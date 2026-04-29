Neues Update entfernt den Spaß aus ARC Raiders, provoziert Vergleiche zu einem Shooter-Hit, der seine Fans vergrault hat

Am 28. April brachte Embark das große „Riven Tides“-Update für ARC Raiders. Enthalten waren unter anderem eine neue Map, zwei neue Items sowie ein neuer ARC namens „Turbine“. Zudem starteten zwei neue Projekte und die nächste Expedition. Doch neben den neuen Inhalten gab es auch Balancing-Änderungen – und die sorgen innerhalb der Community für Diskussionen.

Was ist das Problem mit dem Update? Viele Spieler kritisieren verschiedene Balancing-Änderungen des „Riven Tides“-Updates. So wurde beispielsweise der „Photoelectric Cloak“ generft, mit dem sich Spieler kurzzeitig vor ARCs verbergen konnten. Diese habe „überperformt“, heißt es in den Patch Notes vin Riven Tides, und verbraucht seine Energie jetzt deutlich schneller – verbirgt Spieler jetzt also weniger lang vor ARCs. Auf Reddit meckern einige Nutzer, der Cloak sei nun nutzlos.

Außerdem wurde die Haltbarkeit der unterschiedlichen Waffen je nach Seltenheitsstufe geändert. Graue, grüne und blaue Waffen gehen jetzt schneller kaputt, da der Haltbarkeitsverlust pro Schuss drastisch erhöht wurde. Einige Spieler kritisieren, dass die Entwickler nicht wollen, dass man Spaß mit „günstigen“ Waffen habe, die sie sich auch leisten können. Statt die „günstigen“ Waffen zu nerfen, sollten sie epische und legendäre Waffen buffen, heißt es.

Video starten ARC Raiders zeigt seine neue Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

Nerfs wecken bei Gamern Erinnerungen

Mit welchem Shooter wird ARC Raiders jetzt verglichen? Es gibt viele Vergleiche zu Helldivers 2. Ein Nutzer kommentiert etwa: „Das ist das schwedische Balancing-Modell, das wir bei Helldivers gesehen haben“ (via Reddit).

Die Spieler werfen Embark dabei vor, den Spaß aus dem Spiel zu patchen. Ein Post mit über 4.400 Upvotes zitiert auf Reddit eine erfundene Aussage der Entwickler: „Wir haben ein Problem festgestellt, dass Spieler Spaß am Spiel haben. Wir haben das behoben.“

Ein anderer Reddit-Post mit über 5.100 Upvotes beinhaltet ein ähnliches „Zitat“ und ein Meme, das zeigt, wie ein Sensenmann mit einer blutigen Sense den „Photoelectric Cloak“ besucht, nachdem er zuvor bei der Hullcracker, der Trailblazer und dem Wolfpack war.

Was hat das mit Helldivers 2 zu tun? Helldivers 2 ist bei seinem Release im Februar 2024 ähnlich wie ARC Raiders überraschend stark gestartet und wurde schnell mit über 400.000 zeitgleich aktiven Spielern allein auf Steam zu einem echten Shooter-Hit – doch dann geriet das Spiel von Arrowhead monatelang in eine Abwärtsspirale, die unter anderem von scharf kritisierten Nerfs ausgekostet wurde.

Es fing an mit den ersten großen Balance-Änderungen im März 2024 und ging bereits im April weiter, als ein Patch Änderungen an 24 Waffen vornahm. Über mehrere Monate brachte jedes neue Update eine Reihe von starken Nerfs, die seitens der Spieler negativ aufgenommen wurden. Jedes Mal, wenn es große Waffen-Nerfs gab, waren die Spieler sauer und es folgte Kritik.

Irgendwann richtete sich sogar der ehemalige CEO von Helldivers-Entwickler Arrowhead an die Community und sagte, sie seien mit den Nerfs zu weit gegangen, und kündigte Besserungen bei der Balancing-Politik an. Unsere News zu dem Thema könnt ihr hier nachlesen: Helldivers 2: „Sind zu weit gegangen“ – Chef spricht über Nerfs, glaubt, sie patchen den Spaß raus