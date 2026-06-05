Destiny 2 erfüllt Wunsch der Spieler, die wundern sich: „Jetzt wo es endet, seid ihr so aktiv …“

Am 9. Juni 2026 erscheint das „Monument of Triumph“-Update für Destiny 2. Die Community freut sich, wundert sich aber auch über die aktuelle Aktivität der Devs – schließlich nähert sich der Online-Shooter seinem Ende.

Was ist das für ein Wunsch? Auf Reddit diskutiert die Community derzeit einen Post des Teams von Destiny 2 auf X. In diesem geht es um eine Vorschau auf den „Immortal Legend Titan“. Die Entwickler schreiben:

Wenn du sowohl das Brust- als auch das Helm-Ornament anlegst, wird dir eine Krone aufgesetzt. Möchtest du den Helm lieber ohne Krone? Dann probier doch mal ein anderes Bruststück aus. Wächter, die schon seit der Ankündigung von „Destiny 1“ dabei sind, erkennen vielleicht, woher die Inspiration für diesen Helm stammt …

Und tatsächlich leitet der Spieler Alex_B115 auf Reddit seinen Beitrag zu der Vorschau mit einem entsprechenden Kommentar ein: „Es ist nun offiziell, Leute! Und das Design soll angeblich auch an das Original erinnern!“ In einem zweiten Post ergänzt er:

Korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber das könnte tatsächlich das erste Mal sein, dass Bungie die Existenz dieses Helms überhaupt bestätigt hat. Wir haben das Original zwar nie bekommen, aber ich finde es verdammt cool, dass sie etwas entworfen haben, das an einen der ersten Titanen erinnert, die wir damals zu sehen bekamen. Wahnsinn! Alex_B115 auf Reddit

Mit „Immortal Legend Titan“ erfüllen die Devs jetzt offensichtlich einen Wunsch aus der Community.

Hier seht ihr den frisch veröffentlichten Launch-Trailer zu Destiny 2: Moments of Triumph:

Video starten Destiny 2: Monument of Triumph – Launch-Trailer stimmt auf das Ende einer Ära ein Autoplay

„Der Himmel ist kurz vor Sonnenuntergang am schönsten.“

Wie reagiert die Community? Über die Neuerung freuen sich die Spieler natürlich. Gleichzeitig fragen sie sich: Warum erst jetzt? Schließlich ist das Ende von Destiny 2 beschlossene Sache. Mit „Moments of Triumph“ soll am 9. Juni 2026 das allerletzte Update für den Online-Shooter von Bungie erscheinen.

Das erinnert ein wenig an Amazon Games und New World: Nach der Ankündigung vom Ende des MMORPGs landeten plötzlich diverse Neuerungen und Verbesserungen auf den Servern, auf die Spieler teils lange gewartet hatten. Die fühlten sich dadurch teils regelrecht verschaukelt.

Ähnlich fallen jetzt einige der Kommentare zu den jüngsten Ankündigungen für Destiny 2 aus.

ExodusLite schreibt etwa auf Reddit: „Mann, jetzt wo es endet, seid ihr so aktiv …“

Kiloth44Rahn wird auf Reddit fast schon prosaisch: „Der Himmel ist kurz vor Sonnenuntergang am schönsten.“

PrOptimal_Efficiency ergänzt auf Reddit: „Wenn man bedenkt, wie viel sie leisten und wie aktiv sie sind, habe ich wirklich das Gefühl, dass die Leute in den höheren Etagen sie in gewisser Weise ausgebremst haben müssen. Ich bin mir ganz sicher, dass sie all das schon die ganze Zeit viel früher umsetzen wollten, es ihnen aber einfach nicht erlaubt wurde.“

Seht ihr das auch so? Hättet ihr euch eine derartige Aktivität schon vor Monaten und Jahren gewünscht? Und begleitet ihr Destiny 2 bis zum Ende? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Wer mehr Infos zum kommenden Update des Spiels sucht, wird auf unserer Übersichtsseite fündig: Moments of Triumph – Alle bekannten Infos zum letzten Update von Destiny 2