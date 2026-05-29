Destiny 2: Moments of Triumph – Alle bekannten Infos zum letzten Update 

Destiny 2 erhält im Juni sein letztes Update, und dieses soll gewaltig werden. Viele neue und alte Inhalte werden implementiert, bevor der Loot-Shooter von Bungie zur Ruhe gebettet wird. Was ihr dabei erwarten könnt, fassen wir euch hier in der Übersicht zusammen.

Wann startet Moment of Triumph? Das letzte Update von Destiny 2 erscheint am 9. Juni und heißt „Moments of Triumph“. Damit möchten die Entwickler den Fans noch einen großen Brocken an Inhalten dalassen, bevor das Spiel in den berüchtigten Wartungsmodus übergeht.

Die wichtigsten Änderungen des Updates in der Übersicht:

Das Layout der Sternenkarte wird angepasst

Verzerrungen erscheinen auf Patrouillengebiete

Das Portal erhält ein großes Update

Gambit Ops erscheint als Auswahl für Modi auf der Sternenkarte

Heavy Metal kommt in die Rotation des PvP

SRL oder auch Sparrow Racing League erscheint und das mit coolen neuen Features sowie Waffen

Rückkehr des Pantheon

Wir gehen nun ins Detail und klären euch auf, was ihr genau bei den einzelnen Anpassungen erwarten könnt. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den Updates springen, die euch am ehesten interessieren:

Video starten Destiny 2: Renegades war die letzte wirkliche Erweiterung des Loot-Shooters Autoplay

Anpassungen an den Zielorten: So ändern sich die Patrouillenzonen

Die Sternenkarte soll wieder in ihrem alten Glanz erstrahlen, diesmal jedoch mit zwei Updates. Das Portal hatte den Fokus der Aktivitätssuche übernommen, doch dies soll nicht mehr der Fall sein. Wenn ihr auf dem Mond, Kepler oder dem Turm landen wollt und euer Menü öffnet, springt euch das farbenfrohe Sternensystem von Destiny 2 entgegen. So wird es dann aussehen:

So wird die Sternenkarte am 9. Juni aussehen

Das wohl Wichtigste sind aber die Änderungen in den einzelnen Patrouillenzonen. Der Loot soll massiv verbessert werden. Nicht nur kommen alte Favoriten wie Plusquamperfekt zurück, sondern diese sollen auch in verschiedenen Stufen erspielbar sein. Je nach Zielort müsst ihr dann entscheiden, welches Set an Items ihr erspielen wollt, denn diese wurden thematisch passend ihren Planeten zugeordnet – Waffen der Seraph findet ihr dann z.B. im Kosmodrom.

Es soll aber nicht nur besseren Loot geben, auch was Aktivitäten angeht, soll es spannend werden, und da sollen die Verzerrungen eine Rolle spielen.

Planeten werden verzerrt: Das sind die Verzerrungen

Damit die Patrouillenzonen spannender werden, hat Bungie eine neue Bedrohung erschaffen – ein Phänomen, das sich „Verzerrungen“ nennt. Bekannte Zielorte werden stündlich von dieser Anomalie befallen, und das hat Auswirkungen auf Aktivitäten und Gegner.

Ein Planet ist verzerrt – So sieht die Markierung aus So sieht die Verzerrung auf einem Planeten aus

Eure Feinde werden durch dieses Phänomen verstärkt und aggressiver, gleichzeitig erhaltet ihr durch Aktivitäten auf befallenen Planeten besseren Loot. Es soll auch noch eine neue, nicht genannte Aktivität in den Verzerrungen geben, die sich für Blaubeeren und Veteranen eignet – Bungie hat sich aber noch nicht dazu geäußert, was es mit ihr auf sich hat. Wir müssen uns also noch etwas gedulden.

Das Portal sprengt seine Grenzen

Bungie hat euer Feedback endlich zu Herzen genommen. Euch ging das neue Menü auf den Sack? Gut, denn nun ist es weg… also nicht ganz, aber es wurde auf der Sternenkarte hinter einem Icon versteckt. Wer also schnell auf die jeweiligen Aktivitäten zugreifen will, kann neben Vorhut-Ops und Co. das Portal öffnen. Bungie ließ es sich nicht nehmen, deshalb auch alte Klassiker wieder einzufügen. Dazu gehören für die jeweiligen Aktivitäten:

Fireteam Ops Heist Battlegrounds: Mars The Disgraced The Lightblade The Scarlet Keep The Corrupted The Lake of Shadows

Pinnacle Ops Operation: Seraph’s Shield Zero Hour

Arena Ops Override (On a 4-week map rotation)



Updates zu Schwierigkeit und Belohnungen

Die Schwierigkeiten wurden angepasst und wie sich diese auf die Belohnungen auswirken. Jetzt könnt ihr feste Schwierigkeitsstufen auswählen und erreicht so auch eine Mindeststufe für eure Belohnungen. Bungie erklärt das anhand einer Tabelle:

Schwierigkeit Belohnungsrang Belohnungsstufe Normal C Tier 1 Advanced B Tier 2 Expert A Tier 3 Master A+ Tier 4 Grandmaster S Tier 5 Ultimate S+ Tier 5

So müsst ihr keine Mods für die Aktivitäten aktivieren und euch durch noch schwierigeren Content prügeln, nur um das Beste vom Besten zu erhalten. Doch was passiert jetzt mit den auswählbaren Modifikatoren, fragt ihr euch? Diese sind immer noch verfügbar, nur optional oder an euren Gusto gebunden.

Möchtet ihr also etwa Items von Tier 4 erspielen, habt aber keine Lust auf Champions? Dann spielt auf der Schwierigkeit „Experte“ und schmeißt dazu noch einige Modifikatoren rein, um die Belohnungsstufe so zu erhöhen. So wird das Grinden noch entspannter.

Das Matchmaking in Portal-Aktivitäten soll auch angepasst werden:

Die Aktivitäten enthalten weniger Modifikatoren als bisher.

Sie gewähren Belohnungen und einen Rang entsprechend dem gewählten Schwierigkeitsgrad.

Das soll sie noch zugänglicher machen. Die Wiederbelebungstokens erhalten auch einen neuen Anstrich. In Arena Ops werden sie deshalb komplett entfernt. In Fireteam Ops und Pinnacle Ops erhaltet ihr auf der Grandmaster-Stufe 7 Tokens zu Beginn – bei Ultimate sind es 5.

Abwechslung beim Loot

Portal Ops sollen jetzt einen exklusiven Belohnungspool erhalten, und das für Waffen und Rüstungssets. Für folgende Aktivitäten gilt die Änderung:

Crucible Ops (Allgemein)

Crucible Ops (Kompetitiv) – Zusätzlicher exklusiver Pool

Prüfungen von Osiris

Eisenbanner

Gambit

Sparrow Racing League (SRL)

„Solo Ops“ und „Fireteam Ops“ verfügen jeweils über einen einzigartigen Belohnungspool für Waffen und teilen sich eine neue Rüstungssammlung mit Set-Bonus. Auch „Arena Ops“ und „Pinnacle Ops“ erhalten jeweils einen einzigartigen Waffenpool und teilen sich eine neue Rüstungssammlung – ergänzt durch einen zusätzlichen Pool für „Onslaught“ (nähere Details dazu weiter unten). Zudem werden die Waffen aus den „Arena Ops“ in Holofoil-Varianten erhältlich sein.

Ansturm, Wettstreit der Alten, Die Windung – Große Änderungen geplant

Bungie war nicht damit zufrieden, wie viel Zeit ihr in diesen Aktivitäten verbracht habt. Sie waren nicht spaßig genug und lohnten sich nicht. Das wollen die Entwickler ändern mit folgenden Anpassungen:

Ansturm Die Menge an Schrott, die ihr aus verschiedenen Quellen erhaltet, wurde um über 40 % erhöht, sodass ihr die Verteidigung an jedem Ort maximieren könnt. Wiederbelebungsmarken wurden aus diesem Modus komplett entfernt. Die Schwierigkeitskurve wurde wieder eingeführt. Die ersten zehn Wellen sind nun einfacher als der gewählte Schwierigkeitsgrad. Die nächsten zehn Wellen werden dann schwieriger, und die letzten zehn Wellen entsprechen schließlich dem gewählten Schwierigkeitsgrad. Beispielsweise fühlen sich die ersten zehn Wellen von Großmeister-Ansturm etwa wie der Experten-Schwierigkeitsgrad an, die zweiten zehn eher wie der Meister-Schwierigkeitsgrad und die letzten zehn Wellen wie der gewohnte Großmeister-Schwierigkeitsgrad. Das gesamte Heldenarsenal wurde aus „Into the Light“ mit seinen Stufen wieder in den Belohnungspool von Ansturm aufgenommen. Die Belohnungen werden nach jeweils 10 Wellen zusätzlich zu den Belohnungen aus den Pinnacle Ops vergeben.

Wettstreit der Alten Die Anzahl der Pfade pro Durchlauf wurde von vier auf drei reduziert. Die Schwierigkeitskurve wurde wieder eingeführt. Der erste Pfad ist nun einfacher als der gewählte Schwierigkeitsgrad. Der nächste Pfad wird schwieriger, und der letzte Pfad steigt schließlich an, bis er dem gewählten Schwierigkeitsgrad entspricht. Beispielsweise fühlt sich der erste Pfad im Großmeister-Wettstreit der Ältesten etwa wie Experte an, der zweite eher wie Meister und der letzte wie gewohnt wie Großmeister . Dem Belohnungspool des Wettstreits der Ältesten wurden Belohnungen aus dem Weltenpool hinzugefügt, die am Ende jedes Pfades zusätzlich zu den Belohnungen aus den Pinnacle Ops erhältlich sind.

Die Windung Die Schwierigkeitskurve wurde wieder eingeführt. Der erste Pfad ist nun einfacher als der gewählte Schwierigkeitsgrad. Der nächste Pfad wird dann schwieriger, und der letzte Pfad entspricht schließlich dem gewählten Schwierigkeitsgrad. Beispielsweise fühlt sich der erste Pfad in Großmeister Coil etwa wie der Schwierigkeitsgrad „Fortgeschritten“ an, der zweite eher wie „Experte“, der dritte eher wie „Meister“ und der letzte Pfad wie gewohnt wie „Großmeister“. Zusätzlich zu den Belohnungen aus den Pinnacle Ops gibt es nun auch Belohnungen aus dem Weltpool in Die Windung, die am Ende jedes Pfades verfügbar sind.



Ding, Ding, Ding! Gambit am Horizont!

Gambit erhält kein großes Update, dafür wird es aber präsenter in der Sternenkarte angeboten. Der Modus bekommt sein eigenes Icon und seine Belohnungen werden massiv verbessert. Alte Bekannte wie 21 % Delirium können dann mit neuen Perks freigespielt werden. Zusätzlich erhaltet ihr beim Erreichen der Urzeitler-Phase immer Tier-5-Ausrüstung. Es lohnt sich also, alles zu geben. Zu guter Letzt gibt es auch eine größere Auswahl an Rüstungen, die ihr dazu verdienen könnt.

Die Rotationen für das PvP

Für viele PvP-Spieler stellt sich jetzt auch die Frage, wie Bungie mit besonderen Events wie dem Eisenbanner und den Prüfungen von Osiris fortfährt, und auch hier haben die Entwickler einen Plan. Diese Aktivitäten besitzen ihre festen Rotationen und erscheinen zu folgenden Zeiten:

Das Eisenbanner Jeden Monat, alle vier Wochen, erscheint Lord Saladin für sein knallhartes PvP-Event

Prüfungen von Osiris Jedes Wochenende, wie gewohnt, könnt ihr den 14. Heiligen für die Prüfungen besuchen. Wenn das Eisenbanner aber aktiv ist, gibt es für diese Woche keine Prüfungen. So überschneiden sich nicht unnötig die jeweiligen Events.



Die Prüfungen sollen zudem, was Maps angeht, abwechslungsreicher werden. Feste Maps sind nicht mehr garantiert. Es kann auch vorkommen, dass ihr eine Auswahl von drei Maps erhaltet. Auch feste Waffen-Drops für die Wochen gibt es nicht mehr. Diese kommen noch aus einem Loot-Pool und sind zufällig.

Bekannte 6v6-Modi sollen ebenfalls wöchentlich durchrotieren, während 3v3-Modi sich täglich abwechseln. Heavy Metal erscheint ebenfalls in der Rotation, und dazu soll es auch den Behemoth als neues Kriegsgerät geben. Mehr Details zu den jeweiligen Änderungen gibt es erst zu einem späteren Zeitpunkt.

SRL – So hat Bungie den Klassiker zurückgebracht

Zu guter Letzt bringt Bungie SRL zurück, die Sparrow Racing League. Hierbei treten 6 Hüter gegeneinander im Rennen an – der Schnellste bekommt den Sieg. Die Entwickler wollten aber, dass es sich hierbei nicht nur um eine Kopie des alten Modus handelt. Es wurden Anpassungen vorgenommen, wie einen Raketenstart, bei dem ihr mit einem Boost das Rennen beginnt, wenn ihr im richtigen Moment euer Gefährt aufheizt. Zusätzlich soll es auch eine Art „Photo Finish“ geben, um einen Gleichstand besser differenzieren zu können, wenn es mal eng wird.

Fahrzeuge der SRL Neue Waffen der SRL

Die bekannten 4 Maps aus Destiny 1 haben es aber zurückgeschafft, mit einer zusätzlich neuen 5. Map, die sich in der Dimension der Neun befindet. Im Hintergrund gibt es zudem noch Anpassungen der Technik, damit die Rennen sich so flüssig wie noch nie anfühlen.

Zu guter Letzt gibt es auch eine Menge Belohnungen, die ihr euch kostenlos verdienen könnt. Dazu gehören eine große Auswahl an, Waffen, zwei Fahrzeuge, Hupen und Shader aus Destiny 1 sowie ein Rüstungsset.

Und wäre das nicht genug, gibt es noch weitere Anpassungen und Inhalte wie die Rückkehr des Pantheons. Diese Details gibt es aber erst heute Abend in einem neuen TWiD der Entwickler. Bleibt also gespannt, was Bungie noch so im Hut versteckt. Seid ihr schon gespannt auf den 9. Juni und werdet ihr dabei sein, oder hat sich für euch Destiny 2 erledigt? Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Über 100.000 Spieler unterschreiben Petition für Destiny 3, wollen ein Zeichen an Bungie schicken