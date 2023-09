Netflix belebt legendäre Spiele-Reihe wieder, bringt Onimusha-Anime

Wann erscheint die Serie? Der Startschuss für den Onimusha-Anime fällt am 2. November 2023 – ihr müsst euch also nur noch wenige Wochen lang gedulden.

Was ist im Trailer zu sehen? Der Trailer bietet einen ersten Blick auf die Welt und den Animationsstil von Onimusha. Es bleibt bei der Samurai-Thematik. Ein schon etwas in die Jahre gekommener Krieger namens Miyamoto Musashi stellt sich einer Übermacht von Soldaten entgegen und gewinnt. Er wird mit einer wichtigen Aufgabe betraut, die er innerhalb von 33 Tagen erledigen muss – offenkundig eine lange Reise, auf der er viele andere Begleiter trifft. Dabei dürfen aber auch die Zombie-Samurai nicht fehlen, die immer wieder einen Angriff planen.

Worum geht es in Onimusha? Die Grundgeschichte war über alle 4 Onimusha-Hauptspiele recht simpel und scheint auch im Anime übernommen zu werden. Ein großer japanischer Feldherr wird nach seinem Tod in den Untod wiederbelebt und versucht im Anschluss, mit einer Armee von untoten Samurai ganz Japan zu unterjochen.

Es gibt einige Videospiel-Reihen, die man in der Kindheit ziemlich genossen hat, die aber eher etwas „unter dem Radar“ liefen. Eine davon ist Onimusha, an die sich wohl vor allem Besitzer einer PlayStation 2 noch erinnern können. Die Spiele erschienen zwischen den Jahren 2001 und 2006 und waren bei Fans ziemlich beliebt.

