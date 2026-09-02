Erbstücke machen euch den Weg zur Maximalstufe in World of Warcraft leichter. Die Items sind enorm nützlich, denn sie steigen mit eurer Stufe auf und geben sogar Boni. MeinMMO erklärt, wie ihr Erbstücke bekommt, sie bis 70 aufwertet und richtig einsetzt.

Dieser Guide wurde am 2. September 2026 geprüft und strukturell angepasst.

Erbstücke sind Gegenstände in WoW, mit denen ihr vorrangig Zweitcharakteren (Twinks oder Alts) die Levelphase leichter machen könnt. Es gibt Erbstücke für jede Klasse und jede Spezialisierung.

Seit mit Shadowlands das Leveln vollständig überarbeitet wurde, haben auch die Erbstücke neue Effekte. MeinMMO verrät euch, wo ihr sie bekommt und wie ihr die neuen Erbstücke richtig nutzt.

Wenn ihr in The War Within durchstarten wollt, muss euer Charakter mindestens Stufe 68 erreicht haben:

Video starten WoW: So erfarmt ihr euch schnell 500 mysteriöse Himmelssplitter für das Reittier „Echo von Aln’Sharan“ Autoplay

Schneller Leveln in WoW: Erbstücke für starke Boni

Erbstücke können eure Twinks von Stufe 1 bis auf Stufe 70 begleiten. Dazu müsst ihr allerdings erst einiges in die Rüstungsteile und Waffen investieren – denn ihr müsst sie aufwerten, damit sie stetig mit euch zusammen aufleveln.

Das sind die Set-Boni:

2 Teile: Erholung wird 30 % langsamer verbraucht.

3 Teile: Erhöht die Regeneration in der Außenwelt, in normalen Dungeons und Schlachtfeldern, wenn ihr nicht im Kampf seid.

5 Teile: Wenn ihr eine neue Stufe erreicht, fügt ihr nahen Gegnern Schaden zu und erhaltet 40 % eures Haupt-Attributs für 2 Minuten. Das Töten von Gegnern verlängert diesen Bonus um bis zu weiteren 2 Minuten.

6 Teile: Erholung wird weitere 30 % langsamer verbraucht.

Erholung erhaltet ihr in Städten und Gasthäusern und sie verdoppelt eure erhaltene Erfahrung für das Töten von Gegnern. Dabei wird sie bis zu einem Maximalwert verbraucht. Ihr habt länger etwas davon, wenn ihr Erbstücke tragt. Erholung generiert ihr auch, während ihr offline seid. Deshalb solltet ihr immer in Städten oder Gasthäusern ausloggen.

Erbstücke bis 70: Aufwerten und Kosten

Neu gekaufte Erbstücke erreichen ihr Maximum bei Stufe 30 bzw. 29 – ab hier leveln sie nicht mehr mit eurem Charakter mit. Damit sie euch bis Stufe 70 gute Dienste leisten, müsst ihr sie aufwerten. Beachtet, dass sie jeweils eine Stufe unter dem jeweiligen Level aufhören, mit euch zu wachsen. Die Stufen für die Gegenstände enden also bei 29, 34 usw.

Erbstücke können bis zu 6-mal aufgewertet werden. Die Gegenstände zum Aufwerten bekommt ihr bei:

Krom Starkarm in der Halle der Forscher in Eisenschmiede (Allianz)

Estelle Gendry im Schurkenviertel in Unterstadt oder in Orgrimmar (Horde).

Der Standort von Estelle Gendry in Orgrimmar. Hier findet ihr den Erbstück-Händer der Allianz, Krom Starkarm in Eisenschmiede.

Erbstücke aufzuwerten, das kostet euch eine ganze Stange Geld – deutlich mehr als nur das Kaufen der Erbstücke, auch wenn die Summe nach viel Kritik deutlich gesenkt wurde. Wenn ihr die Erbstücke aufwerten wollt, dann zahlt ihr:

für Aufwertungen von Rüstungen zwischen 500 und 5.000 Gold, je nach Stufe.

für Aufwertungen von Waffen zwischen 750 und 7.500 Gold, je nach Stufe.

für ein Rüstungsteil, ein Schmuckstück oder eine Nebenhand von 30 bis 70 braucht ihr18.500 Goldstücke.

für eine Waffe von 30 bis 70 sind es 27.750 Goldstücke.

für ein Set aus fünf Rüstungsteilen und einer Waffe 120.250 Goldstücke.

Ihr erhaltet sämtliche Items zur Aufwertung bei den Erbstück-Händlern.

Wenn ihr nicht so viel Gold habt oder ausgeben wollt, könnt ihr ordentlich sparen, indem ihr die jährlichen Feiertage mitnehmt. Zu fast jedem größeren Event könnt ihr bei den entsprechenden Händlern für die Event-Währung sämtliche Aufwertungen kaufen:

für Zeitverzerrte Abzeichen zu Zeitwanderungs-Events bei Händlern in den Städten

für Münzen der Urahnen zum Mondfest bei Fariel Sternensang auf der Mondlichtung

für Süßes Saures zu den Schlotternächten bei Chub in Unterstadt/Tirisfal (Horde) bzw. Dorothea im Wald von Elwynn (Allianz)

nur Rüstungen: für Brandblüten zum Sonnenwendfest bei Sonnenwendhändlern und -versorgern in den Städten

für Brandblüten zum Sonnenwendfest bei Sonnenwendhändlern und -versorgern in den Städten nur Waffen: für Zeichen der Liebe zu Liebe liegt in der Luft bei Reizenden Verkäufern in den Städten

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So könnt ihr Erbstücke kaufen

Erbstücke erhaltet ihr aus verschiedenen Quellen und für verschiedene Währungen:

für Gewinnlose des Dunkelmond-Jahrmarktes bei Daenrand Lichtkranz auf der Dunkelmondinsel

für Siegel des Champions bei Dame Evniki Kapsalis beim Argentum-Turnier (erfordert Ehrfürchtigen Status bei jedem Volk eurer Fraktion und beim Argentumkreuzzug sowie die Erfolge, um Champion zu sein)

für Ehrenabzeichen bei den Ehre-Händlern eurer Fraktion in den Orgrimmar, Sturmwind oder Tausendwinter

für Gold bei Gilden- und Erbstück-Händlern

einige Erbstücke bieten zudem die Händler der Kampfgilde an

Die ersten drei Möglichkeiten empfehlen wir nur, wenn ihr zufällig ohnehin viele der benötigten Währungen übrig habt – sie gezielt zu farmen dauert zu lange. Wir beschränken uns im Guide deswegen auf die Möglichkeit, Erbstücke mit Gold zu kaufen.

Beim Argentumturnier im Norden von Eiskrone gibt es ebenfalls Erbstücke.

Erbstücke beim Gildenhändler: Teile und Kosten

Kopfteil: 500 Goldstücke, benötigt freundlichen Ruf

Umhang: 500 Goldstücke, benötigt freundlichen Ruf

Hosen: 500 Goldstücke, benötigt wohlwollenden Ruf bei der Gilde und Gilden-Erfolg Noch bessere Teamarbeit

Für die Erbstücke vom Gildenhändler muss eure Gilde Stufe 20 erreicht haben. Es gibt im Gilden-Browser haufenweise Level-Gilden, die speziell nur für Twinks gedacht sind. Oft geht es hier dann nur ums schnelle Leveln, nicht um das soziale Miteinander.

Für den Kauf braucht ihr außerdem Ruf bei der Gilde, den ihr euch mit einem beliebigen Charakter über Quests oder PvE und PvP in Gruppen mit anderen Gildenmitgliedern erarbeiten könnt. Kauft die Ausrüstung also am besten mit einem Charakter, der den Ruf besitzt und schon länger in einer Gilde ist – idealerweise in einer Gilde, die den benötigten Erfolg bereits hat.

Die Gildenhändler findet ihr in den Städten eurer Fraktion und in Shattrath. Fragt einfach eine Wache danach, wo er sich befindet, und ihr bekommt eine Markierung auf der Karte.

Erbstücke beim Erbstück-Händler: Teile und Kosten

Schultern: 500 Goldstücke

Brust: 500 Goldstücke

Waffen und Schilde: Zwischen 500 und 750 Goldstücke

Die Gegenstände erhaltet ihr beim Erbstück-Händler eurer Fraktion, Krom Starkarm in Eisenschmiede oder Estelle Gendry in Unterstadt. Nach der Schlacht um Unterstadt ist Estelle auch in Orgrimmar zu finden.

Um diese Erbstücke zu kaufen, benötigt ihr weder Ruf noch Erfolge. Ihr könnt sie einfach kaufen und habt sie dann direkt in eurer Sammlung. Die Standorte beider Händler findet ihr in der Galerie oben.

Erbstück-Ringe als Alternative zu Rüstungen

Es gibt noch verschiedene Ringe, die ebenfalls zu den Setboni zählen und die mit euch zusammen im Level aufsteigen:

Schreckenspiratenring: erhältlich jeden Sonntag durch den Angelwettbewerb im Schlingendorntal.

Admiral Taylors Treuering: Beweglichkeits-Ring, erhältlich durch die seltene Marine-Mission Bank gewinnt immer in der Werft eurer Garnison auf Draenor.

in der Werft eurer Garnison auf Draenor. Kapitän Sanders verschollenes Band: Stärke-Ring, erhältlich durch die seltene Marine-Mission Voll auf Hass in der Werft eurer Garnison auf Draenor.

in der Werft eurer Garnison auf Draenor. Signet der Dritten Flotte: Intelligenz-Ring, erhältlich durch die seltene Marine-Mission Die Herrin der See in der Werft eurer Garnison auf Draenor.

Ihr könnt jeden der Ringe aus der Garnison mit dem Schreckenspiratenring zusammen tragen. Untereinander sind sie allerdings nicht kombinierbar.

Schmuck und Waffen – gut, aber optional

Wenn ihr genügend Gold übrig habt und euren Twink bestmöglich und bequem ausstatten oder einfach nur die Sammlung vervollständigen wollt, könnt ihr auch entsprechende Waffen und Schmuckstücke bekommen. Diese erfüllen jedoch nur den Zweck, dass ihr stets mehr oder weniger optimale Ausrüstung habt und für den Set-Bonus.

Seit der Loot aus Dungeons ohnehin im Schnitt über der Gegenstandsstufe der Erbstücke liegt, könnt ihr Waffen- und Schmuck-Slots auch mit solchen Gegenständen füllen. Allerdings erhaltet ihr ein Reittier, das ihr schon mit Stufe 1 benutzen könnt, wenn ihr 35 Erbstücke gesammelt habt.

Dieses schicke Chauffeur-Mount gibt es als Belohnung.

Wozu sind Erbstücke gut?

Der Hauptgrund, warum Erbstücke prinzipiell die besten Ausrüstungsgegenstände für Twinks sind, sind die Setboni, die ihr durch sie erhaltet.

Erbstücke passen sich außerdem eurer Stufe an. Sie sind immer die nahezu besten Gegenstände für eure aktuelle Stufe. Seit einer Anpassung sind Gegenstände, die ihr aus Dungeons bekommt, auf dem Weg zur Maximalstufe zwar einige Gegenstandstufen besser, der Set-Bonus ist dabei aber äußerst nützlich. Und ihr müsst sie nicht austauschen. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr spielen wollt, findet ihr hier die 3 besten Klassen für Anfänger und Rückkehrer in WoW