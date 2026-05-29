CoD: Modern Warfare 4 belebt alten Konflikt mit Fanliebling wieder, aber Fans meckern jetzt schon über den Multiplayer

Der neue Trailer von Call of Duty: Modern Warfare 4 löst bei den Fans gemischte Gefühle aus. Eigentlich bietet er genau das, was alle sehen wollen, doch die Fans haben trotzdem das Gefühl, es könne einfach nicht gut werden.

Was ist das für ein Trailer? Am 28. Mai 2026 haben die Entwickler von Call of Duty ihren neuen Titel, Modern Warfare 4, angekündigt. Im Trailer sieht man, wie ein Krieg zwischen Nord- und Südkorea ausbricht, was später wohl als Setting für die Kampagne und den Multiplayer dienen wird.

Gleichzeitig kehren mit Price und Ghost zwei bekannte Charaktere von Call of Duty zurück ins Spiel, die den Fans längst bekannt sind. Bislang gibt es nur den Story-Trailer sowie die Seite der Vorbestellungen zu sehen, das reicht für die Fans aber zum Meckern aus.

Hier könnt ihr den Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 4 sehen:

Video starten Modern Warfare 4 zeigt im Trailer, was euch im neuen Call of Duty erwartet

Kaum Vertrauen mehr

Wie haben die Fans den Trailer aufgenommen? Die Fans von Call of Duty sind gemischter Meinung. Der Trailer und das Setting eines Konflikts auf der koreanischen Halbinsel kommen gut bei den Fans an. Gleichzeitig haben die sie auch Ressentiments gegenüber CoD aufgrund seiner Vergangenheit.

So klingen die Kommentare auf YouTube zunächst positiv:

Akumagachi: „Jedes Mal, wenn ich Price sehe, wird er jünger.“

maulcun: „Ich kann es kaum erwarten, dass es in der Kampagne wieder darum geht, ballistische Raketen zu finden.“

SSJ_EWGF: „Die gesamte CoD-Community macht gerade eine Krise durch, wegen dieses Streits zwischen Ghost und Price.“

Wie lautet die Kritik? Auf Reddit zeigt sich wiederum, wovor die Spieler wirklich Angst haben und was sie vom neuen Teil auch direkt wieder erwarten. Dort schreibt Reddit-Nutzer acreativeuzername, Call of Duty würde schon vorab jede Vorfreude rauben, weil das Spiel, selbst wenn es zum Release gut sein sollte, nach spätestens sechs Monaten durch die immer gleiche Content-Strategie ruiniert werde.

Er kritisiert insbesondere:

Entwickler würden anfangs mit Buzzwords wie „Rückkehr zu den militärischen Wurzeln“ werben.

Spätestens nach ein paar Seasons werde die Atmosphäre durch absurde kosmetische Skins (wie K-Pop-Demon Hunters) zerstört, wofür er den Fokus auf Warzone verantwortlich mache.

Er rechnet fest mit dem typischen, hektischen Movement der letzten Teile.

Seine Kritik steht beispielhaft für viele andere Spieler, die ihm zustimmen und seinen Kommentar mit weiterer Kritik an den Entwicklern ergänzen.

Call of Duty muss mit Modern Warfare 4 seine eigene Community wieder vereinen, denn die hat inzwischen wohl die Nase voll von dem „modernen“ Spiel und will gerne zurück zu den Ursprüngen. Wie ist das bei euch? Freut ihr euch auf den nächsten Teil oder ist CoD für euch längst abgeschrieben? Schreibt es gerne in die Kommentare. Alle Informationen zum neuen Titel findet ihr kompakt hier: CoD MW4: Alle Infos zu Release, Beta, Vorbestellung und Leaks