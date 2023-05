Ein MMORPG wird frenetisch gefeiert, während ein anderes auf Steam richtig mies bewertet wird

In dieser Woche erschien ein neues MMORPG auf Steam, das aber sofort viele negative Reviews bekam. Zudem zeigte Chrono Odyssey seinen ersten Gameplay-Trailer, der von vielen sehr gelobt wird. Weitere News rund um WoW, GW2 und Co. haben wir euch hier zusammengefasst.

Die Highlights der Woche:

Die Diskussion der Woche: Viele MMORPG-Fans warten auf den nächsten großen Hit. Dabei gibt es jetzt schon genügend Titel zum Zocken. Hier könnt ihr die Diskussion verfolgen: MMO-Spieler warten mehr auf neue Spiele, als sie zu spielen.

Die Woche im Podcast: In ihrem eigenen Podcast MMO News sprechen die beiden MeinMMO-Redakteure Alexander Leitsch und Mark Sellner diese Woche wieder über die wichtigsten News rund um MMORPGs. Themen waren unter anderem die neuen MMORPGs Mad World, Aion Classic, Ethyrial: Echoes of Yore und Perfect New World.

Den Podcast könnt ihr auf Apple, YouTube oder hier auf Spotify anhören:

Neuer Patch in WoW, neue Roadmap für Guild Wars 2

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

In New World läuft noch immer das Frühlingsblüte-Event. Dort wurden nun in einem kleinen Patch die Belohnungen massiv verstärkt (via Twitter).

SWTOR hat den neuen Patch 7.3 auf die Test-Server gebracht. Mit dabei sind der neue Flashpoint “Shrine of Silence” und Balance-Änderungen (via SWTOR).

Albion Online hat neue Details zu den Mechaniken der Knightfall Abbeys-Dungeons geteilt (via MassivelyOP).

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Wer die aktuell besten MMORPGs sucht, wird hier fündig:

