6 MMORPGs, die ihr einmal kaufen und immer spielen könnt

MMORPGs gibt es in unterschiedlichen Grafik- und Spielstilen, aber auch in unterschiedlichen Bezahlmodellen. In dieser Liste wollen wir uns 6 MMORPGs anschauen, die ihr nur einmalig bezahlen müsst und dann endlos lange spielen könnt.

Über die Liste: Auf den nachfolgenden Seiten haben wir sechs MMORPGs herausgesucht, für die einmalig gezahlt werden muss, um sie dann zu spielen. Dabei spricht man von sogenannten Buy2Play-Spielen.

Manche der ausgewählten MMOs bieten zusätzlichen Content in Form von DLCs oder Erweiterungen an, die zusätzliches Geld kosten. Trotzdem gehören sie zu der Liste, weil sie keine monatlichen Gebühren verlangen und die ursprünglichen Inhalte auch ohne Erweiterungen spielbar wären.

Die Liste wurde auf Basis eigener Erfahrungen erstellt und die Reihenfolge ist zufällig gewählt. Wenn ihr weitere gute Buy2Play-MMORPGs kennt, dürft ihr sie gerne in die Kommentare schreiben.

Elder Scrolls Online

Was ist Elder Scrolls Online? The Elder Scrolls Online ist ein Themepark-MMORPG von ZeniMax und spielt in der Welt Tamriel etwa 1.000 Jahre vor Skyrim.

Die Story des MMOs könnt ihr dabei mit anderen Spielern erleben oder auch allein abschließen. Durch eine besondere Phasing-Technologie verändert sich die Welt dynamisch für euch, für andere Spieler um euch herum bleibt sie mitunter jedoch gleich.

Bei der Charaktererstellung habt ihr die Wahl aus 10 Völkern und 6 Klassen. Ergänzt wird das System von Fertigkeitslinien, die das Repertoire eures Charakters erweitern.

Was ist das Alleinstellungsmerkmal? In ESO skaliert die gesamte Welt mit euch, sodass ihr überall spielen und Spaß haben könnt. Das sorgt besonders beim Zusammenspiel mit Freunden für Spaß.

Ein weiteres Highlight ist die Geschichte der Spiel-Welt, die euch inzwischen auch in viele Gebiete aus den Singleplayer-Spielen entführt.

Ihr könnt ESO zudem auf der XBox oder der PS4 spielen. Eine Möglichkeit für Crossplay gibt es aktuell jedoch nicht.

ESO: Scalebreaker bringt neue Dungeons: Eins haben wir schon gespielt

An welche Spieler richtet sich ESO? Elder Scrolls Online ist ein Muss für Fans der Spielreihe. Wer mit Morrowind oder Skyrim seinen Spaß hatte, solltet unebdingt auch in das MMORPG einen Blick werfen.

Doch auch Spieler, die gerne mal die Welt alleine erkunden und eine spannede Story mögen, ist ESO eine echte Empfehlung. Hervorgehoben wird dabei gerne das PvP, in dem sich drei Fraktionen gegenseitig bekämpfen. In der offenen Welt seid ihr jedoch sicher vor anderen Spielern.

Für welche Inhalte wird Echtgeld benötigt? Das neue Addon Elsweyr kostet 60 Euro, enthält jedoch auch das Grundspiel und die Kapitel Morrowind und Summerset.

Ergänzend dazu gibt es Story-DLCs, die sich im Kronenshop für Ecthgeld kaufen. Alternativ dazu gibt es eine monatliche „ESO Plus“-Mitgliedschaft für 10 bis 13 Euro, die Zugriff auf alle DLCs und weitere Boni mit sich bringt. Das erste DLC soll jedoch bald kostenlos werden.

Zusätzlich bietet der Kronen-Shop Kleidungssets, Reittier-Skins und andere kosmetische Inhalte für Echtgeld an.

ESO ändert Kampfsystem mit Update 24: Will Klassen die Identität zurückgeben

Wie sieht die Zukunft von ESO aus? Für Elder Scrolls Online läuft es aktuell sehr gut. Erst im Mai erschien das neue Addon Elsweyr und im Oktober der DLC Dragonblood.

Die Entwickler nehmen sich außerdem nun Zeit dafür, das Spiel zu optimieren. Update 24 brachte einige Optimierungen, die auch 2020 fortgesetzt werden sollen.