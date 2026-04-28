ARC Raiders hat mein gieriges Herz gebrochen, aber dafür weiß ich jetzt, was ich die nächsten 100 Spielstunden tun werden

Dariusz hat sich das neue Update von ARC Raiders angeschaut und war so in die Suche nach Schiffchen vertieft, dass er völlig vergessen hat, nach dem eigentlichen Star des Updates Ausschau zu halten.

In ARC Raiders kam am 28. April das große „Riven Tides“-Update, das unter anderem eine neue Map, zwei neue Items sowie einen neuen, mächtigen ARC ins Spiel brachte. Außerdem startete eine weitere Expedition sowie 2 neue Projekte, für die ihr Modellschiffe sammeln und Vogelkäfige aufstellen müsst.

Ich habe mir die neuen Inhalte kurz nach der Veröffentlichung angeschaut, um euch einen Eindruck des Updates geben zu können. Dabei bin ich allerdings etwas von meinem Weg abgekommen und habe viel zu viel Spaß an einer eigentlich banalen Aufgabe gehabt.

Video starten ARC Raiders zeigt seine neue Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

ARC Raiders gibt, aber ARC Raiders nimmt auch wieder

Die wichtigste Neuerung des Updates ist natürlich die neue Map „Riven Tides“, in der es die Raider an die Küste des Rostgürtels verschlägt. Selbstverständlich habe ich meine ersten Runden des Updates auf der neuen Map gestartet.

Mein erster Eindruck war ein ernüchterndes „Ist okay“. Die Map sieht ganz hübsch aus, erfindet das Rad der ARC-Raiders-Maps aber auch nicht neu und auch der Loot war eher bescheiden. Dann habe ich jedoch den sagenumwobenen Metalldetektor gefunden, der mit dem Update ins Spiel kam und uns ermöglicht, am Strand wertlosen Müll atemberaubende Schätze aus dem Sand zu fischen.

„Okay, teste ich das Teil halt kurz“, dachte ich, zog den Detektor über den Strand …

…. Und kurz darauf hing nicht nur Loot, sondern auch Dariusz am Haken …

Joa, was soll ich sagen? Ich hatte überraschend viel Spaß daran, mit dem Metalldetektor nach Loot zu suchen. Schon in meiner zweiten Runde bin ich knapp 15 Minuten am Stück den Strand auf und ab gelaufen und habe Zeugs aus dem Sand gezogen. Manchmal fand ich einen Koffer, gefüllt mit Müll, manchmal einen Zecken-ARC und etwas Unbekanntes, das in meinen Händen explodierte, bevor ich sehen konnte, was es überhaupt war.

In manchen Koffern sind aber auch die Schiffsmodelle, die für das neue Projekt benötigt werden und die man obendrein als Wertobjekt verkaufen kann. Auf die hatte ich es jetzt besonders abgesehen und im Handumdrehen hatte ich eine Reihe verschiedener Modelle gesammelt. Ich konnte sogar ein goldenes Schiff namens „Leviathans Crown“ mein Eigen nennen.

Ich war glücklich.

Mit vollen Taschen spazierte ich zur nächstgelegenen Raider-Luke, um meine Schiffchen sicher zum Heimathafen „Speranza“ zu bringen. Unterwegs musste ich allerdings noch einmal den Strand entlang, weil es mir wie verrückt in den Fingern juckte. Dann überflügelte mich die Gier. Obwohl ich vollgeladen war, griff ich erneut zum Metalldetektor. „Ein letztes Mal“, sagte ich mir.

Und unglücklicherweise sollte ich recht behalten.

Ich bemerkte zwei fliegende ARCs, die auf mich draufzusteuerten und angriffsbereit waren, doch ich wollte meinen Schatz und machte weiter. Ich dachte, ich schaffe es rechtzeitig, doch ich sollte mich täuschen.

Während ich den Koffer aus dem Sand zog, setzte ein Glühwürmchen zum Angriff an und grillte mich, ehe die Animation beendet war. Mein gieriger Leib brannte in den Flammen des Angreifers. Ich wehrte mich, doch hatte bereits zu viel Schaden genommen und das Glühwürmchen ließ nicht von mir ab.

Panisch versuchte ich, mich und meine Schiffchen mit einer Ausweichrolle in Sicherheit zu bringen, doch ich stand mittig auf dem Strand. Die nächste Deckung war Meter weit entfernt. Die Flammen zerrten an meiner Gesundheit und ich ging zu Boden. Verzweifelt rief ich nach Hilfe, doch kein Raider antwortete, und so erlag ich meinen Verletzungen.

ARC Raiders hat mir durch die Flammen des Glühwürmchens mein Schiffchen genommen und mein Herz gebrochen.

Ein banales Feature wird zum Highlight

Entschuldigt die dramatische Erzählung, ich habe mich mitreißen lassen. Was ich sagen möchte: Der Metalldetektor und das Suchen nach Modellschiffen/Wertobjekten macht mir überraschend viel Spaß. Es ist nicht das klassische Shooter-Gameplay, das man erwartet, aber es ist eine witzige Ergänzung.

Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Sammelkartenspiel – nur dass der Fiesling auf dem Pausenhof mir meine seltensten Karten stiehlt, wenn ich mich doof anstelle. Außerdem hatte es was Meditatives. In der Ferne hörte ich minutenlang andere Raider mit einem größeren ARC kämpfen – vom Sound her einem Bastion –, aber ich bekam davon nichts mit. Ich sammelte ganz entspannt meine Schiffchen.

Eigentlich wollte ich euch hier meinen Eindruck von den richtigen Stars des Updates präsentieren: dem neuen ARC „Turbine“ und den Items „Crash Mat” und „Powered Descender“. Ich war jedoch so mit dem Suchen meiner Schiffchen beschäftigt, dass ich vergessen habe, danach Ausschau zu halten.

Aber ganz ehrlich: Ich kann mir vorstellen, die nächsten 100 Stunden in ARC Raiders entspannt den Strand entlangzulaufen und Loot zu sammeln. Ich weiß nicht, ob die Turbine für mich einen ebenso großen Anreiz darstellt.

Falls ihr im Detail wissen wollt, was das „Riven Tides“-Update abgesehen von der neuen Map, Schiffsmodellen und Metalldetektoren im Gepäck hatte, könnt ihr auf MeinMMO die deutschen Patch Notes nachlesen. ARC Raiders: Patch Notes zu Riven Tides – Das ändert sich mit Update 1.26.00