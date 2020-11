Erbstücke machen euch den Weg zur Maximalstufe in World of Warcraft leichter. Auch mit der aktuellen Erweiterung Shadowlands können sie euch gute Dienste erweisen – denn sie steigen mit eurer Stufe auf und geben sogar Boni. MeinMMO erklärt, wie ihr Erbstücke bekommt, sie bis 50 aufwertet und richtig einsetzt.

Erbstücke – Ausrüstung für Twinks: Erbstücke sind Gegenstände in WoW, mit denen ihr vorrangig Zweitcharakteren (Twinks) die Levelphase leichter machen könnt. Es gibt Erbstücke für jede Klasse und jede Spezialisierung.

Seit mit der neuen Erweiterung Shadowlands das Leveln vollständig überarbeitet wurde, haben auch die Erbstücke nun neue Effekte. MeinMMO verrät euch, wo ihr sie bekommt und wie ihr die neuen Erbstücke richtig nutzt.

Dieser Guide erschien erstmals am 31. Juli 2018 und wurde am 27. November 2020 mit neuen Daten aktualisiert.

Schneller Leveln in WoW: Erbstücke für starke Boni

Erbstücke können eure Twinks von Stufe 1 bis zur Maximalstufe begleiten. Dazu müsst ihr allerdings erst einiges in die Rüstungsteile und Waffen investieren – denn ihr müsst sie erst aufwerten, damit sie stetig mit euch zusammen aufleveln.

Ihr wollt schneller leveln? Mit unserem WoW-Level-Guide könnt ihr sofort durchstarten!

Das sind die Set-Boni:

2 Teile: Erholung wird 30 % langsamer verbraucht

3 Teile: Erhöht die Regeneration in der Außenwelt, in normalen Dungeons und Schlachtfeldern, wenn ihr nicht im Kampf seid

5 Teile: Wenn ihr eine neue Stufe erreicht, fügt ihr nahen Gegnern Schaden zu und erhaltet 40 % eures Haupt-Attributs für 2 Minuten. Das Töten von Gegnern verlängert diesen Bonus um bis zu weiteren 2 Minuten

6 Teile: Erholung wird weitere 30 % langsamer verbraucht

Erholung erhaltet ihr in Städten und Gasthäusern und sie erhöht eure ehraltene Erfahrung für das Töten von Gegnern. Dabei wird sie bis zu einem Maximalwert verbraucht. Ihr habt länger etwas davon, wenn ihr Erbstücke tragt.

Erbstücke bis 50: Aufwerten und Kosten

Neu gekaufte Erbstücke erreichen ihr Maximum bei Stufe 30 bzw. 29 – ab hier leveln sie nicht mehr mit eurem Charakter mit. Damit sie euch bis Stufe 50 gute Dienste leisten, müsst ihr sie aufwerten. Beachtet, dass sie jeweils eine Stufe unter dem jeweiligen Level aufhören, mit euch zu wachsen. Die Stufen für die gegenstände enden also bei 29, 34 usw.

Erbstücke können bis zu drei mal aufgewertet werden. Die Gegenstände zum Aufwerten bekommt ihr bei:

Krom Starkarm in der Halle der Forscher in Eisenschmiede (Allianz)

oder Estelle Gendry im Schurkenviertel in Unterstadt oder in Orgrimmar (Horde).

Der Standort von Estelle Gendry in Orgrimmar.

Hier findet ihr den Erbstück-Händer der Horde, Estelle Gendry in Unterstadt.

Hier findet ihr den Erbstück-Händer der Allianz, Krom Starkarm in Eisenschmiede.

Erbstücke aufzuwerten kostet euch eine ganze Stange Geld – deutlich mehr als nur das Kaufen der Erbstücke, auch wenn die Summe nach viel Kritik deutlich gesenkt wurde. Wenn ihr die Erbstücke aufwerten wollt, dann zahlt ihr:

für ein Rüstungsteil von 30-50 8500 Goldstücke.

für eine Waffe von 30-50 12.750 Goldstücke.

für ein Set aus 5 Rüstungsteilen und einer Waffe 55.250 Goldstücke.

Erbstücke bis Stufe 35 aufwerten

Erbstücke jeglicher Art können von Stufe 30 auf 35 ohne Vorbereitung gebracht werden. Sobald ihr Stufe 30 mit dem Charakter überschreitet, leveln die Gegenstände dann wieder mit und werden stärker, bis ihr Stufe 35 erreicht. Ihr benötigt einen dieser Gegenstände für jedes Erbstück, das ihr aufleveln wollt.

Rüstungsschutz für uralte Erbstücke: 500 Goldstücke, wertet Rüstungen, Schildhand-Gegenstände, Ringe, Halsketten und Schmuckstücke auf.

Waffenscheide für uralte Erbstücke: 750 Goldstücke, wertet Waffen auf.

Erbstücke aufwerten ist nicht ganz günstg.

Erbstücke bis Stufe 40 aufwerten

Um Erbstücke bis Stufe 40 leveln zu lassen, müsst ihr sie zuvor bis Stufe 35 aufgewertet haben, ihr müsst also bereits in einen Rüstungsschutz oder eine Waffenscheide für uralte Erbstücke investiert haben und diese auf das entsprechende Erbstück angewandt haben.

Rüstungsschutz für verwitterte Erbstücke: 1000 Gold, wertet Rüstungen, Schildhand-Gegenstände, Ringe, Halsketten und Schmuckstücke auf.

Waffenscheide für verwitterte Erbstücke: 1500 Goldstücke, wertet Waffen auf.

Erbstücke bis Stufe 45 aufwerten

Auch hier gilt: eure Erbstücke müssen zuvor auf Stufe 40 aufgewertet werden, damit die Aufwertungen bis Stufe 45 klappen.

Rüstungsschutz für abgenutzte Erbstücke: 2000 Goldstücke, wertet Rüstungen, Schildhand-Gegenstände, Ringe, Halsketten und Schmuckstücke auf.

Waffenscheide für abgenutzte Erbstücke: 3000 Goldstücke, wertet Waffen auf.

Erbstücke bis Stufe 50 aufwerten

Für die Vorbereitung aufs Leveln in Shadowlands könnt ihr eure Erbstücke aufwerten, damit sie bis Stufe 50 reichen – sie. Die Erbstücke müssen zuvor auf Stufe 45 aufgewertet worden sein.

Rüstungsschutz für kampfbewährte Erbstücke: 5000 Goldstücke, wertet Rüstungen, Schildhand-Gegenstände, Ringe, Halsketten und Schmuckstücke auf.

Waffenscheide für kampfbewährte Erbstücke: 7500 Goldstücke, wertet Waffen auf.

Hier seht ihr, auf welcher Stufe euer Erbstück gerade ist.

Gegenstände zur Aufwertung von Erbstücken könnt ihr zum Teil auch für andere Währungen von bestimmten Events kaufen – etwa für Zeitverzerrte Abzeichen zu Zeitwanderungen. Auch hier empfehlen wir allerdings, das nur zu tun, wenn ihr ohnehin genügend von der Währung übrig habt.

Alles vorbereitet? Dann auf zum Leveln!

So könnt ihr Erbstücke kaufen

Erbstücke erhaltet ihr aus verschiedenen Quellen und für verschiedene Währungen:

für Gewinnlose des Dunkelmond-Jahrmarktes bei Daenrand Lichtkranz auf der Dunkelmondinsel

für Siegel des Champions bei Dame Evniki Kapsalis beim Argentum-Turnier (erfordert Ehrfürchtigen Status bei jedem Volk eurer Fraktion und beim Argentumkreuzzug sowie die Erfolge, um Champion zu sein)

für Ehrenabzeichen bei den Ehre-Händlern eurer Fraktion in den Orgrimmar, Sturmwind oder Tausendwinter

für Dienstmedaillen bei Händlern in Boralus und Dazar’alor

für Gold bei Gilden- und Erbstück-Händlern

einige Erbstücke bieten zudem die Händler der Kampfgilde an

Die ersten drei Möglichkeiten empfehlen wir nur, wenn ihr zufällig ohnehin viele der benötigten Währungen übrig habt – sie gezielt zu farmen dauert zu lange. Wir beschränken uns im Guide deswegen auf die Möglichkeit, Erbstücke mit Gold zu kaufen.

Beim Argentumturnier im Norden von Eiskrone gibt es ebenfalls Erbstücke.

Erbstücke beim Gildenhändler: Teile und Kosten

Kopfteil: 500 Goldstücke, freundlicher Ruf bei der Gilde

Umhang: 500 Goldstücke, freundlicher Ruf bei der Gilde

Hosen: 500 Goldstücke, wohlwollender Ruf bei der Gilde und Gilden-Erfolg „Noch bessere Teamarbeit“

Für die Erbstücke vom Gildenhändler braucht ihr Ruf, den ihr euch mit einem beliebigen Charakter über Quests oder PvE und PvP in Gruppen mit anderen Gildenmitgliedern erarbeiten könnt. Kauft die Ausrüstung also am besten mit einem Charakter, der den Ruf bereits hat und schon länger in einer Gilde ist – idealerweise in einer Gilde, die den benötigten Erfolg bereits hat.

Die Gildenhändler findet ihr in den Städten eurer Fraktion und in Shattrath. Fragt einfach eine Wache danach, wo er sich befindet, und ihr bekommt eine Markierung auf der Karte.

Erbstücke beim Erbstück-Händler: Teile und Kosten

Schultern: 500 Goldstücke

Brust: 500 Goldstücke

Waffen und Schilde: Zwischen 500 und 750 Goldstücke

Die Gegenstände erhaltet ihr beim Erbstück-Händler eurer Fraktion, Krom Starkarm in Eisenschmiede oder Estelle Gendry in Unterstadt. Nach der Schlacht um Unterstadt ist Estelle auch in Orgrimmar zu finden.

Um diese Erbstücke zu kaufen, benötigt ihr weder Ruf noch Erfolge. Ihr könnt sie einfach kaufen und habt sie dann direkt in eurer Sammlung. Die Standorte beider Händler findet ihr in der Galerie oben.

Erbstück-Ringe für noch mehr EP

Es gibt noch verschiedene Ringe, die ebenfalls zu den Setboni dazugehören und die mit euch zusammen im Level aufsteigen:

Schreckenspiratenring: erhältlich jeden Sonntag durch den Angelwettbewerb im Schlingendorntal.

Admiral Taylors Treuering: Beweglichkeits-Ring, erhältlich durch die seltene Marine-Mission „Die Bank gewinnt immer“ in der Werft eurer Garnison auf Draenor.

Kapitän Sanders verschollenes Band: Stärke-Ring, erhältlich durch die seltene Marine-Mission „Voll auf Hass“ in der Werft eurer Garnison auf Draenor.

Signet der Dritten Flotte: Intelligenz-Ring, erhältlich durch die seltene Marine-Mission „Die Herrin der See“ in der Werft eurer Garnison auf Draenor.

Ihr könnt jeden der Ringe aus der Garnison mit dem Schreckenspiratenring zusammen tragen. Untereinander sind sie allerdings nicht kombinierbar.

Die Ringe können ebenfalls nützlich sein.

Schmuck und Waffen – gut, aber optional

Wenn ihr genügend Gold übrig habt und euren Twink bestmöglich und bequem ausstatten oder einfach nur die Sammlung vervollständigen wollt, könnt ihr auch entsprechende Waffen und Schmuckstücke bekommen. Diese erfüllen jedoch nur den Zweck, dass ihr stets mehr oder weniger optimale Ausrüstung habt.

Zum effektiven Leveln benötigt ihr die Waffen und Schmuckstücke nicht. Seit der Loot aus Dungeons ohnehin im Schnitt über der Gegenstandsstufe der Erbstücke liegt, könnt ihr Waffen- und Schmuck-Slots auch mit solchen Gegenständen füllen.

Allerdings erhaltet ihr ein Reittier, das ihr schon mit Stufe 1 benutzen könnt, wenn ihr 35 Erbstücke gesammelt habt.

Dieses schicke Chauffeur-Mount gibt es als Belohnung.

Wozu sind Erbstücke gut?

Der Hauptgrund, warum Erbstücke prinzipiell die „besten“ Ausrüstungsgegenstände für Twinks sind, sind die Setboni, die ihr durch sie erhaltet.

Erbstücke passen sich außerdem eurer Stufe an. Sie sind immer die nahezu besten Gegenstände für eure aktuelle Stufe. Seit einer Anpassung sind Gegenstände, die ihr aus Dungeons bekommt auf dem Weg zur Maximalstufe zwar einige Gegenstandstufen besser, der Set-Bonus ist dabei aber äußerst nützlich. Und ihr müsst sie nicht austauschen.

