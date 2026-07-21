Ein Manga-Zeichner gab alles, um so erfolgreich wie One Piece zu werden, nur um eine Pause zu machen

Kazumata Oguri ist der Autor des Mangas Hanasaka Tenshi Tenten-kun, der von 1998 bis 1999 lief, bei uns in Deutschland aber eher unbekannt ist. Ein Kapitel ist besonders gut geworden, denn der Autor nahm es als Motivation, um eine längere Pause einzunehmen.

Warum wollte er eine Pause machen? Nach all den Jahren in der Manga-Branche sollen sich die ersten gesundheitlichen Erschöpfungssymptome beim Autor gezeigt haben. Auf seinem eigenen Blog spricht der Mangaka darüber, dass er sich unwohl gefühlt hätte und sein linkes Augenlid immer häufiger zuckte.

Noch schlimmer wurde es wohl daraufhin, denn irgendwann soll er nur noch verschwommen gesehen haben. Er führt es auf den starken Stress, die Erschöpfung und den Schlafmangel zurück.

Deshalb sagte er seinem Lektor, dass er gerne eine Pause von seinem eigenen Manga machen würde. Doch der Lektor soll es ihm nicht erlaubt haben.

Als der Autor sich mit einem anderen berühmten Mangaka verglich, kam ihm eine Idee, um doch noch an seine Pause zu kommen.

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Autor verglich sich mit One Piece, wollte genauso erfolgreich sein

Was für eine Idee kam ihm? Der Autor sah, dass Eiichiro Oda, der Mangaka von One Piece, auch Pausen einlegen darf. Er führte es darauf zurück, dass er selbst nur eine Pause einlegen dürfe, wenn sein Manga auch so beliebt werde wie das Piraten-Abenteuer.

Deshalb dachte sich der Autor einen spannenden Cliffhanger aus, mit dem Fragen beantwortet werden sollten, die die Leser schon immer gehabt hätten. Er zeichnete die Eltern von Protagonist Tenten-Kun, verdeckte allerdings ihre Gesichter.

Und tatsächlich schaffte der Autor es dadurch, in den rund dreieinhalb Jahren, in denen der Manga erschien, den zweiten Platz der Beliebtheitswertung des Jump-Magazins zu erreichen. Zu seinem Glück soll in dieser Ausgabe der extrem beliebte Manga Hunter x Hunter pausiert haben. Doch trotzdem wirkte der zweite Platz für ihn wie ein Wunder.

Auf dem ersten Platz befand sich One Piece. Aber wie Oguri feststellt, würde er es wohl nie schaffen, Oda zu übertreffen.

Hat er seine Pause bekommen? Leider soll dem Autor danach keine gute Entwicklung für den Rest der Geschichte eingefallen sein, weshalb er in der Popularität stetig sank. Und da die Beliebtheit wieder abflachte, wurde ihm die dringend benötigte Pause weiterhin verwehrt. Er hätte trotz seiner schlechten gesundheitlichen Verfassung und des enormen Stresses weiterzeichnen müssen.

Auch der im Text erwähnte Autor von Hunter x Hunter hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die haben sich so verschlechtert, dass auch hier eine Pause eingelegt werden musste: Schöpfer eines bekannten Mangas muss pausieren, weil sein Gesundheitszustand es nicht anders zulässt