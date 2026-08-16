„Erbärmlich“: One Piece zeigt, dass Ruffy noch ein Grünschnabel ist, muss von einem alten Knacker gerettet werden

Als einer der vier Kaiser und seit seinem letzten Upgrade für die Teufelsfrucht schien Ruffy in One Piece nichts mehr aufhalten zu können. Der große Oberschurke zeigt aber, wie schwach Ruffy ist. Der Kapitän kassiert jetzt eine dicke Ansage von einem legendären Piraten.

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel besprechen wir Ereignisse bis zum neuesten Kapitel (1190) von One Piece.

Wie geht es Ruffy und den Strohhutpiraten aktuell? Die Strohhutbande hat aktuell ziemlich große Probleme. Auf der Insel Elbaf läuft es gar nicht gut. Der Oberschurke Imu ist aufgetaucht und zeigt, dass Ruffy und seine Freunde scheinbar noch nicht bereit sind.

Sanji und Zorro wurden ohne Probleme von ihm besiegt und auch Ruffy kann, trotz Gear 5, scheinbar nichts gegen den dämonisch-aussehenden Schurken ausrichten. In Kapitel 1189 konnte Imu Ruffy einfach aufspießen und war kurz davor, den (hoffentlich) zukünftigen König der Piraten für immer zu erledigen.

Doch dann schaltet sich der legendäre Pirat Scopper Gaban ein, der trotz hohen Alters die Kräfteverhältnisse in One Piece noch einmal durchschüttelt.

Video starten The One Piece zeigt im ersten Teaser einen ersten Blick auf das Remake des legendären Anime Autoplay

Standpauke eines echten Veteranen

Was passiert im neuesten Kapitel? Mit einer Axt bewaffnet, blockt Scopper Gaban den Hieb von Imu und scheint auch schnell genug zu sein, um erstmal mit dem Schurken mitzuhalten. Imu scheint ihn aber gar nicht zu kennen. Bevor es mit dem Kampf weitergeht, gibt es erstmal eine Ansage an Ruffy.

Scopper Gaban sagt, er sei enttäuscht von ihm, und fügt hinzu: Ist es dir eigentlich nicht peinlich, dass ausgerechnet ein angeschlagener alter Sack dir zur Seite stehen muss?! Hitzkopf Ruffy kontert, doch Gaban führt wütend weiter fort: Doch, du warst dabei, abzukratzen! Erbärmlich! Was passiert, wenn du stirbst!

Er wirft Ruffy weg und schreit ihn noch einmal an: Wenn du glaubst, du könntest in aller Ruhe, entspannt und fröhlich Piratenkönig werden, dann geh zurück nach Hause! Mit seinen 2 Äxten geht er dann weiter auf Imu los. Erstmal scheint er mit ihm mithalten zu können, und durch einen starken Königshaki-Angriff verletzt er Imu sogar, – etwas, was Ruffy nicht geschafft hat.

Letztendlich ist sein alter Körper aber wohl ein großer Nachteil. Am Ende des Kapitels sieht man, wie Gaban mit abgeschlagenem Arm auf dem Boden liegt. Obwohl er verloren zu haben scheint, zeigt Gaban aber, dass der Titel Kaiser , wohl nicht so viel bedeutet, wie vorher gedacht.

Ruffy ist immer noch ein Grünschnabel

Was bedeutet der Kampf für One Piece? Obwohl er verloren hat, hat Scopper Gaban eine beachtliche Leistung abgeliefert. Er konnte Imu trotz seines hohen Alters verletzen. Zudem war er durch eine vorherige Verletzung, ausgelöst durch Gunko, geschwächt. Trotz all dem erreichte er mehr, als ein aktueller Kaiser, und selbst Imu zollte ihm Respekt.

Gaban zeigt in diesem Kapitel, dass Gear 5 von Ruffy und der Titel Yonko (Kaiser) noch gar nichts zu bedeuten haben. Ruffy muss seine Kämpfe endlich ernstnehmen, um alle beschützen zu können. Nach dem Reveal von Gear 5 und dem Sieg gegen Kaido wirkte das Upgrade von Ruffys Teufelsfrucht wie eine unbezwingbare Macht, aber scheinbar ist er immer noch nicht bereit dafür, sich mit der Elite der One-Piece-Welt anzulegen.

Bedenkt man, wie mächtig das Haki von Gaban ist, liegt der Schlüssel zum Sieg wohl eher darin, als in neuen Fähigkeiten.

Auch der Status Yonko im Allgemeinen wird neu kontextualisiert. Lange galten diese Piraten als die stärksten, aber vergleicht man Gaban etwa mit Big Mom, Kaido oder Ruffy, gibt es noch viel mehr, vor denen sich seine Crew fürchten muss. Passend dazu ist auch ein Flashback aus dem vorherigen Kapitel.

Shanks sagt zum Riesen Loki, der sich mit Imu, dem König der Welt, anlegen möchte: Wenn es möglich wäre, sich seinen Kopf zu holen, hätte das schon lange jemand getan. Aktuell sieht es für die Strohhüte so aus, als wäre Flucht die einzig valide Option, aber wer weiß, was noch passiert.

Wie es weitergeht, erfährt man ab dem 23.08.2026. Da erscheint Kapitel 1191 von One Piece. Was sagt ihr zu diesem Kampf? Glaubt ihr, Ruffy kann aktuell gegen Imu gewinnen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Ein Spin-off zu One Piece beleuchtet eine ganz andere Facette des Animes: Ich weiß schon, worum es im neuen Anime zu One Piece geht und kann euch versprechen: Die Optik wird euch schnell egal sein