MMORPG ESO will 2023 alles anders machen – Verspricht große Neuerung, verzichtet aber auf 2 DLCs

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Was sagt ihr zur Zukunft von ESO? Braucht es frischen Wind und Systeme? Und wenn ja, was könnte hinter den beiden Features stecken?

Außerdem versprachen die Entwickler wieder zwei Fantreffen. In Nordamerika treffen sich die Spieler und Entwickler im Frühjahr, in Europa findet die ESO-Taverne wieder rund um die gamescom im Sommer statt.

Allerdings befinde es sich jetzt auf der Zielgeraden und zuerst sollen die Megaserver in Europa umgezogen werden, dann die in Nordamerika.

Glaubt mir, mich treibt das ebenso um wie euch alle, und wir werden innerhalb des Entwicklerteams Änderungen an einigen Prozessen vornehmen, um sicherzugehen, dass so etwas sehr viel seltener vorkommt. Angesichts einer alternden Codebasis (die 26 Millionen Zeilen Code umfasst … ungelogen!) ist es schwierig, 100 % effizient zu sein, doch wir können sehr, sehr viel besser sein und das wissen wir.

Ich will auch nicht versäumen, die Probleme mit Update 36 anzusprechen, das gerade erst im November erschienen ist. Dieses brachte viel zu viele Bugs und Schwierigkeiten mit sich. Selbst jetzt noch, während ich das hier schreibe, sind wir dabei, das Problem beim Blocken im Kampf in den Griff zu bekommen.

Was ändert sich 2023? Im neuen Jahr wird die Geschichte der Erweiterung erstmals nicht über ein komplettes Jahr erzählt. Stattdessen wird die Handlung im Sommer komplett in sich abgeschlossen sein. Das hat auch Einfluss auf den gesamten Update-Rhythmus:

