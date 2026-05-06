Es ist eine der besten Serien der Geschichte: In 6 Folgen erreicht sie mehr als andere Produktionen in vielen Staffeln

Eine Serie, die ihr auf HBO Max sehen könnt, hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, überzeugt aber bis heute mit starken Darstellern und einer brisanten Geschichte.

Um welche Serie geht es? Engel in Amerika ist eine Mini-Serie, die auf dem gleichnamigen Theaterstück des Autors Tony Kushner basiert.

2003 erschien eine Adaption davon unter HBO, inszeniert von Mike Nichols, der unter anderem den Klassiker Die Reifeprüfung inszeniert und dafür 1968 einen Oscar als bester Regisseur erhalten hat.

Engel in Amerika besteht aus 6 Folgen, die alle etwa eine Stunde lang sind. Neben einer prominenten Besetzung fasziniert besonders die Geschichte, die sich mit einem wichtigen Thema auseinandersetzt.

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Realität und Traum verschwimmen

Worum geht es in der Serie? Engel in Amerika erzählt in drei Handlungssträngen von verschiedenen Menschen, die im New York der 1980er leben. Wichtiges Thema ist die AIDS-Pandemie, und das aufgeheizte politische Klima unter der Präsidentschaft von Ronald Reagan.

Unter anderem muss sich Prior Walter mit seiner AIDS-Erkrankung auseinandersetzen und wird deshalb von seinem Freund verlassen. Ein Anwalt namens Roy Cohn, den es übrigens wirklich gab, erkrankt ebenfalls, wobei von seiner Homosexualität niemand wissen darf.

Neben diesen tragischen Geschichten spielen auch übernatürliche Elemente wie die titelgebenden Engel eine Rolle. Sie tauchen beispielsweise in Träumen und Visionen auf.

Was macht die Serie so gut? Auf Rotten Tomatoes werten 32 Kritiker mit 91 %, über 100 User haben mit ähnlichen 90 % abgestimmt.

Gelobt wird vor allem die treue Adaption der Vorlage, die von einer wahren Hollywood-Legende gestemmt wurde. Der Cast, der Stars wie Al Pacino, Meryl Streep oder Emma Thompson beinhaltet, würde vollkommen überzeugen und das Publikum in seinen Bann ziehen, finden die Kritiker.

Wo kann man die Serie sehen? Da Engel in Amerika von HBO produziert wurde, kann man die Serie in Deutschland beim 2026 gestarteten Streaming-Dienst HBO Max sehen.

Die Produktion zeigt einmal mehr, dass Masse nicht alles ist und eine Serie oft nicht mehr als eine Handvoll Folgen benötigt, um bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Habt ihr sie bereits gesehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Eine andere Serie von HBO enthält ein verstecktes Detail: Game of Thrones spoilert in Folge 1 das düstere Schicksal der Starks, aber kaum jemand hat es bemerkt