das für seine tolle Geschichte, seine Welt, seine Community und seine Treue zum Werk Tolkiens bekannt ist.

„Wie Farbfilme im Vergleich zu Schwarz-Weiß“

Das sagt Amazon zum MMORPG: Im Gespräch mit Gamesindustry.biz wird der deutsche Chef von Amazon, Christoph Hartmann, auf das aktuelle MMORPG zu Herr der Ringe angesprochen

Er wird gefragt, ob das nicht ein Nachteil für das neue MMO von Amazon sei, wenn das alte schon 16 Jahre Vorsprung hat. Hartmann glaubt aber, sein Spiel habe durch Herr der Ringe Online überhaupt keine Nachteile.

Er sagt, die zwei Titel miteinander zu vergleichen sei so, als würde man Filme aus der Schwarz-Weiß-Ära mit Farbfilmen vergleichen:

Zuerst einmal: Ich hab viel Respekt dafür, dass sie es schon so lange am Laufen halten. Sie haben zwar keine riesige, aber eine sehr hingebungsvolle Fanbase. Aber wenn man sich nur die Technik anschaut, wo wir jetzt sind, wo wir in ein paar Jahren sein werden [und dem Stand von Herr der Ringe Online] – da liegen einfach Welten dazwischen. Es ist ein wenig übertrieben, wenn ich sage: Es ist so, als hätten Schwarz-Weiß-Filme auf Farbfilme gewechselt, aber das ist die Sichtweise, die ich einnehmen will. Es ist einfach eine komplett andere Welt.

Christoph Hartmann.

„Die Leute werden es verlassen und zu uns kommen“

Das sagt Hartmann, was mit dem alten MMORPG passieren wird: Der Manager sagt, seiner Ansicht nach könnten die beiden Spielen zwar theoretisch nebeneinander existieren:

Aber das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Leute einfach zu uns wechseln, weil das andere ein altes Spiel ist. Es ist kein schlechtes Spiel, aber die Industrie geht an einem bestimmten Punkt weiter und es liegt eine lange Zeit zwischen ihrem Release und unserem.

Chef von Amazon Games nimmt das Wort “MMORPG” nicht in den Mund

Wird das neue Spiel denn ein MMORPG? Gamesindustry weist darauf hin, dass vom neuen Spiel zu Herr der Ringe nur als „MMO“, nicht aber als MMORPG gesprochen wird.

Hartmann nimmt das Wort „MMORPG“ nicht in den Mund. Er plant offenbar etwas anderes, denkt nicht in diesen strengen Genre-Kategorien von früher. Auch andere Entwickler wie ESO-Chef Matt Firor hatten für ihr Spiel, The Elder Scrolls Online, den Begriff “MMORPG” abgelehnt, sagten, das sei ein Begriff aus 2005 (WoW), heute seien die Spiele anders.

So sagt auch Hartmann: Im Vergleich zu Spielen von früher müsse heute alles „schneller und schneller“ passieren.

Die Leute müssten schnell die Mechaniken begreifen und schnell erste Belohnungen erhalten. Alles drehe sich um leichte Zugänglichkeit und frühe Belohnungen. Danach könnte man die Leute langsam besser werden lassen.

Ein MMO will Hartmann offenbar vor allem machen, weil er in dem Bereich so viel Potenzial sieht:

„Battle Royale, wie Fortnite oder PUBG, waren lange Zeit die heißen Themen, jeder wollte eins machen. Sie waren die heiße Sache. Aber ich denke: MMOs sind auch ziemlich cool, aber kriegen in den letzten Jahren nicht die Aufmerksamkeit wie vor 10 Jahren. Deshalb sind wir da strategisch rein.“

Auch wenn Hartmann das Wort „MMORPG“ nie erwähnt, betont er im Interview, dass Amazons Spiel zu Herr der Ringe für 10 Jahre halten und erst erscheinen soll, wenn es fertig ist. Auf ein Release-Datum oder irgendeinen Zeitraum will er sich nicht festlegen.

Mehr zu Christoph Hartmann und seine Aussagen zum neuen MMO zu Herr der Ringe:

Sohn eines Zahnarztes aus Rosenheim ist der Boss von Amazon Games: „Ich will, dass Herr der Ringe das größte MMO wird“