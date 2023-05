Amazon entwickelt neues MMORPG zu Herr der Ringe – Verspricht Open-World für PC, PS5, Xbox Series X mit Top-Qualität

Amazon Games hat heute, am 15. Mai angekündigt, dass sie doch ein neues MMORPG zu Herr der Ringe entwickeln. Ein solches Spiel hatten sie bereits 2019 vorgestellt, dann aber zur Enttäuschung von MMORPG-Fans eingestellt. Das Online-Rollenspiel soll jetzt aber doch für PC und Konsolen erscheinen. Mit „Konsolen“ sind offenbar PlayStation 5 und Xbox Series X gemeint.

Das sind die 3 wichtigsten Fakten zum neuen Spiel zu Herr der Ringe:

Das Spiel hat noch keinen Namen und kein Release-Datum.

Das neue Spiel wird in der persistenten Welt „Mittelerde“ spielen und Geschichte behandeln, die man aus der Romantrilogie „Herr der Ringe“ und aus „Der Hobbit“ kennt. Es gibt keine Verbindung zu der Amazon-Serie „Ringe der Macht“, die zu einem früheren Zeitpunkt im Universum von Tolkien spielt.

Federführend bei der Entwicklung des MMORPGs wird das Team sein, das schon für den Steam-Hit “New World” verantwortlich war.

Amazon widmet sich verstärkt “Herr der Ringe”:

Das sagen die Entwickler: Sowohl die Entwickler als auch die Inhaber der Rechte betonen, dass sie ein qualitativ hochwertiges Spiel entwickeln wollen, das Fans von Herr der Ringe begeistern und der Marke gerecht werden soll:

Amazon betont, wie spannend man die Marke „Herr der Ringe“ findet.

Die Vertreter von Middle-Earth schwärmen davon, dass Amazon bewiesen habe, immersive Welten schaffen und sie für ein großes Publikum aufzubereiten zu können.

Ähnliches Projekt war 2019 schon mal geplant, wurde eingestellt

War sowas nicht schon ohnehin geplant?

Amazon hatte 2019 angekündigt, ein neues MMO zu Herr der Ringe zu entwickeln. Das sollte vor den Filmen spielen und als „Free2Play“-Game funktionierten. Man wollte mit der Firma “Leyou” aus Hongkong zusammenarbeiten, welche die Rechte hielt.

Doch das Projekt zerschlug sich 2021, nachdem der chinesische Konkurrent Tencent die Firma, die das Spiel entwickeln sollte, aufkaufte. Die Firma „Leyou“ zog eine Klausel, aus dem Projekt auszusteigen.

Der zuständige Mann bei Amazon, Christoph Hartmann, ein Deutscher, sagte, man hätte das Projekkt zwar trotzdem stemmen können, fand es bei Amazon Games aber zu aufwändig, sich mit dem großen Konkurrent Tencent zu einigen und sei lieber ausgestiegen.

Jetzt aber hat sich die Möglichkeit erneut aufgetan, ein „Herr der Ringe“-MMORPG zu entwickeln und Amazon hat diese Möglichkeit ergriffen.

Könnte das wichtigste neue MMORPG seit 2014 werden

Warum ist das spannend? Seit den großen Erfolgen von Destiny (2014), Witcher 3 (2015) und Black Desert (2016) weiß man, dass sich gerade Spieler auf den Konsolen nach einem tiefen MMORPG mit einer Open World und einem Action-Kampfsystem sehnen, in dem sie viel Zeit verbringen können.

Publisher zielen seitdem in eine „Dark Fantasy MMORPG“-Richtung, konnten bisher auf den Konsolen aber nicht landen. In Asien wurden Bestrebung, so ein Spiel zu entwickeln, vor allem durch den Mobile-Hype ab 2016/2017 unterbrochen. In Europa werden praktisch keine MMORPGs in diesen Dimensionen mehr entwickelt.

Amazon hat bewiesen, dass sie mit New World in die Richtung „Open World/Action-MMORPG“ gehen können.

Das neue Spiel zu Herr der Ringe hat jetzt 3 Vorteile gegenüber New World:

Das Team und die Technik sind erprobt – man hat bereits ein Spiel auf dem Markt und hat auch die ersten schweren Wochen nach so einem Release bereits überstanden

Das neue Spiel hat ein noch größeres Marktpotentials als New World, weil Amazon nun noch PS5 und Xbox Series X mitdenkt, beides Konsolen, auf denen MMORPGs eine gewaltige Nachfrage haben, dem aber bis auf The Elder Scrolls Online und Black Desert kein Angebot gegenübersteht

Herr der Ringe ist eine der größten Marken der Welt und garantiert alleine deshalb schon eine riesige Aufmerksamkeit

Wann könnte das Spiel erscheinen? Das ist der Wermutstropfen. Wenn das Spiel jetzt in einem „frühen Entwicklungs-Stadium“ ist, kann man wohl mit einem Release frühestens zwischen 2028 und 2030 rechnen.

Wer sich bis dahin nach einem neuen MMORPG umsehen möchte:

