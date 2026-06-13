Der neuen Chefin von Xbox geht’s wie uns, möchte keine Jahrzehnte auf ein neues Elder Scrolls oder Fallout warten

Es ist mittlerweile etwas mehr als 8 Jahre her, dass Bethesda offiziell The Elder Scrolls VI angekündigt hat. Der Release? Scheint immer noch Jahre entfernt. Dagegen möchte die neue Xbox-Chefin etwas tun.

Was plant die neue Xbox-Chefin? Laut eines Berichts von The Information (via Reuters) möchte Asha Sharma den aktuellen Strategiewechsel bei Team Xbox dazu nutzen, den wichtigsten First-Party-Studios von Microsoft mehr finanzielle Unterstützung zu geben. Neben den Bethesda Game Studios soll das beispielsweise auch das Team hinter Halo betreffen.

Die Idee des Plans: Durch die zusätzliche Unterstützung die Entwicklungszyklen verkürzen, damit neue Teile für Schlüssel-Franchises wie Fallout, The Elder Scrolls und Halo in kürzeren Zeitfenstern bei den Spielern landen.

Mit Blick auf die langen Entwicklungsphasen bei Bethesda macht das in gleich mehrfacher Hinsicht Sinn. Von Elder Scrolls IV: Oblivion zu Elder Scrolls V: Skyrim dauerte es 5 Jahre. Mittlerweile warten Fans seit 15 Jahren auf ein neues Singleplayer-Elder-Scrolls. Die offizielle Ankündigung von Teil VI ist ebenfalls bereits 8 Jahre her. Zwischendurch musste aber ja noch dieses andere Spiel mit dem Namen Starfield fertig gemacht werden …

Bis zum nächsten Fallout dürfte es bei dem Tempo bis 2040 dauern …

Video starten The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered – Offizieller Trailer zum Rollenspiel Autoplay

Community diskutiert über „größten Fehler in der Geschichte der Videospiele“

Wie reagiert die Community auf den Bericht? Eine Diskussion dazu ist vor etwas mehr als einer Stunde auf Reddit gestartet und schon kommt der Post auf mehr als 1.380 Daumen hoch und mehr als 340 Kommentare. Das Thema bewegt offensichtlich viele Fans.

ethicalconsumption7 erklärt etwa: „Diese neue Xbox-Chefin scheint tatsächlich zu versuchen, etwas zu bewegen, anstatt die gesamte Xbox-Marke zu ruinieren.“

darklordjames sieht ein ganz anderes Problem: „Dass Fallout nicht sofort nach Abschluss der Übernahme von Bethesda an Obsidian übergeben wurde, ist der größte Managementfehler in der Geschichte der Videospielbranche.“

Browncoatdan ergänzt: „Dass in den letzten Jahren kein Fallout-Spiel erschienen ist, ist einer der größten Fehler in der Geschichte der Videospiele. Die erste Staffel der Serie hat den Hunger der Leute auf Fallout so angeheizt, dass sogar Fallout 76 kurzzeitig an Beliebtheit gewann.“

Sabetha1183 ist skeptisch: „Angesichts der aktuellen Entwicklungszeiten glaube ich nicht, dass sich daran so schnell etwas ändern wird, es sei denn, die Leute finden sich plötzlich mit einem drastisch reduzierten Umfang oder einer geringeren grafischen Qualität ab.“

Wie seht ihr das? Und hättet ihr Lust auf ein neues Elder Scrolls oder Fallout von Bethesda? Verratet es uns in den Kommentaren! Was Asha Sharma noch plant, erfahrt ihr übrigens in diesem Artikel: 100 Tage lang lernten Fans die neue Chefin von Xbox lieben, jetzt drückt sie den Reset-Knopf: „Kann so nicht weitergehen“