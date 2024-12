Schöpfer eines bekannten Mangas muss pausieren, weil sein Gesundheitszustand es nicht anders zulässt

In der Manga- und Anime-Industrie stehen viele Schöpfer unter Druck. Das geht bei vielen Mangakas auf die Gesundheit. Deshalb kommt es häufiger vor, dass ein Manga pausieren muss.

Welchen Manga trifft es? Am Sonntag erscheint das 410. Kapitel zum Manga Hunter x Hunter. Seit mehreren Wochen konnten Fans bereits wöchentlich ein neues Kapitel der Story erleben. Doch nun geht der Manga in eine längere Pause.

Wie das Ende des Kapitels verrät, wird der Manga erst dann fortgesetzt, „wenn es entschieden wird“. Es ist also noch unklar, wann das 411. Kapitel erscheinen wird. Für Fans von Hunter x Hunter ist das allerdings nichts Neues, denn es ist mittlerweile selten geworden, dass überhaupt neue Kapitel erscheinen. Der Grund dafür ist ebenso bekannt.

Zu Hunter x Hunter gibt es demnächst ein Kampfspiel:

Der Mangaka von Hunter x Hunter muss seine Gesundheit schonen

Wieso wird der Manga pausiert? Seit mehreren Jahren muss die Veröffentlichung eines neuen Kapitels immer wieder unterbrochen werden, weil Yoshihiro Togashi, der Mangaka von Hunter x Hunter, nicht gerade bei bester Gesundheit ist (via X).

Ein Grund dafür ist der Stress, dem Mangakas ausgesetzt sind. Eiichiro Oda, der Autor von One Piece, verriet, dass er früher nur wenige Stunden geschlafen und kaum gegessen habe. Das wirkte sich so negativ auf seine Gesundheit aus, dass er zeitweise seine Blutwerte täglich an einen Arzt übermitteln musste.

Bei Togashi ist es hingegen der Rücken, der große Probleme bereitet. Er leidet an chronischen Rückenschmerzen und kann deshalb nur sporadisch zeichnen. Und das auch nur, wenn er liegt. Das Ganze ging sogar so weit, dass er nach jedem Mal, wenn er groß auf die Toilette musste, in die Dusche stieg, weil er sein Geschäft nicht wegwischen konnte (via ANN).

War der Manga bereits in einer Pause? Das letzte Jahr, in dem der Manga zu Hunter x Hunter regelmäßig erschien, war 2005. Danach wurde die Veröffentlichung immer wieder von ewig langen Pausen unterbrochen. Die größte Pause gab es von 2019 bis 2022.

Anfang 2023 erschienen dann vier Kapitel, doch danach musste der Manga wieder bis vor rund 11 Wochen in die Pause. Seitdem erscheinen die Kapitel wieder im Wochenrhythmus, doch nun geht es in die nächste unbestimmte Pause.

Der Manga zu Hunter x Hunte existiert seit mittlerweile 24 Jahren. Besonders traurig: Der Mangaka hat für den Fall, dass er frühzeitig versterben sollte, bereits das Ende der Geschichte verraten. Wie der Manga ausgeht, erfahrt ihr hier: Autor enthüllt das Ende des Mangas, den er seit 25 Jahren zeichnet, für den Fall, dass er stirbt