Was denkt ihr? Könnte Pan als Teenager und Erwachsene eine richtig mächtige Kämpferin werden? Wird sie vielleicht sogar Super Sayajin werden?

Pan hatte also bereits allerlei Auftritte, allerdings nie als erwachsene Frau und Kämpferin. Zwar ist klar, dass sie ein riesiges Potenzial hat, aber gesehen haben wir sie leider nie in ihrer bestmöglichen Form.

Wo kam Pan bisher offiziell vor? Im Dragonball Manga kam sie erstmals gegen Ende vor: Als 4 Jahre altes Mädchen taucht sie in der ursprünglichen Manga-Vorlage zu Dragon Ball Z auf. Hier tritt sie gegen ihren Onkel Son-Goten an und scheint sogar zu gewinnen.

