Matt Firor, Director bei ZeniMax Online, blickt in einem Brief an die Community auf The Elder Scrolls Online im Jahr 2021 zurück und gibt einen kleinen Ausblick auf 2022. Dort sollen politische Intrigen und eines der spielbaren Völker im Fokus stehen. Außerdem soll es eine Auffrischung des Datenzentrums geben.

Wie lief 2021 für ESO? 2021 war für das MMORPG ein schwieriges Jahr, wie Firor zugibt. Ein Grund dafür ist die Corona-Pandemie, die ihren Tribut bei den Mitarbeitern gefordert haben soll.

Der Director erklärte außerdem, dass sich aufgrund von Mangel an Computerhardware die Verjüngung der Hardware von ESO verzögert hat. Die war eigentlich ein fester Plan für 2021. Trotzdem lief der Launch von Blackwood besser, als es 2020 bei Greymoor der Fall gewesen ist. Damals kam es zu vielen technischen Problemen und Server-Abstürzen.

Auch mit dem generellen Output an Content ist Firor zufrieden. Er betont im Brief, dass auch 2021 wieder “Millionen neuer Spieler” ihren Weg zu ESO gefunden haben. Als Highlight stellte der Director die neuen Gefährten heraus, die gerade für Neueinsteiger richtig nützlich sind.

Was sich 2021 alles genau bei ESO verändert hat und wie die Spieler das Jahr sehen, haben wir hier zusammengefasst:

2021 war für ESO kein schlechtes Jahr, doch es gibt 3 große Kritikpunkte

2022 soll nicht “das Ende der Welt” im Fokus stehen, sondern ein spielbares Volk

Was verrät Firor über 2022? Im neuen Jahr wollen die Entwickler Abstand von Geschichten à la „Das Ende der Welt“ nehmen. Darum drehten sich etwa das Grundspiel mit dem Daedra Molag Bal und zuletzt auch Blackwood mit dem Kampf gegen Mehrunes Dagon.

Stattdessen wollen sie sich auf eine traditionelle „Elder Scrolls“-Intrige konzentrieren. Fans heben hier etwa die Story von Wrothgar hervor, die genau ohne ein solches großes Szenario ausgekommen ist.

2022 soll es um Politik und Rivalität zwischen den Fraktionen gehen. Im Fokus soll eines der spielbaren Völker von ESO stehen, die bisher kulturell und historisch noch nicht genau beleuchtet wurden. Spieler vermuten, dass es hierbei um Rothwardonen geht, die bisher zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben und gleichzeitig noch Raum für neue Gebiete in ihrer Region bieten.

Updates soll es wie gewohnt vierteljährlich geben. Fans dürfen also wieder mit 3 DLCs und einer großen Erweiterung im Sommer rechnen.

Außerdem soll 2022 weiter an der Hardware und der Performance des MMORPGs gearbeitet werden. Hier weist Firor jedoch darauf hin, dass das Team abhängig vom aktuellen Hardware-Markt ist.

Wann erfahren wir mehr über die Inhalte von 2022? Im Januar wird es ein traditionelles Enthüllungs-Event geben. Dort werden dann die übergreifende Geschichte für das gesamte Jahr und der grobe Aufbau der Erweiterung im Sommer vorgestellt.

Bis dahin könnt ihr aber gerne spekulieren: Was wird uns 2022 in ESO erwarten? Welche Gebiete würdet ihr gerne besuchen und was sollte das große Feature der Erweiterung sein? Schreibt es gerne in die Kommentare.

ESO ist ein Buy2Play-Spiel. Ihr müsst es also nur einmal kaufen und könnt theoretisch endlos spielen. Welche anderen MMORPGs es in dieser Kategorie gibt und welche sich besonders lohnen, verraten wir hier:

5 MMORPGs, die ihr einmal kaufen und immer spielen könnt