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Call of Duty möchte das Extraction-Genre in Modern Warfare 4 erobern, setzt dafür Kopfgelder auf Ratten aus

Dariusz Dariusz Müller Lesezeit 2 Minuten
COD MW4 DMZ Screenshot

Activision hat erste Details zum DMZ-Modus in Call of Duty: Modern Warfare 4 geteilt – und Gamer, die wie Ratten spielen, bekommen eine besondere Rolle.

Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Shooter

Was ist das für ein Modus? DMZ ist der Extraction-Shooter von Call of Duty, der erstmals im Jahr 2022 mit Modern Warfare 2 und Warzone 2 veröffentlicht wurde. Damals war der Modus noch eine Beta und dementsprechend noch nicht perfekt ausgereift. Mit Modern Warfare 4 kehrt der Modus nun zurück.

Dieses Mal verschlägt es euch auf die Map “Hajin”, die extra für den Modus geschaffen wurde und ein dynamisches Wettersystem bietet. Dabei soll sich die Map über drei Länder erstrecken: Südkorea, Nordkorea und Russland.

Die Ereignisse des Modus sollen zeitlich nach einem bestimmten Zwischenfall der Singleplayer-Kampagne spielen. Ihr seid dabei ein nicht aktenkundiger CIA-Agent, der militärische Technologie sichern soll, die nicht in die Hände der Feinde fallen darf.

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Modern Warfare 4 zeigt im Trailer, was euch im neuen Call of Duty erwartet

DMZ macht COD-Spieler zu Rattenfängern

Das macht den Modus jetzt so besonders: In Modern Warfare 4 soll der DMZ-Modus ein ausgereiftes Spielerlebnis bieten, und so führen die Entwickler eine Vielzahl verschiedener Neuerungen ein. Zu den Highlights zählen dabei:

  • Ein ausgefeiltes Progression-System mit verschiedenen Skilltrees und Perks
  • Ein Kopfgeld-System
    • Spieler, die andere Spieler oft angreifen und töten, bekommen ein Kopfgeld – Selbstverteidigung soll kein Kopfgeld geben
  • Leaderboards, die sowohl die höchsten Kopfgelder als auch die besten Kopfgeldjäger der Woche celebrieren
  • Drag & Revive – Ihr könnt gedownte Mitspieler in Deckung schleifen
  • Ihr könnt mehrere Charaktere spielen und diese unterschiedlich skillen
    • etwa einen für PvP, einen für PvE, einen speziell als Kopfgeldjäger
  • Die Möglichkeit, nach dem Tod den gespielten Charakter und dessen Fortschritt zu retten, indem ihr ein Rettungsteam bezahlt
  • Ein Sterne-Level wie in GTA, das die Stärke der NPCs erhöht, je lauter und gnadenloser ihr die KI-Gegner abknallt

Mit den Leaderboards und dem Kopfgeld-System bringt Call of Duty etwas, das sich viele Spieler von ARC Raiders seit Monaten wünschen. Diese haben sogar selbst ein Kopfgeld-System geschaffen und machen Jagd auf Spieler, die als sogenannte „Ratten“ auffallen.

So gibt es auf einer entsprechenden Website etwa die Kategorie „Voice-Chat-Snake“, als die Spieler markiert werden, die sich im Voice-Chat als freundlich ausgegeben und dann die anderen Raider betrogen haben. Auch hier gibt es Leaderboards für die höchsten Kopfgelder und die besten Kopfgeldjäger – aber halt nicht offiziell im Spiel, sondern auf einer von Fans geschaffenen Website (via Speranza Bountys).

Spricht euch der Modus an oder ist das eher weniger nach eurem Geschmack? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

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Das müsst ihr zum Release wissen: Call of Duty: Modern Warfare 4 wird von Infinity Ward entwickelt und kommt am 23. Oktober 2026 raus. Der neuste Teil der Reihe erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Battle.net, XBOX und Steam.

Neben DMZ wird Modern Warfare 4 wie gewohnt eine Singleplayer-Kampagne sowie den altbekannten Multiplayer bieten.

Einen ersten Eindruck von Modern Warfare 4 haben wir bereits Ende Mai bekommen. Dort hat Activision das Setting sowie einige grundlegende Details zum Spiel veröffentlicht. Hier könnt ihr unseren Artikel dazu auf MeinMMO nachlesen: Activision kündigt Call of Duty: Modern Warfare 4 an und beweist, warum die Konkurrenz durch Battlefield 6 wichtig war

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