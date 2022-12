Chrono Odyssey ist ein angekündigtes MMORPG, das in einer Sci-Fi-/Fantasy-Welt spielt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Mitglieds der Spezialeinheit „Idraiginn“ und führt einen Krieg gegen die Götter. Das Spiel erscheint auf verschiedenen Plattformen: PC, Mobile, Xbox und Playstation.

Chrono Odyssey ist ein angekündigtes MMORPG, das in einer Sci-Fi-/Fantasy-Welt spielt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Mitglieds der Spezialeinheit „Idraiginn“ und führt einen Krieg gegen die Götter. Das Spiel erscheint auf verschiedenen Plattformen: PC, Mobile, Xbox und Playstation. Im Trailer überzeugte das Game bisher vor allem mit einer beeindruckenden Grafik. Außerdem scheint ihr im PvE-Modus gegen gewaltige Boss-Monster anzutreten und dabei mit unterschiedlichen Waffen wie Schwertern, Schilden, Bögen, Äxte und Magie zu kämpfen. Ursprünglich sollte Chrono Odyssey noch im Jahr 2022 erscheinen, jedoch hat sich das Release-Datum auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben.

Insert

You are going to send email to