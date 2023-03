Warum kommen seit 9 Jahren eigentlich kaum noch gute, neue MMORPGs raus?

Wenn wir im Jahr 2023 über MMORPGs reden, sprechen wir meistens über World of Warcraft, The Elder Scrolls Online, Guild Wars 2 oder Final Fantasy XIV. 4 unterschiedliche Spiele, alle auf ihre eigene Art brillant – alle mehr als 9 Jahre alt. Woran liegt es, dass seit 2014 so wenige neue MMORPGs erscheinen? Unser Autor Schuhmann schaut sich die Lage an.

Wie war es früher? Bis 2014 kamen regelmäßig neue, große MMORPGs heraus. Wenn man WoW gespielt hat, merkte man es daran, dass alle 6 Monate die halbe Gilde weg war, um ein neues Spiel auszuprobieren:

Herr der Ringe Online wollte MMORPG-Fans schon 2007 in die Fantasy-Welt von Tolkien entführen

Age of Conan wollte 2008 ein “MMORPG” für Erwachsene sein

2009 kam mit Runes of Magic ein MMORPG heraus, das man spielen konnte, auch ohne Mama um Taschengeld für das teure Abo zu bitten

2010 wurde mit „Star Trek Online“ der Traum wahr, endlich auch mal auf der Brücke der Enterprise zu stehen

2011 versuchte EA mit Star Wars sein Glück

MMORPG-Fans hatten eigentlich immer das Gefühl: Wenn mir das neue MMORPG nicht passt, weil das Inventar nicht ganz genau so ist, wie ich es wollte, oder wenn mich irgendwie die Ästhetik nicht richtig abholt, dann ist das Spiel halt nichts für mich. Doch es dauert auch nicht lange, bis der nächste Titel kommt, der dann noch besser für mich geeignet ist.

Immer gab es etwas, auf das man sich freuen konnte.

Das ist eine aktuelle Hoffnung von MMORPG-Fans:

So ist es heute: Jeder MMORPG-Spieler weiß, dass die Releases heute viel seltener geworden sind. Über Jahre gab es fast gar nichts Neues, bis auf Black Desert.

Mit Lost Ark und New World erschienen in den letzten Jahren nur 2 MMORPGs auf hohem Niveau, die nicht jedermanns Geschmack waren. Die Zeit der breiten Auswahl von früher ist lange vorbei.

Das liegt an zwei Entwicklungen, die zwar zeitgleich stattfanden, aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben.

Das Scheitern von WildStar und The Elder Scrolls Online beenden den MMORPG-Hype

Was änderte sich im Westen? Im Westen riss diese Strähne neuer MMORPGs 2014 ab:

Mit The Elder Scrolls Online erschien ein MMORPG, das auf einer der größten Marken im Gaming beruhte.

Mit WildStar kam ein Spiel auf den Markt, das als klarer Nachfolger von WoW geplant war.

Beide Spiele scheiterten schon zum Release, aufgrund von zahlreichen Problemen:

ESO hatte Bugs, Lags und eine bescheuerte Idee für das Endgame.

WildStar hatte sich beim Contentplan offenbar völlig übernommen, der Zeitplan für das MMORPG und das Team fielen in Echtzeit auseinander.

Das Wesentliche aber war: Keines dieser Spiele war WoW. Keines war so ausgereift, so stabil, hatte schon so viel Content zu bieten. Das war dasselbe Problem, unter dem alle anderen MMORPGs vor ihnen litten: Viele kamen für einen kurzen Urlaub in die neue Welt, blieben aber nicht, sondern gingen zu WoW zurück, wenn dort ein neues Update oder eine Erweiterung lockte.

ESO konnte sich später vom furchtbaren erholen, WildStar nicht.

So wie ESO und WildStar war es vorher schon vielen Spielen ergangen, aber diesmal war es etwas anderes: Denn das Scheitern von ESO und WildStar – beim gleichzeitigen Erfolg von Destiny und GTA Online – lösten ein Umdenken in der Industrie aus: MMORPGs waren out, galten plötzlich als Millionengräber. Und in rascher Reihenfolge starben die Hoffnungsträger, die wir nach 2016 eigentlich hätten spielen sollen, wie Titan und Everquest Next.

Gaming-Studios im Westen haben seit 2014 das Thema “AAA-MMORPG” nicht mehr angerührt, bis auf Amazon mit New World und das ging stark in eine Survival-Ecke:

Spiele, die “nach eine richtigen, neuen MMORPG aus dem Westen” aussahen, entpuppten sich als Mogelpackung.

Versuche, die MMORPG-Entwicklung in den Indie-Bereich zu verlagern und über Crowdfunding zu finanzieren, scheiterten bisher und tragen auch 9 Jahre später noch keine wirklichen Ergebnisse.

Ashes of Creation ist zurzeit wohl die größte MMORPG-Hoffnung im Westen

In China und Südkorea ersetzt das Smartphone den PC

Was ist in Asien passiert? In China und Südkorea gab es parallel zu unserer MMORPG-Krise eine andere Entwicklung: In beiden Ländern löste das Smartphone den PC als dominante Gaming-Plattform ab:

In China erschien 2015 das Spiel „Honor of Kings“, so eine Art Mobile-Variante von LoL, die eng mit den dort dominanten sozialen Netzwerken verknüpft war.

Weil sich Riot Games weigerte, ihr in China so erfolgreiches League of Legends auf Mobile umzusetzen, machte es Tencent einfach selbst und landete einen riesigen Hit in China.

Der Vorteil: Während LoL praktisch nur junge Männer ansprach, die sich in PC-Cafés zum Zocken trafen, war Honor of Kings über Social Media ein Spiel für jeden. Der Frauenanteil soll riesig sein.

Honor of Kings ist im Westen fast unbekannt – in China ist es riesig.

In Südkorea drohte gleichzeitig die altehrwürdige Firma NCSoft mit ihren PC-MMORPGs durch die junge Firma Netmarble abgelöst zu werden, die voll auf Mobile setzten, und die große Marke „Lineage“ als Mobile-Game neu interpretierten: Lineage Revolution nannten sie das.

Doch NCSoft wollte sich das nicht bieten lassen und brachte ihre alten PC-MMORPGs einfach auf Mobile neu heraus – sie verdienten damit Milliarden und sanierten sich über Nacht.

Das war im Jahr 2016, das Jahr markierte einen Einschnitt in Südkorea:

Vorher hatte NCSoft regelmäßig neue PC-MMORPGs wie Aion oder Blade & Soul entwickelt. Sie hatten mit Guild Wars 2 und WildStar sogar versucht, im Westen Fuß zu fassen.

Doch seitdem, in den letzten 7 Jahren, kam kein neues PC-MMORPG von NCSOft mehr auf den Markt gebracht. Ihr damals geplantes neues PC-MMORPG „Lineage Eternal“ wartet auch 2023 noch auf seinen Release. Als Throne and Liberty ist es heute einer der größten Hoffnungsträger:

Zwar erscheinen in China und Südkorea nach wie vor MMORPGs, das sind dann aber keine reinen PC-MMORPGs mehr, wie Onlinerollenspiele sie sich hierzulande wünschen, sondern “Crossplattform-Titel”, die man unterwegs auf dem Smartphone und zu Hause auf dem PC spielen kann. Für westliche MMORPG-Puristen sind solche Spiele keine Option.

Wir sehen: Diese zwei parallel laufenden Entwicklungen, die nichts miteinander zu tun haben, sorgen jetzt dafür, dass uns seit einigen Jahren die Spiele fehlen.

Die Hoffnungsträger, die es noch gibt, zeigen wir euch hier:

