Nach zwei Jahren Wartezeit kehrt eine Fantasy-Serie auf Netflix zurück: Die neue Staffel erscheint im Juni 2026

2024 veröffentlichte Netflix eine Live-Action-Adaption zu einer legendären Zeichentrick-Serie, die bis heute von vielen Fans geliebt wird. Nach 2 Jahren geht sie endlich weiter.

Um welche Serie geht es? 2024 veröffentlichte Netflix mit Avatar – Der Herr der Elemente eine Live-Action-Version der beliebten Zeichentrickserie. Nach dem Film Die Legende von Aang (2010) von M. Night Shyamalan ist es die 2. Adaption mit echten Schauspielern.

In der Welt der Serie gibt es die 4 Elemente (Feuer, Wasser, Erde, Luft). Darauf aufbauend gibt es Bändiger dieser Elemente, die in verschiedenen Nationen leben. Hauptfigur Aang (Gordon Cormier) ist die Reinkarnation des Avatars, des Retters der Welt, der als einziger Mensch alle 4 Elemente nutzen kann.

Kurz bevor die Feuernation ihren großen Krieg beginnen konnte, verschwand er aber. In Staffel 1 wird er von Katara (Kiawentiio) und Sokka (Ian Ousley) vom Wasserstamm im Eis gefunden und die 3 begeben sich auf eine Reise, um die Welt vor der Feuernation und ihrem Lord Ozai (Daniel Dae Kim) zu retten.

Video starten Die Reise von Aang und seinen Freunden geht in der 2. Staffel von Avatar – Der Herr der Elemente auf Netflix weiter Autoplay

Es herrscht kein Krieg in Ba Sing Se

Worum geht es in der 2. Staffel? Wie der Trailer bereits zeigt, wird sich die 2. Staffel an die 2. Staffel der Vorlage halten. Die Helden begeben sich ins Erdkönigreich, in die Stadt Ba Sing Se. Die Feuernation steht kurz vor dem Einmarsch, aber das scheint die Stadt gekonnt zu ignorieren.

Aang sucht in der Staffel Toph auf, damit sie ihm das Erdbändigen beibringen kann. Laut dem Aang-Darsteller erlaubt diese Art des Bändigens eine neue Form von Martial Arts: Das ist eigentlich eine ganz nette Abwechslung. Es ist eher kraftvoll, schwungvoll und dynamisch als fließend und luftig (Quelle: Netflix).

Auf der anderen Seite geht auch die Geschichte von Zuko (Dallas Liu) weiter, der, obwohl er verbannt ist, immer noch versucht, Aang zu fangen. Auch seine Schwester Azula (Elizabeth Yu) wird in dieser Staffel eine größere Rolle spielen.

Wie kam die erste Staffel an? Anders als die Verfilmung von M. Night Shyamalan ist die Netflix-Serie keine Katastrophe für Fans und Kritiker. Auf Rotten Tomatoes erreichte die 1. Staffel bei 86 Reviews einen Kritiker-Score von 62 %. Die Nutzer (über 2500 Bewertungen) waren mit 70 % etwas gnädiger. Auch der IMDb-Score ist nicht schlecht: Bei über 84.800 Reviews liegt die Serie aktuell bei 7,2/10.

Somit hat die Serie trotz einiger Kritikpunkte durchaus ihre Fans. Bei ihrem Release konnte die Serie sich den 1. Platz auf Netflix schnappen und erreichte innerhalb von 5 Tagen 21,2 Millionen Views (via Variety).

Aber wie steht ihr eigentlich zur Netflix-Serie? Schaut ihr euch die 2. Staffel an oder bleibt ihr lieber beim Zeichentrick-Original? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Die neue Staffel startet am 25. Juni 2026 auf Netflix. Alle 7 Folgen sollen zeitgleich erscheinen und die Serie soll mit einer 3. Staffel enden. Die Original-Serie hat etwas geschafft, woran viele Serien scheitern: 9 Serien mit einem guten Ende, die es besser machen als The Boys und Stranger Things