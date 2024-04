5 absurde Änderungen im Naruto-Anime, die wir bis heute nicht nachvollziehen können

Um Kinder und Jugendliche vor Gewalt und Pornografie zu schützen, haben viele Länder Gesetze erlassen, die Animes zensieren. Doch neben dem jeweiligen Land hat auch das Lokalisierungsteam die Möglichkeit, Schnitte und Änderungen am ursprünglichen Material vorzunehmen. Wir zeigen euch fünf Änderungen in Naruto, die zu mehr Verwirrung geführt haben, als dass sie geholfen haben.

Welche Beispiele werden hier gezeigt? Naruto ist einer der Animes, bei dem die Schnittschere auf RTLZWEI am häufigsten angewandt wurde. Die deutsche TV-Fassung von Naruto hat nicht nur bei vielen Redakteuren in der MeinMMO-Redaktion für mehr Verwirrung gesorgt, als dass sie geholfen hat, sondern auch bei vielen Fans. Die Version, die im Nachmittagsprogramm auf RTLZWEI lief, hatte zahlreiche Schnitte und Änderungen, die teilweise den Gesamtkontext änderten.

MeinMMO hat euch einige Beispiele rausgesucht, in denen die Änderungen im Anime für uns nicht nachvollziehbar waren. Wir haben hier also keine Beispiele gelistet, bei denen beispielsweise Blut, nackte Haut oder sexuelle Praktiken zensiert wurden, da sie zum Schutz von Minderjährigen gedacht sind.

Zabusa droht mit einem Schwertgriff

Zabusa ist ein Gegner, mit dem es Naruto direkt zu Beginn des Animes zu tun bekommt. Um die Waffengewalt zu entschärfen, entschloss sich RTLZWEI dazu, einige Animationen mit Zabusas gigantischem Schwert zu schneiden. So weit, so gut.

Doch in einigen Einstellungen bekommen wir Zabusas Schwert trotzdem zu sehen – oder zumindest das, was davon übrig ist. So bedroht er einen anderen Charakter mit seinem Schwertgriff, an dessen Ende die Klinge entfernt wurde.

Den Schwertstummel könnt ihr euch im folgenden YT-Video von Mr X ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die Szene hat in meiner Kindheit eher wenig bedrohlich auf mich gewirkt und ich hatte mich gefragt, wieso der Charakter vor einem Schwertstummel Angst haben sollte.

Eine zufällige Lippenberührung oder romantischer Kuss?

In Folge 3 von Naruto kommt es zu einem Kuss zwischen Naruto und Sasuke. Hierbei handelt es sich nur um ein Versehen, denn einer der Schüler stößt den knienden Naruto von hinten an. Dadurch fällt er nach vorne und landet mit seinen Lippen auf Sasukes Mund.

In Deutschland war davon gar nichts zu sehen – die zuschauenden Mädchen wunderten sich zwar über irgendwas, doch wir haben nie erfahren, wieso eigentlich. Wir erkennen hierbei nicht wirklich, was an einem Kuss-Missgeschick von Naruto und Sasuke so schlimm war, dass es herausgeschnitten werden musste.

Die Romantik ist hier nicht zu spüren.

Der Kuss ist nämlich überhaupt nicht romantischer oder erotischer Natur, sondern vielmehr ein lustiger Zufall. Zuschauer der RTLZWEI-Version haben nie erfahren, worüber die Mädchengruppe in der Ninja-Akademie so erstaunt war.

Weiter gehts auf der nächsten Seite.