WoW: Nach 13 Jahren könnt ihr endlich eure Hose verschwinden lassen

In World of Warcraft fallen bald die letzten Barrieren der Transmogrifikationen. Auch die Hosen könnt ihr endlich ausblenden lassen – nach Jahren des Bettelns.

Transmogrifikation ist für viele Spielerinnen und Spieler in World of Warcraft eine wichtige Sache. Den eigenen Charakter mit hübscher Kleidung zu versehen, das gefällt einfach. Auch der Erfolg von WoW Remix: Mists of Pandaria unterstreicht das, denn dort kann man sich gerade mehrere Dutzend Transmog-Sets erspielen.

Schon seit einer Weile ist es möglich, beinahe alle Ausrüstungs-Gegenstände mittels Transmogrifikation unsichtbar zu machen. Wer etwa den Look von großen Schultern nicht mochte oder fand, dass die Handschuhe den schönen Schmuck der Blutelfen verdecken, konnte diese Elemente einfach ausblenden.

Das sorgt dafür, dass viele unterschiedliche Möglichkeiten existieren, um den eigenen Charakter zu präsentieren. Wer will, kann etwa nur mit Hemd und Rock in den Kampf ziehen und den Rest ausblenden.

Doch ein Gegenstand konnte bisher nicht ausgeblendet werden – die Hose.

Was war das Problem mit Hosen? Hosen waren bisher bei der Anpassung eingeschränkt. Zwar konnte man Bein-Gegenstände schon immer in das Design von anderen Items umwandeln, aber das Ausblenden war bisher nicht möglich. Eine genaue Begründung, warum ausgerechnet die Hosen nicht ausgeblendet werden können, gab es bisher nicht.

Das ist ohnehin ein wenig sonderbar, denn unter den Hosen tragen alle Charaktere noch ihre volkstypische Unterwäsche – richtig „nackt“ sind Charaktere in World of Warcraft also ohnehin niemals.

Was wird nun geändert? Mit der neuen Erweiterung „The War Within“ können auch alle Gegenstände der Beine-Kategorie endlich ausgeblendet werdet. Wenn ihr also keine Lust auf einen Rock oder eine Plattenhose habt, dann ist das endlich möglich.

Was bringt das? Durch das Ausblenden der Hosen kommen einige Kleidungsstücke erst richtig zur Geltung. Vor allem die im Handelsposten neu aufgelegten Roben aus Ahn’Qiraj profitieren davon. Diese kommen nämlich mit weiten Schlitzen an den Seiten für die Beine daher und zeigen normalerweise viel Haut – das geht aber nicht, wenn unter dem Kleid immer eine Hose getragen werden musste. Künftig „funktionieren“ also auch diese Transmogs deutlich besser.