Einer der stärksten Schurken von Marvel verspeist Godzilla zum Frühstück, doch der macht einen auf Alien

Godzilla ist ein sehr mächtiges Monster, das ist weithin bekannt. In einer Geschichte von Marvel muss er sich jedoch einem der stärksten Schurken überhaupt stellen und für einen Moment sieht es gar nicht gut für die Riesenechse aus.

Achtung Spoiler: Wir verraten im Artikel Details aus Band 2 der Comic-Reihe „Godzilla: Infinity Roar“. Wer nichts darüber wissen möchte, sollte an dieser Stelle mit dem Lesen aufhören.

In Band 2 der Comic-Reihe „Godzilla: Infinity Roar” von Autor Gerry Duggan und den Zeichnern Javier Garron und Ig Guara zerstört die japanische Riesenechse mal wieder die Welt.

Dieses Mal hat es sie in das Universum von Marvel verschlagen. Der Bösewicht Knull verstärkte die ohnehin starken Kräfte von Godzilla, sodass dieser nun für großes Chaos und Zerstörung sorgt.

Schließlich locken die Fantastic Four niemand geringeren als Galactus herbei, damit dieser Godzilla ein für alle Mal das Handwerk legt. Eigentlich kein schlechter Plan, denn der Schurke, der auch als „Weltenzerstörer“ bekannt ist, gehört zu den mächtigsten Figuren von Marvel.

Godzilla kehrt bald in einem neuen Film ins Kino zurück. Seht hier den Trailer zu Godzilla: Minus Zero:

Video starten Godzilla kehrt im ersten Teaser zu Minus Zero nach 2 Jahren zurück Autoplay

Godzilla ist schlecht verdaulich

Wie läuft der Kampf ab? Im Grunde dauert die Auseinandersetzung nicht lange. Godzilla versucht, seinen Widersacher zu schlagen. Galactus packt die Echse jedoch und beginnt, sie dank seiner kosmischen Macht zu absorbieren.

Godzilla wird als quasi von Galactus aufgefressen, seine Partikel sind samt der darin gespeicherten Energie im Körper des Marvel-Bösewichts.

Der Triumph ist aber nur von kurzer Dauer: Godzilla verfügt nämlich über sehr starke, regenerative Kräfte und setzt sich neu zusammen. Anschließend bricht er aus der Brust von Galactus, ganz ähnlich wie der Xenomorph aus dem Film Alien.

Den Marvel-Schurken zerreißt es förmlich und er fällt zu Boden. Somit ist klar: Godzilla besiegt Galactus spielend.

Mit neuer Macht ausgestattet, ist die Riesenechse fortan noch gefährlicher. Die Avengers müssen sich mit den X-Men und den Streitkräften von Asgard verbünden, um sich dem gemeinsamen Feind zu stellen. Das Finale der Comic-Reihe, Band 5, erscheint auf Englisch am 03. Juni. Dann wird sich zeigen, ob Godzilla in allen Formen geschlagen werden kann. Passend dazu: Godzilla hatte in 70 Jahren viele mächtige Gegner, aber nur 2 haben es geschafft, ihn endgültig zu töten