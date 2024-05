Wenn ihr euch in Helldivers 2 nicht sputet, dann könnten eure Welten von Bossen zerfressen werden 

In Helldivers 2 sind derzeit die Käfer das größte Problem. Das TKS hat versagt und nun müssen die Spieler eine schlimme Krise abwenden. Obwohl sich die Lage derzeit katastrophal anhört, vermuten Fans noch schlimmere Zustände, die bald kommen könnten.

Was passiert in Helldivers 2? Über-Erde hat einen neuen Generalbefehl an seine Helldiver weitergeben. Das TKS, auch Terminiden-Kontrollsystem genannt, hat versagt und zu einer hyperreproduktiven Anpassung bei den Käfern gesorgt.

Kurz: Die Käfer haben viele Nachkommen gezeugt und überrennen jetzt die „undurchdringbaren“ Grenzen, die Über-Erde geschaffen hatte. Alle Kämpfer sind jetzt dazu aufgefordert, die TKS-Anlagen zu deaktivieren und die Eier dieser Biester zu vernichten.

Eine Mission in der Operation sorgt jedoch für ein mulmiges Gefühl bei den Spielern. Denn wenn man sich die Veränderungen auf den TKS-Geräten anschaut, wird klar, dass keine kleinen Käfer dafür verantwortlich waren.

Spieler befürchten eine große Bedrohung

Was wurde in den neuen Missionen entdeckt? Mit dem neuen Generalbefehl gibt es auch eine neue Mission, die ihr angehen könnt: Terminiden-Kontrollsystem deaktivieren. In dieser kurzen Mission müsst ihr drei Schaltflächen deaktivieren und große Eier vernichten – klingt eigentlich nicht so dramatisch, doch vieles wirkt unstimmig.

Spieler haben sich den Befall der TKS-Geräte angeschaut und vermuten auf Reddit, dass sich etwas Großes anbahnt.

Die Anlagen sind besudelt mit den organischen Materialien der Käfer und auch die Größe ihrer Eier haben schlagartig zugenommen. Reddit-User Misterputts schlussfolgert, dass bald Bosskämpfe folgen könnten und mit 4665 Upvotes (Stand 2. Mai um 12:43 Uhr) bekommt er auch Zuspruch für seine Befürchtung.

Andere User sehen Verbindungen in der Theorie mit den Überresten der Teminiden. Schon im Vorgänger von Helldivers konnten Spieler gegen „Hive-Lords“ kämpfen. Das sind riesige Würmer der Terminiden, die in einem Bosskampf vernichtet werden konnten.

In Helldivers 2 gab es sie noch nicht, doch ihre Existenz ist durch Überreste bestätigt. Reddit-User Jumpy_Bottle5224 meint folgendes dazu: „In letzter Zeit sind weitere Skelette von Hive-Lords auf Insektenplaneten aufgetaucht. Sie sind normalerweise in der Nähe der kleinen Nester zu sehen. Aber wenn ihr Estanu besucht, werdet ihr RIESIGE Skelette sehen, die diese anderen Hive-Lords wie Raupen aussehen lassen.“

Könnten Hive-Lords bald erscheinen? Möglich wäre es. Bislang haben Spieler noch 3 Tage Zeit, um zwei überrannte Planeten von den Klauen der Insekten zu befreien. Was danach folgt, ist nicht bekannt. Während der Expansion der Insekten wurde einer der vier TKS-Planeten komplett eingenommen.

Es könnte also sein, dass nach dem Generalbefehl eine neue Aufgabe lautet, Meridia, den verlorenen Planeten, wieder einzunehmen. Vielleicht befindet sich dort eine Meute der Hive-Lords, die darauf warten Helldiver zu verschlingen. Das sind jedoch alles nur Spekulationen.

Seid ihr gespannt auf die Hive-Lords und wenn ja, wie stellt ihr euch den Kampf gegen diese riesigen Würmer vor? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

