Dragon Ball: Toriyama hatte einen der lustigsten Charaktere völlig vergessen – Was wurde eigentlich aus Lunch?

Im Laufe der Jahre tauchen in Dragon Ball unfassbar viele Charaktere auf. Kein Wunder, dass der Schöpfer des Mangas, Akira Toriyama, einige davon vergessen hat. Ein Fan hat den Mangaka nach einem bestimmten Charakter gefragt, der urplötzlich keine Rolle mehr spielte.

Um welchen Charakter geht es? Die Rede ist von Lunch. Dabei handelt es sich um eine Dame mit gespaltener Persönlichkeit. Sobald sie niest, wechselt sie ihr Aussehen und ihren Charakter. Lunch hat zwei mögliche Zustände:

Sie ist ein Mädchen mit lilafarbenen Haar, das hilfsbereit und freundlich zu allen anderen ist. Ihr Charakter ist so rein, dass sie von der Überschallwolke getragen werden kann.

Sie wechselt zu einer kampferprobten Power-Frau mit blonden Haaren. In diesem Zustand weiß Lunch, wie sie mit Waffen umgehen muss.

Wie dieser Wechsel aussieht, zeigt das folgende Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Lunch ist schon seit den Anfängen von Dragon Ball dabei. Sie begleitet Son-Goku beim Großen Turnier und ist sowohl gegen die Red-Ribbon-Armee als auch gegen Piccolo eine Hilfe für ihre Kameraden.

Doch nachdem Radditz in Dragon Ball Z auf der Bildfläche erschienen ist, verschwand Lunch spurlos. Sie taucht entweder in Rückblenden oder in Material auf, das kein Teil der offiziellen Geschichte von Dragon Ball ist. Und Toriyama hatte einen Grund dafür.

Vermutlich wird Lunch in Dragon Ball Daima ebenfalls fehlen. Hier seht ihr einen Trailer zur kommenden Serie:

Toriyama vergaß Lunch und schrieb ihr ein trauriges Ende

Wieso ist Lunch so plötzlich verschwunden? Die Dame mit der multiplen Persönlichkeit wurde schlichtweg vergessen. Toriyama erklärte in einem Interview, dass er sich erst nach einer gewissen Zeit wieder an sie erinnern konnte. Er ließ es dann so aussehen, als sei sie hinter Tenshinhan her gewesen.

Um die Wahrheit zu sagen, hatte ich sie irgendwann völlig vergessen. Nach einer Weile fiel sie mir wieder ein, und ich musste mir einen Grund für ihr Verschwinden ausdenken. Also habe ich es so aussehen lassen, als ob sie hinter Tenshinhan herlaufen würde. Akira Toriyama, via kazenshuu.com

Das Gleiche ist Toriyama schon bei einem anderen Charakter passiert. Auch Yajirobi wurde zeitweise vom Schöpfer von Dragon Ball vergessen. Doch immerhin ist er einige Male zu sehen, wie er Meister Quitte unterstützt.

Was wurde aus Lunch? Im Rahmen der Promo-Tour zum Film Dragon Ball Z: Kampf der Götter verriet Toriyama, was mit einigen Charakteren am Ende der Serie passiert. Lunch taucht in der Beschreibung von Tenshinhan auf, konnte allerdings ihr großes Ziel nie erreichen:

Der stoische Tenshinhan betreibt neben seinem Training hauptsächlich Landwirtschaft. Er kann sich in mehrere Körper aufspalten und sich zusätzliche Arme wachsen lassen, sodass die Ernte schnell eingeholt werden kann. Er wurde von Lunch gefunden, die sich auf den ersten Blick in ihn verliebte, seinen Aufenthaltsort ständig verfolgte und sogar widerwillig mit ihr zusammenlebte; aber sie war nicht für die Landwirtschaft geschaffen, und Tenshinhan hat kein Interesse an einer Romanze, also verließ sie ihn nach wenigen Tagen. Danach scheint es so, als ob Lunch von Zeit zu Zeit vorbeikommt. Akira Toriyama, via kazenshuu.com

Sie lief Tenshinhan also eine ganze Weile hinterher, doch konnte ihn nicht von ihrer Liebe überzeugen. Es bleibt abzuwarten, ob Toyotaro irgendwann die Chance ergreift, Lunch wieder in einigen Szenen im Manga zu zeigen. Momentan ist nämlich er für die Fortsetzung des Dragon-Ball-Super-Mangas verantwortlich:

Der Erfinder von Dragon Ball, Akira Toriyama, ist unerwartet verstorben – Das alles haben wir ihm zu verdanken