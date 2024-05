Der ehemalige Autor von Helldivers 2 hat bis zum Burnout gearbeitet, wollte das perfekte Spiel erschaffen  

Helldivers 2 ist für viele Spieler ein positives Live-Service-Beispiel. Doch neben den Gameplay-Aspekten sind auch die kleinen Anspielungen auf die Welt wichtig. Um diese zu updaten, hat der ehemalige Lead Writer von Helldivers 2 bis zum Burnout gearbeitet, weil er das perfekte Spiel erschaffen wollte.

Es gibt für solche Live-Service-Spiele natürlich nicht nur Entwickler, sondern auch Autoren, die sich um das Ganze drumherum kümmern. Bei Helldivers 2 traf die Narrative direkt den Nerv der Community, die die satirische Aufarbeitung à la Starship Troopers liebt.

Mit dafür verantwortlich war der ehemalige Lead Writer Russ Nickel, der vor dem Spiel schon an Filmen und Serien mitgearbeitet hat. In einem Interview mit inverse.com sprach er über sein neues Spiel und die Arbeit an einem Live-Service-Spiel.

Im Ankündigungstrailer spürt man die Satire über die Welt von Helldivers 2:

Ich habe mich absolut selbst zerstört

Was sagt er im Interview? In dem Interview spricht Nickel über die Arbeit an seinem neuen Spiel und ob es auch ein Live-Service-Spiel sein wird. Nickel sagt dazu, dass das gar nicht geht, weil sie dafür die Kapazität gar nicht haben. Er werde die Arbeit an einem Live-Service-Spiel aber vermissen.

Daraufhin wurde Nickel gefragt, ob er es geschafft hat, Bunrout zu vermeiden und den Arbeitsaufwand vernüftig zu managen. Nickel erwiderte darauf:

Nein, ich bin völlig ausgebrannt. Aber das war meine eigene Schuld. Auch das ist ein Grund, warum ich dieses neue Spiel mache. Ich wollte, dass Helldivers 2 so perfekt wird, dass ich mich absolut selbst zerstört habe. Russ Nickel über Burnout und Helldivers 2 (Quelle: inverse.com)

Laut eigenen Aussagen habe Nickel seine Freundschaften aufgegeben und Nächte durchgemacht. Er betont aber, dass das nie von Arrowhead verlangt wurde und das aus eigenem Antrieb geschah. Er wollte einfach das Beste aus dem Spiel machen.

Wie geht es für ihn weiter? Aktuell arbeitet Nickel nicht mehr für Arrowhead. Er will aber immer noch mit Spielen arbeiten und arbeitet deshalb an einem neuen Spiel. Das Spiel soll sich vor allem an Fire Emblem orientieren und ein taktisches Strategie-RPG werden. Der Fokus soll aber auch auf der Narrative liegen.

Nickel sagt auch, dass alles, was er bei Helldivers gelernt hat, Einfluss aufs Spiel haben wird. Helldivers 2 hat eine große Verbindung zu seiner eigenen Community. Viele der Mitarbeiter sind innerhalb der Memes und Beiträge ein bekannter Fokus.