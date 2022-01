Das MMORPG The Elder Scrolls Online bekommt mit High Isles (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) ein neues Kapitel, welches im Sommer 2022 erscheint und Gebiete aus der Heimat der Bretonen bringt. Anders als in den Vorjahren werden wir also komplett neue Gebiete entdecken, anstatt auf alte Inhalte aus den Singleplayer-Spielen zu treffen.

Was bietet ESO im Jahr 2022? Über das gesamte Jahr 2022 verteilt bekommt ESO 3 neue DLCs und die große Erweiterung High Isles, die im Juni erscheinen soll. Im Fokus des Jahres steht das Volk der Bretonen.

Die Erweiterung High Isles bringt:

Ein neues Gebiet in den Hochinseln und Amenos, in denen euch die neuen Vulkanschlote als Weltereignisse erwarten

Eine neue Story, die sich vor allem um Intrigen drehen soll. Der Umfang soll etwa 30 Stunden betragen

Das neue Sammelkartenspiel “Ruhmesgeschichten”

Den neuen Trial Grauenssegelriff für 12 Spieler

Zwei neue Gefährten, die das System aus Blackwood erweitern

Über das Jahr verteilt Verbesserungen an den Spielsystemen

Einen ersten Eindruck von der neuen Erweiterung gibt euch diese Cinematic:

ESO kündigt neue Erweiterung High Isles mit wunderschöner Cinematic an

Release-Datum von High Isles und den neuen DLCs 2022

Wann erscheint High Isles? Der Release der neuen Erweiterung ist für den 6. Juni auf dem PC/Mac und am 21. Juni für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S geplant. Wann erscheint der erste DLC Ascending Tides? Der erste DLC im Jahr 2022 erscheint am 14. März für PC/Mac und am 29. März für Playstation und Xbox. Im Fokus stehen in diesem Update zwei neue Dungeons. Wie geht es nach High Isles weiter? Im dritten Quartal des Jahres soll ein weiterer Dungeon-DLC erscheinen. Zum Ende des Jahres kommt dann der Story-DLC, der die gesamte Geschichte um “Vermächtnis der Bretonen” abschließen wird. Genaue Details zu den beiden DLCs gibt es aber noch nicht, wobei das letzte DLC in der Regel immer ein neues Gebiet bringt. Ist ESO Free2Play? Nein, um ESO spielen zu können, benötigt ihr wenigstens ein Kapitel, also wahlweise Tamriel Unlimited (das Grundspiel) oder die Erweiterungen Morrowind, Summerset, Elsweyr, Greymoor, Blackwood oder eben jetzt High Isles.



Zudem gibt es das optionale Abonnement ESO+, über das ihr die kleineren DLCs und einige Ingame-Boni freischalten könnt.

High Isles kaufen und vorbestellen

High Isles könnt ihr im ESO-Store, auf Steam, im Microsoft Store und im PS Store vorbestellen. Die folgenden Versionen könnt ihr dabei kaufen:

The Elder Scrolls Online Collection: High Isle – 69,99 Euro

The Elder Scrolls Online Collection: High Isle CE – 89,99 Euro

The Elder Scrolls Online: High Isle Upgrade – 39,99 Euro

The Elder Scrolls Online: High Isle Upgrade CE – 54,99 Euro

Alle Versionen enthalten die neue Erweiterung, wobei die beiden Collections jeweils auch alle 5 vorherigen Erweiterungen enthalten.

Die Belohnungen für Vorbesteller von High Isles.

Diese Belohnungen gibt es für die Vorbestellung: Wer die neue Erweiterung vorbestellt, erhält folgende Boni:

Fahlfrost-Wapiti als Reittier

Fahlfrost-Kitz als Begleiter

Kleidung des abekäischen Freibeuters als Kostüm

Welpe der Ritter der Flammen als Begleiter

1× Kiste des Finstren Rittertums

3× Hochinsel-Schatzkarten

2× Schriftrollen des Lernens

Das Reittier Fahlfrost-Wapiti gibt es jedoch nur, wenn ihr bis zum 4. April vorbestellt.

High Isles bringt neue Map und ein Kartenspiel

Worum geht es in High Isles? Das gesamte Jahr 2022 steht im Zeichen der Bretonen und trägt deshalb auch den Namen „Vermächtnis der Bretonen“. In der Erweiterung werdet ihr einen Teil von Nim erkunden, den es zuvor in noch keinem Teil von Elder Scrolls gegeben hat.

Die High Isles sind ein tropisches Atoll umringt von beeindruckenden weißen Klippen und bieten mehrere mittelalterliche Kastelle, aber auch dichte Urwälder. Die neue Karte teilt sich in die zwei Regionen Hochinsel und Amenos und wird einiges an optischer Abwechslung bieten.

Außerdem erwartet euch mit den Vulkanschloten ein komplett neues Weltereignis.

In den High Isles geht es mittelalterlich zu.

Was passiert in der Story? Die Geschichte in dem Gebiet dreht sich um einen zwielichtigen Ritterorden, der den Frieden und die Sicherheit der Hochinsel gefährdet. Der Anführer des Ordens ist ein emporstrebender Fürst. Dieser nutzt eine mysteriöse Kraft, um ein uraltes Vermächtnis an sich zu reißen.

Zum Start werdet ihr eine Nachricht von Lady Arabella bekommen, die euch um Hilfe im Kampf gegen den Orden bittet. Zu dieser Figur gibt es bereits Informationen in versteckten Büchern, doch bisher ist sie nicht im Spiel selbst aufgetreten.

Die gesamte Geschichte der High Isles wird über die drei DLCs und die Erweiterung verteilt erzählt. Den großen Höhepunkt wird es wieder im 4. Quartal mit dem letzten Update geben.

Das neue Kartenspiel “Ruhmesgeschichten”

Mit der Erweiterung wird ein neues Spielsystem eingefügt. Die Ruhmesgeschichten sind ein Tavernenspiel, bei dem ihr sowohl gegen NPCs als auch gegen andere Spieler antreten könnt.

Im Fokus stehen verschiedene Karten und Decks, die ihr sammeln und selbst zusammenstellen könnt. Diese Karten sollen dabei berühmte Ereignisse oder Persönlichkeiten aus dem Universum von ESO darstellen.

Als Belohnungen winken neue Errungenschaften, Sammlungsstücke und sogar eine eigene Rangliste für das Kartenspiel.

Das große Feature der Erweiterung ist ein Kartenspiel.

Die neuen Gefährten

Mit Blackwood wurde das Gefährten-System eingeführt. Dabei handelt es sich um NPCs, die ihr freischalten, trainieren und nach euren Wünschen ausrüsten könnt. Sie nehmen einen Platz in eurer Gruppe ein und können euch in der offenen Welt, aber auch in Dungeons und Trials zur Seite stehen. Im PvP sind sie jedoch deaktiviert.

Mit High Isles werden zwei neue Gefährten veröffentlicht: Isobel und Funke. Beide bekommen wieder eine eigene Questreihe, eigene Persönlichkeiten und einen eigenen Satz Fertigkeiten.

Funke und Isobel – die neue Gefährten aus High Isles.

Neue Belohnungen, Antiquitäten und mehr

Zusammen mit der Erweiterung soll es wieder etliche neue Belohnungen, neue Antiquitäten und neue Sammlungsstücke geben, die ihr euch verdienen könnt.

Neue Sets und neue Mythic Items wurden zwar nicht explizit angekündigt, waren jedoch in den letzten Jahren immer wieder ein wichtiger Bestandteil der neuen Erweiterungen. Die Chance ist hoch, dass High Isles ebenfalls Neuerungen in diesem Bereich parat hält.

Bringt High Isles eine neue Klasse?

Mit der Erweiterung High Isles wird es keine neue Klasse geben. Auch eine Überarbeitung wie bei den Vampiren in Greymoor ist nicht geplant. Neue Klassen sind jedoch ein gefragtes Feature in der Community. Die letzte Klasse war aber der Nekromant im Jahr 2019.

Mehr zu den Inhalten und Besonderheiten der Erweiterung werden wir in den kommenden Tagen und Wochen in diesem Artikel ergänzen.

Mehr News, Storys aus der Community und Guides findet ihr auf unserer Themenseite zu ESO.