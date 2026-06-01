Der Name des neusten Films von Dragon Ball ist nur so komisch, weil der Schöpfer vergessen hatte, wie sein eigener Anime heißt

Der neuste Kinofilm zu Dragon Ball heißt Dragon Ball Super: Super Hero. Der Schöpfer des Mangas, Akira Toriyama, verriet vor seinem Tod, woher der sperrige Name kommt.

Der Artikel erschien ursprünglich im September 2024.

Wieso heißt der Kinofilm so merkwürdig? Beim Aussprechen und Lesen des Titels fällt auf, dass das Wort „Super“ direkt zweimal hintereinander vorkommt. In den Wochen vor dem japanischen Kinostart verriet der Serien-Schöpfer einige Details zu der Story, den Charakteren und auch dem sperrigen Titel.

Der Grund für den Zungenbrecher ist wieder mal sein Gedächtnis:

Übrigens, der Untertitel ist „Super Hero“. Ich habe total vergessen, dass der Haupttitel des Films „Dragon Ball Super“ ist. Deshalb gibt es zwei „Super“ im Titel. Ich glaube, dass jeder dachte, ich hätte das absichtlich gemacht, weil mich niemand darauf aufmerksam gemacht hat. Es ist also meine Schuld, dass sich das „Super“ wiederholt. Akira Toriyama, via Herms98 auf X

Toriyama hatte also einfach vergessen, dass der Name des Animes ja mit im Titel enthalten ist. Als der Mangaka den Fehler bemerkte, war es vermutlich zu spät, den Titel noch einmal zu ändern.

Den Trailer zum aktuellen Kinofilm von Dragon Ball könnt ihr euch hier ansehen:

Video starten Dragon Ball Super: Super Hero – Der offizielle Trailer zum Kinofilm Autoplay

Der Schöpfer von Dragon Ball war ein vergesslicher Mann

Ist Toriyama wirklich so vergesslich? Im Laufe seiner Karriere hat Toriyama zahlreiche Details zum Manga von Dragon Ball aus den Augen verloren. Bei fast 40 Jahren, die seine Karriere mit Dragon Ball umfasste, ist es verständlich, dass einige Sachen schon mal in Vergessenheit geraten können. Der Schöper von Dragon Ball ist im März 2024 verstorben.

So hat Toriyama beispielsweise mehrere Charaktere im Laufe der Zeit vergessen. Lunch tauchte irgendwann nicht mehr auf, weshalb Toriyama ihr ein eigenes Ende schrieb. Der Autor hatte sogar eine ganze Spezies vergessen. Irgendwann sind die Tiermenschen verschwunden, obwohl sie fester Bestandteil der Welt waren.

Worum geht es in Super Hero? Der Kinofilm ist das Sequel zu Dragon Ball Super: Broly und der letzte animierte Film, der unter der Leitung von Akira Toriyama entstand. In dem Film spielen Son-Gohan und Piccolo die Hauptrolle.

Die beiden Z-Krieger bekommen es mit der Red-Ribbon-Armee zu tun, die sich wieder neu formieren möchte. Dabei wachsen beide über ihre Grenzen hinaus. Son-Gohan entwickelt den Beast Mode, seine aktuell stärkste Form.

Das nächste große Projekt mit Dragon Ball, das ansteht, ist Dragon Ball Daima. Darin schrumpfen die Körper von Son-Goku und seinen Freunden auf Kindergröße. Alles rund um den Start und die bisherigen Leaks erfahrt ihr im Hub auf MeinMMO: Dragon Ball Daima: Release, Trailer, Charaktere und Story – Alle Infos zur neuen Serie des Kult-Animes