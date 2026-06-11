100 Tage lang lernten Fans die neue Chefin von Xbox lieben, jetzt drückt sie den Reset-Knopf: „Kann so nicht weitergehen“

Beim Xbox-Showcase am 7. Juni 2026 wurden noch starke Titel angekündigt. Nur 3 Tage später erfahren wir, wie schlecht es wirklich um die Microsoft-Konsole steht, und Massen-Entlassungen stehen im Raum.

Das ist gerade die Situation rund um Xbox: Im Februar 2026 übernahm Asha Sharma als CEO von Xbox und hatte sofort einen schwierigen Start. Denn Sharma hatte keinen Gaming-Background, sondern kam aus der KI-Sparte von Microsoft. Zwar erteilte sie in einem offiziellem Post dem „seelenlosem KI-Slop“ schnell eine Absage, aber Spieler blieben misstrauisch

Entgegen der Erwartungen machte sich Sharma in ihren ersten Monaten durchaus beliebt: So beendete sie im März 2026 die umstrittene Kampagne, mit der Microsoft kurzerhand absolut jeden Gegenstand zu einer Xbox erklärt hatte, auf dem Xbox-Spiele liefen. Das machte Hoffnung, dass mit der kommenden Generation unter dem Codenamen „Helix“ wieder die Konsole im Fokus stehen sollte.

Im April 2026 wurde der drastische Preis-Anstieg des Game Pass aus dem Oktober 2025 nahezu rückgängig gemacht: Von 17,99 € für den Ultimate-Pass zu 29,99 € zurück zu 20,99 €, während der PC Game Pass von 11,99 € auf 14,99 € gestiegen war und letztlich bei 12,99 € landete.

Außerdem stampfte Xbox unter ihrer Leitung das KI-Tool, den Xbox Gaming Copilot, ein. Der passe nicht mehr zur Richtung, in die man sich entwickeln wolle.

Mit dem Xbox Showcase am 7. Juni 2026 wirkte es nun, als breche ein neues goldenes Zeitalter für die Nutzer des Game Pass an, immerhin wurden viele starke Blockbuster gezeigt.

Noch in einem Reddit-Thread vom Montag zog die Community ein positives Fazit:

nixamhose: „Zugegeben, nach allem, was ich bisher gehört habe, wirken die meisten ihrer Entscheidungen bisher gut, vor allem für die Marke Xbox.“

thecontempl8or: „Auf ihr wurde herumgehackt, seit sie die Stelle übernommen hat. Aber mit jeder Entscheidung, die sie trifft, mag ich sie mehr.“

FrancesoPlays: „Cool. Sie ist am Gewinnen.“

Doch nur 3 Tage später kommt die Geschäfts-Realität knallhart zurück: Asha Sharma wendet sich mit Content-Chef Matt Booty am 10. Juni 2026 in einem offenen Brief an die Belegschaft und der hat es in sich. Sharma zieht ein Fazit nach 100 gemeinsamen Tagen bei Xbox, und zeigt, wie es weitergehen soll.

Den neusten Trailer zu Fable, der beim Xbox Showcase gezeigt wurde, seht ihr hier:

Video starten Fable – Xbox Games Showcase Autoplay

Nach den starken letzten Wochen folgt nun die kalte Dusche

Was hat Xbox jetzt angekündigt? In dem offenen werden zunächst die starken Xbox-Franchises gelobt, die zu den „größten und am innigsten geliebten“ weltweit gehören würden.

Anschließend folgen die harten Wahrheiten:

In den vergangenen 5 Jahren habe man über 20 Milliarden US-Dollar in Inhalte, Plattformen und Hardware investiert – und das noch ohne die Übernahme von Activision Blizzard King. Im selben Zeitraum seien die jährlichen Einnahmen jedoch um knapp eine halbe Milliarde zurückgegangen. „So kann es nicht weitergehen“, schreibt Sharma. Xbox soll mehr als andere von der Hardware-Krise betroffen sein, die Microsoft mit ihren eigenen KI-Investitionen vorantreibt. Im Februar 2026, als Sharma den Posten als CEO übernahm, habe man bereits doppelt so viel für Speicher bezahlt, wie noch im vorangegangenen Herbst. In den letzten 3 Monaten habe sich der Preis noch einmal verdoppelt, bis zur Festtags-Saison 2027 rechne man mit einem Anstieg um das Fünffache, und mit RAM sehe es nicht besser aus. Man habe sich übernommen, mit Studio-Anschaffungen und Plattform-übergreifenden Strategien, darüber aber die eigenen „Industrie-bestimmenden“ Franchises vernachlässigt und unterfinanziert. Das digitale Fundament der Xbox sei zu komplex und behäbig, man sei zu abhängig von externen Dienstleistern. Nun müsse man wieder selbstständiger werden.

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass Xbox sich mit Problemen an fast jeder Front konfrontiert sieht, und noch kaum echte Strategien hat, um dagegen anzukommen. Einerseits will man wieder verstärkt auf Konsolen-Exklusivität setzen, andererseits werden Kürzungen im Marketing-Budget angekündigt.

Zumindest eine Lösung scheint aber schon klar zu sein: Laut Bloomberg seien Massenentlassungen für das nächste Fiskaljahr ab Juli 2026 geplant.

MeinMMO-Redakteur Karsten war hingegen schon nach dem Showcase skeptisch und sah in den Ankündigungen vor allem eines: Ein Wiederaufflammen des Konsolenkriegs, bei dem der Gewinner eigentlich jetzt schon feststeht, und es sind nicht die Konsolen-Spieler. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen: Xbox hat keine Lust mehr auf Sony, befeuert alten Konsolenkrieg mit Rückkehr zu Exklusivspielen