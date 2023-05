WoW ruckelt und laggt seit Patch 10.1? Drei Methoden, um den Fehler zu beheben

Viele Spieler plagen arge Ruckler und Lags im neusten WoW-Patch. Doch es gibt eine Reihe von Lösungen für die Probleme.

Der Patch 10.1 Glut von Neltharion ist seit einigen Tagen live und manche Spielerinnen und Spieler klagen über große Probleme in World of Warcraft. Dabei geht es nicht um spielerische Bugs, sondern um Performance-Einbußen. Die Frame-Rate bricht deutlich ab, sodass Blizzards MMORPG sich anfühlt, als würde es ruckeln oder laggen – selbst auf modernsten Rechnern.

Wie äußern sich die Performance-Einbußen? Viele berichten, dass sie vor dem Patch in World of Warcraft stabile Bildraten zwischen 60 fps und 100 fps erzielen konnten, doch seit dem Patch hat sich dieser Wert oft halbiert. In besonders belebten Gebieten, wie etwa der Hauptstadt Valdrakken, sinkt die Bildwiederholunsrate manchmal sogar in den einstelligen Bereich – und das bei recht modernen Rechnern.

Blizzard weiß um diesen Fehler und arbeitet an einem Fix. Allerdings gibt es drei Methoden, mit denen ihr das Problem selbst beheben könnt.

Methode 1: Das Löschen einer Zeile Code

Ein Workaround kommt direkt von Blizzard, der bei vielen Spielern Linderung gebracht haben soll.

Schließt World of Warcraft.

Öffnet anschließend euren WoW-Ordner und dann in _retail_ → WTF.

Öffnet die „Config.wtf“ mit dem Notepad oder einem anderen Text-Editor.

Sucht die Zeile „SET SkyCloudL0D“ und löscht sie vollständig.

Speichert die Datei ab und startet danach WoW über den Battle.net-Launcher.

Methode 2: Windows-Einstellung ändern

Im Subreddit von WoW erklärten einige Spieler, dass es auch eine andere Fehlerquelle geben kann, die unter Windows 11 auftritt. Windows 11 versucht nämlich eine neue „Optimierung“ am Spiel vorzunehmen, die allerdings nicht einwandfrei funktioniert. Deaktiviert diese – oder überprüft zumindest, ob sie bei euch eingeschaltet ist.

Ihr findet die Einstellung in Windows 11 unter: Start → System → Anzeige → Grafikeinstellungen → Anpassen der Standard-Grafikeinstellungen

Dort findet ihr eine Option zur Optimierung für Spiele im Fenster-Modus. Deaktiviert sie.

Methode 3: Alle Addons deaktivieren

Auch wenn das der „Standard-Tipp“ nach jedem Patch ist, sollte man ihn nicht außer Acht lassen. Gerade Patch 10.1 hat vieles am Interface verändert, sodass selbst kleine Addons zu großen Problemen führen können. So berichteten viele, dass Addons wie „MapCoords“, „WIM“ oder „All The Things“ zur Unspielbarkeit geführt hätten.

Stellt sicher, dass alle Addons auf den neusten Stand aktualisiert sind und startet das Spiel testweise ohne aktivierte Addons. Wenn es dann flüssig läuft, könnt ihr die Addons einzeln aktivieren, bis ihren den Störenfried gefunden habt.

Habt ihr auch mit diesen Problemen zu kämpfen? Oder läuft bei euch alles einwandfrei?

Wenn es dann läuft, solltet ihr euch noch schnell richtig übermächtige Ausrüstung sichern.