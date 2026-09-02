Erbstücke machen euch den Weg zur Maximalstufe in World of Warcraft leichter. Die Items sind enorm nützlich, denn sie steigen mit eurer Stufe auf und geben sogar Boni. MeinMMO erklärt, wie ihr Erbstücke bekommt, sie bis 70 aufwertet und richtig einsetzt.
Dieser Guide wurde am 2. September 2026 geprüft und strukturell angepasst.
Erbstücke sind Gegenstände in WoW, mit denen ihr vorrangig Zweitcharakteren (Twinks oder Alts) die Levelphase leichter machen könnt. Es gibt Erbstücke für jede Klasse und jede Spezialisierung.
Seit mit Shadowlands das Leveln vollständig überarbeitet wurde, haben auch die Erbstücke neue Effekte. MeinMMO verrät euch, wo ihr sie bekommt und wie ihr die neuen Erbstücke richtig nutzt.
Wenn ihr in The War Within durchstarten wollt, muss euer Charakter mindestens Stufe 68 erreicht haben:
Schneller Leveln in WoW: Erbstücke für starke Boni
Erbstücke können eure Twinks von Stufe 1 bis auf Stufe 70 begleiten. Dazu müsst ihr allerdings erst einiges in die Rüstungsteile und Waffen investieren – denn ihr müsst sie aufwerten, damit sie stetig mit euch zusammen aufleveln.
Das sind die Set-Boni:
- 2 Teile: Erholung wird 30 % langsamer verbraucht.
- 3 Teile: Erhöht die Regeneration in der Außenwelt, in normalen Dungeons und Schlachtfeldern, wenn ihr nicht im Kampf seid.
- 5 Teile: Wenn ihr eine neue Stufe erreicht, fügt ihr nahen Gegnern Schaden zu und erhaltet 40 % eures Haupt-Attributs für 2 Minuten. Das Töten von Gegnern verlängert diesen Bonus um bis zu weiteren 2 Minuten.
- 6 Teile: Erholung wird weitere 30 % langsamer verbraucht.
Erholung erhaltet ihr in Städten und Gasthäusern und sie verdoppelt eure erhaltene Erfahrung für das Töten von Gegnern. Dabei wird sie bis zu einem Maximalwert verbraucht. Ihr habt länger etwas davon, wenn ihr Erbstücke tragt. Erholung generiert ihr auch, während ihr offline seid. Deshalb solltet ihr immer in Städten oder Gasthäusern ausloggen.
Erbstücke bis 70: Aufwerten und Kosten
Neu gekaufte Erbstücke erreichen ihr Maximum bei Stufe 30 bzw. 29 – ab hier leveln sie nicht mehr mit eurem Charakter mit. Damit sie euch bis Stufe 70 gute Dienste leisten, müsst ihr sie aufwerten. Beachtet, dass sie jeweils eine Stufe unter dem jeweiligen Level aufhören, mit euch zu wachsen. Die Stufen für die Gegenstände enden also bei 29, 34 usw.
Erbstücke können bis zu 6-mal aufgewertet werden. Die Gegenstände zum Aufwerten bekommt ihr bei:
- Krom Starkarm in der Halle der Forscher in Eisenschmiede (Allianz)
- Estelle Gendry im Schurkenviertel in Unterstadt oder in Orgrimmar (Horde).
Erbstücke aufzuwerten, das kostet euch eine ganze Stange Geld – deutlich mehr als nur das Kaufen der Erbstücke, auch wenn die Summe nach viel Kritik deutlich gesenkt wurde. Wenn ihr die Erbstücke aufwerten wollt, dann zahlt ihr:
- für Aufwertungen von Rüstungen zwischen 500 und 5.000 Gold, je nach Stufe.
- für Aufwertungen von Waffen zwischen 750 und 7.500 Gold, je nach Stufe.
- für ein Rüstungsteil, ein Schmuckstück oder eine Nebenhand von 30 bis 70 braucht ihr18.500 Goldstücke.
- für eine Waffe von 30 bis 70 sind es 27.750 Goldstücke.
- für ein Set aus fünf Rüstungsteilen und einer Waffe 120.250 Goldstücke.
Ihr erhaltet sämtliche Items zur Aufwertung bei den Erbstück-Händlern.
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- detaillierte Guides für nahezu alle Aspekte des MMOs
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Wenn ihr nicht so viel Gold habt oder ausgeben wollt, könnt ihr ordentlich sparen, indem ihr die jährlichen Feiertage mitnehmt. Zu fast jedem größeren Event könnt ihr bei den entsprechenden Händlern für die Event-Währung sämtliche Aufwertungen kaufen:
- für Zeitverzerrte Abzeichen zu Zeitwanderungs-Events bei Händlern in den Städten
- für Münzen der Urahnen zum Mondfest bei Fariel Sternensang auf der Mondlichtung
- für Süßes Saures zu den Schlotternächten bei Chub in Unterstadt/Tirisfal (Horde) bzw. Dorothea im Wald von Elwynn (Allianz)
- nur Rüstungen: für Brandblüten zum Sonnenwendfest bei Sonnenwendhändlern und -versorgern in den Städten
- nur Waffen: für Zeichen der Liebe zu Liebe liegt in der Luft bei Reizenden Verkäufern in den Städten
So könnt ihr Erbstücke kaufen
Erbstücke erhaltet ihr aus verschiedenen Quellen und für verschiedene Währungen:
- für Gewinnlose des Dunkelmond-Jahrmarktes bei Daenrand Lichtkranz auf der Dunkelmondinsel
- für Siegel des Champions bei Dame Evniki Kapsalis beim Argentum-Turnier (erfordert Ehrfürchtigen Status bei jedem Volk eurer Fraktion und beim Argentumkreuzzug sowie die Erfolge, um Champion zu sein)
- für Ehrenabzeichen bei den Ehre-Händlern eurer Fraktion in den Orgrimmar, Sturmwind oder Tausendwinter
- für Gold bei Gilden- und Erbstück-Händlern
- einige Erbstücke bieten zudem die Händler der Kampfgilde an
Die ersten drei Möglichkeiten empfehlen wir nur, wenn ihr zufällig ohnehin viele der benötigten Währungen übrig habt – sie gezielt zu farmen dauert zu lange. Wir beschränken uns im Guide deswegen auf die Möglichkeit, Erbstücke mit Gold zu kaufen.
Erbstücke beim Gildenhändler: Teile und Kosten
- Kopfteil: 500 Goldstücke, benötigt freundlichen Ruf
- Umhang: 500 Goldstücke, benötigt freundlichen Ruf
- Hosen: 500 Goldstücke, benötigt wohlwollenden Ruf bei der Gilde und Gilden-Erfolg
Noch bessere Teamarbeit
Für die Erbstücke vom Gildenhändler muss eure Gilde Stufe 20 erreicht haben. Es gibt im Gilden-Browser haufenweise Level-Gilden, die speziell nur für Twinks gedacht sind. Oft geht es hier dann nur ums schnelle Leveln, nicht um das soziale Miteinander.
Für den Kauf braucht ihr außerdem Ruf bei der Gilde, den ihr euch mit einem beliebigen Charakter über Quests oder PvE und PvP in Gruppen mit anderen Gildenmitgliedern erarbeiten könnt. Kauft die Ausrüstung also am besten mit einem Charakter, der den Ruf besitzt und schon länger in einer Gilde ist – idealerweise in einer Gilde, die den benötigten Erfolg bereits hat.
Die Gildenhändler findet ihr in den Städten eurer Fraktion und in Shattrath. Fragt einfach eine Wache danach, wo er sich befindet, und ihr bekommt eine Markierung auf der Karte.
Erbstücke beim Erbstück-Händler: Teile und Kosten
- Schultern: 500 Goldstücke
- Brust: 500 Goldstücke
- Waffen und Schilde: Zwischen 500 und 750 Goldstücke
Die Gegenstände erhaltet ihr beim Erbstück-Händler eurer Fraktion, Krom Starkarm in Eisenschmiede oder Estelle Gendry in Unterstadt. Nach der Schlacht um Unterstadt ist Estelle auch in Orgrimmar zu finden.
Um diese Erbstücke zu kaufen, benötigt ihr weder Ruf noch Erfolge. Ihr könnt sie einfach kaufen und habt sie dann direkt in eurer Sammlung. Die Standorte beider Händler findet ihr in der Galerie oben.
Erbstück-Ringe als Alternative zu Rüstungen
Es gibt noch verschiedene Ringe, die ebenfalls zu den Setboni zählen und die mit euch zusammen im Level aufsteigen:
- Schreckenspiratenring: erhältlich jeden Sonntag durch den Angelwettbewerb im Schlingendorntal.
- Admiral Taylors Treuering: Beweglichkeits-Ring, erhältlich durch die seltene Marine-Mission
Bank gewinnt immerin der Werft eurer Garnison auf Draenor.
- Kapitän Sanders verschollenes Band: Stärke-Ring, erhältlich durch die seltene Marine-Mission
Voll auf Hassin der Werft eurer Garnison auf Draenor.
- Signet der Dritten Flotte: Intelligenz-Ring, erhältlich durch die seltene Marine-Mission
Die Herrin der Seein der Werft eurer Garnison auf Draenor.
Ihr könnt jeden der Ringe aus der Garnison mit dem Schreckenspiratenring zusammen tragen. Untereinander sind sie allerdings nicht kombinierbar.
Schmuck und Waffen – gut, aber optional
Wenn ihr genügend Gold übrig habt und euren Twink bestmöglich und bequem ausstatten oder einfach nur die Sammlung vervollständigen wollt, könnt ihr auch entsprechende Waffen und Schmuckstücke bekommen. Diese erfüllen jedoch nur den Zweck, dass ihr stets mehr oder weniger optimale Ausrüstung habt und für den Set-Bonus.
Seit der Loot aus Dungeons ohnehin im Schnitt über der Gegenstandsstufe der Erbstücke liegt, könnt ihr Waffen- und Schmuck-Slots auch mit solchen Gegenständen füllen. Allerdings erhaltet ihr ein Reittier, das ihr schon mit Stufe 1 benutzen könnt, wenn ihr 35 Erbstücke gesammelt habt.
Wozu sind Erbstücke gut?
Der Hauptgrund, warum Erbstücke prinzipiell die
besten Ausrüstungsgegenstände für Twinks sind, sind die Setboni, die ihr durch sie erhaltet.
Erbstücke passen sich außerdem eurer Stufe an. Sie sind immer die nahezu besten Gegenstände für eure aktuelle Stufe. Seit einer Anpassung sind Gegenstände, die ihr aus Dungeons bekommt, auf dem Weg zur Maximalstufe zwar einige Gegenstandstufen besser, der Set-Bonus ist dabei aber äußerst nützlich. Und ihr müsst sie nicht austauschen. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr spielen wollt, findet ihr hier die 3 besten Klassen für Anfänger und Rückkehrer in WoW
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Kommentare
Wie die Erbstücke anfangs eingeführt worden sind hab ich mich total gefreut.
Mittlerweile stören sie mich extrem, sie nehmen einem genau das was mittlerweile eh schon zu kurz in WoW kommt, die Charakterprogression.
Oder du kaufst die etwas stärkere Waffe vom Händler in der Klassenhalle 😉
Auf 110 bekommst du aktuell in Dunkelküste Waffen durch Weltquests mit GS 210+
So wie ich das verstanden habe soll nach BfA-Release die Artefaktwaffe im Legion-Content doch von Level 100 bis 110 mit dem Charakter mitleveln. Wäre ja auch die einfachste Lösung. Man kennt die Stats bei “Auslieferung” der Waffe, sprich mit 0 Artefaktmacht und den Max-Wert den diese erreichen kann und skaliert das einfach auf die Levelrange aus Legion.
Hallo zusammen,
ich muss jetzt hier mal etwas Kritik äußern:
Es ist schön das Ihr hier Anleitungen habt die sich an neue Spieler richten. Und jetzt kommt das ABER: Mir ist kein neuer Spieler bekannt der das Spiel auf englisch spielt. Gerade bei den Bildschirmfotos wirst du solch einem Spieler nicht helfen können.
Ich weiß jetzt kommen wieder die englisch > deutsch Fanatiker aus den Löchern gekrochen, doch die wenigsten von euch haben WoW beim erstem Spielstart auf englisch gespielt. Ihr habt wahrscheinlich genau wie ich auch erst das Spiel kennenlernen wollen und habt dann später erst gewechselt.
Ich verstehe das Problem nicht…
-Es sind Screenshots von den Karten von IF und UC abgebildet, die man auch ohne jegliche Englischkenntnisse erkennt.
-Es wird sogar schriftlich angegebene wo die Erbstückhändler stehen (Halle der Forscher und Schurkenviertel).
-Es wird erklärt, was Erbstücke sind (das sie mit dem Charakter mitleveln, vorerst bis Lvl 60, alles was darüber hinausgeht kann mit Aufwertungen erzielt werden).
-Es gibt unter den Screenshots deutsche (!!!) Erklärungen zu den Screenshots (z.B. “Ihr könnt in Eurer Sammlung ablesen, auf welchem Aufwertungsstand sich Eure Gegenstände befinden.”)
-Es wird erklärt wie die Erbstücke aufgewertet werden können, welche Aufwertung für welches Item und Level benötigt wird, wo die Aufwertungen erworben werden können und was das Ganze kostet.
Also deine Kritik ist grad mal mehr als unangemessen 😀
Du erkennst die Bildschirmfotos und ein neuer Spieler wird aller Wahrscheinlichkeit mit IF und UC wenig anfangen können.
Ein neuer Spieler beschäftigt sich sber auch nicht direkt damit Erbstücke zu kaufen. Eisenschmiede und Unterstadt wird zu dem Zeitpunkt wo es soweit ist sicher jeder schon mal gesehen haben und es an der Form erkennen. Mal abgesehen davon, dass es wie gesagt IM TEXT steht….AUF DEUTSCH 😀