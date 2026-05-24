Über 100.000 Spieler unterschreiben Petition für Destiny 3, wollen ein Zeichen an Bungie schicken

Nach dem angekündigten letzten Update für Destiny 2 wollen Spieler keinen finalen Tod akzeptieren. Nun wollen sie selbst aktiv werden, um Sony und Entwickler Bungie von einer Fortsetzung zu überzeugen.

Wie wollen Spieler ein Destiny 3 hervorzaubern? Seitdem das Ende von Destiny 2 angekündigt wurde, befindet sich die Community des Franchise in einer gemischten Stimmung aus Trauer, aber auch Kampfgeist: Spieler wollen Destiny 3.

Dafür wurde eine Petition auf change.org gestartet, in der Fans mit ihren Unterschriften Sony dazu aufrufen wollen, Destiny 3 zu entwickeln. Zum Releasezeitpunkt des Artikels (24.05.2026, 09:10 Uhr) wird die Petition von 114.838 Menschen unterstützt. Nach dem ersten Checken um 08:33 Uhr ist die Anzahl in rund 45 Minuten um 2.048 Unterschriften gestiegen.

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Die Petition ist nur ein Teil des gemeinsamen Plans der Community

Wie äußern sich die Organisatoren der Petition? Die Fans, die die Petition gestartet haben, äußern sich wie folgt:

Die „Destiny“-Reihe hat mit ihrem fesselnden Universum, dem spannenden Gameplay und dem starken Gemeinschaftsgefühl Millionen von Spielern auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen. Doch mit dem Ende der Updates für „Destiny 2“ ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und diese beliebte Serie am Leben zu erhalten. Dieser Schritt ist die Entwicklung von „Destiny 3“. Harley Casto (Petitionsstarter) an Sony Interactive Entertainment LLC (Quelle: change.org)

Wie will die Community dieses Ziel weiterverfolgen? Neben der Petition hat sich die Community des Destiny-Franchise dazu entschlossen, ein gemeinsames Zeichen zu setzen. Am 9. Juni 2026, am Launchtag des letzten Updates, wollen sie in Massen ins Spiel eintauchen, um den Support und ihre Liebe für Destiny 2 zu zeigen.

Fans hoffen auf so viele Spieler wie möglich, und die Community zeigt sich bereits im Voraus bereit und motiviert, ihren Teil zu leisten, wie unter diesem Redditpost:

„Es ist seltsam, aber ausnahmsweise hoffe ich mal, dass ich in einer langen Schlange warten muss” (cayde123)

„Ich habe schon seit Jahren nicht mehr gespielt oder mitverfolgt, aber die jüngsten Nachrichten sind traurig. Ich werde mich für den guten Zweck einloggen” (Gymdoctor)

„Ich habe mir den Tag frei genommen. Ich will sehen, wie die Server unter der überwältigenden Anzahl an Spielern zusammenbrechen” (Pman1324)

Der Schluss für Destiny 2 überraschte nicht nur die Community von Spielern. Laut eines bekannten Journalisten hatten auch die Entwickler keine Ahnung, mit welcher Nachricht sie konfrontiert werden sollten: Fast alle Entwickler von Destiny 2 erfuhren vom Ende angeblich plötzlich, sie arbeiteten wohl weiter an neuem Content