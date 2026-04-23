Ein Duo in ARC Raiders besiegt einen der größten Gegner in nur 66 Sekunden, verballert dafür ein besonderes Item

Um möglichst viel Schaden für die kommende Expedition anzurichten, machte es sich ein Duo zur Mission, einen der größten Gegner in ARC Raiders ausfindig zu machen. In einem Clip zeigen sie, wie sie in 66 Sekunden den meisten Schaden aus der Runde rausholen konnten.

Was hat das Duo geschafft? Auf Reddit postete der Spieler Wooden_Technology_58 einen Clip aus ARC Raiders, in dem er und ein weiterer Mitspieler in nur 66 Sekunden über 16.000 Schaden anrichten: Mit 28 Wolfpack-Granaten und einer Deadline-Mine konnten die beiden nur zu zweit eine Queen erledigen, die größte ARC des Spiels.

Hier seht ihr den Videobeweis:

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So konnten sie in etwa einer Minute 16.071 von 16.169 Schaden (dem möglichen Maximalschaden einer Runde) anrichten, was ihnen vor allem bei dem Erspielen der benötigten Skillpoints für die Expedition hilft. Denn dafür müssen Spieler nun bis zu 100.000 Schaden anrichten, um 5 extra Skillpoints zu erhalten.

Wolfpacks sind der beste Freund

Wie haben sie das nur zu zweit geschafft? Tatsächlich nutzte das Duo für den Kampf gegen die Queen nur die eingepackten Wolfpack-Granaten und eine finale Deadline, als sich die Chance ergab.

Beim Wurf einer Wolfpack-Granate spaltet sich diese in zielsuchende Raketen, die auf die ARC zufliegen und beim Aufprall Explosionsschaden verursachen. Die Queen konnte ganze 28 Stück dieser Teile einstecken.

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Leider sind die Items gar nicht so leicht zu erhalten. Mit etwas Glück findet man die passenden Blaupausen und kann sie mit den nötigen Materialien herstellen.

Falls ihr die Blaupausen nicht besitzt, müsst ihr geduldig alle möglichen Container und ARCs durchsuchen und auf Glück oder gutes Karma setzen.

Die Deadline kann man zumindest einmal pro Tag für schlappe 18.000 Credits bei Apollo kaufen.

Was sagt die Community zu dem Clip? Die Community ist vor allem von der Geschwindigkeit und der Fähigkeit des Duos beeindruckt, bei der Aktion lebendig davongekommen zu sein.

Sie weisen den Spieler jedoch darauf hin, dass er die verbleibenden Wolfpacks für den schnellen Einsatz gar nicht immer im Inventar hätte bewegen müssen. Er hätte einfach den Wurf spammen können, da das Spiel den Slot automatisch nachfüllt, wenn man das Item aktiv nutzt (ähnlich wie bei Bandagen und anderen Heilungsitems).

Dann hätten die beiden Spieler mit hoher Warscheinkeit die Queen in noch kürzere Zeit erledigt.

Die beiden Spieler sind als eingespieltes Duo in das Match gegangen, um möglichst viel Schaden anzurichten. Es kommt jedoch auch oft vor, dass zwei völlig fremde Spieler aufeinanderstoßen, wie in dieser unvergesslichen, aber tragischen Begegnung: „Möchte einfach, dass die Leute das sehen” – Spieler aus Russland und der Ukraine sprechen in ARC Raiders über ihre traurige Realität