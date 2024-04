„Animes werden immer langweiliger“, sagt ein Studio-Chef – Und wir sind schuld

Off The Grid zeigt Gameplay in einer dystopischen Cyberpunk-Welt

Mittlerweile hat Naruto den Staffelstab an seinen Sohn Boruto weitergegeben. Der Anime dazu wird ebenfalls bei Pierrot animiert. Es deutet sich an, dass Borutos Schwester Himawari bald eine ebenso große Rolle spielen wird:

Auch Yu Yu Hakusho, zu dem aktuell eine Netflix-Realverfilmung zu sehen ist , stammt ursprünglich aus Studio Pierrot. Daneben entstanden Serien wie Kickers,Tokyo Ghoul, Black Clover und Great Teacher Onizuka in dem Studio. Honma selbst ist seit 2012 als Präsident des Unternehmens tätig, er bringt also einige Jahre an Erfahrung mit.

Honma glaube nicht, dass die Menschen im Westen Animes sehen wollen, die vieler solcher Ausdrücke enthielten. Doch das Problem sei, dass Animeserien, die in Japan ein Hit sind, auch in den Westen kommen. Und darauf ziele man schließlich ab.

Woran hat der Westen Schuld? Wie Studio-Chef Michiyuki Honma in einem Interview mit dem Natalie-Magazin erklärt, sei es schwierig, eine Anime-Serie zu produzieren, die im Ausland beliebt ist oder als langfristige Serie geplant ist. Er behauptet, dass Animes durch die Veröffentlichung im Westen, also außerhalb Japans, immer langweiliger werden.

Bevor Animeserien zu uns in den Westen schwappen, laufen sie zunächst im Produktionsland. Sobald eine Serie in Japan erfolgreich ist, wird sie auch im Rest der Welt veröffentlicht. Doch laut dem Chef des Animationsstudios Pierrot, das für Anime-Hits wie Naruto und Bleach verantwortlich ist, ist das Publikum im Westen ein großes Problem für die Anime-Branche.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to