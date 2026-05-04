Im Finale der neuen Serie zu Star Wars treffen 2 der mächtigsten Sith aufeinander, am Ende gibt’s einen klaren Sieger

In der aktuellen Serie Maul – Shadow Lord aus dem Universum von Star Wars kommt es zu einem aufsehenerregenden Aufeinandertreffen. Der Protagonist muss sich einem der mächtigsten Sith überhaupt stellen.

Achtung Spoiler: Wir verraten im Artikel Details zu einer entscheidenden Szene aus den Episoden 9 und 10, also dem Finale von Maul – Shadow Lord. Wollt ihr nichts darüber wissen, solltet ihr jetzt mit dem Lesen aufhören.

Zum offiziellen Star-Wars-Tag am 4. Mai erschienen die letzten beiden Folgen der Animationsserie Maul – Shadow Lord auf Disney+. Darin trifft der Sith auf niemand geringeren als Darth Vader.

In der Vergangenheit gab es zwar im Rahmen von Star Wars Legends Kämpfe zwischen den beiden, im Kanon jedoch nicht. Bis jetzt.

In der Serie treffen die beiden Sith-Lords auf dem Planeten Janix aufeinander. Dort möchte Maul ein Syndikat aufbauen, das dem Imperium ein Dorn im Auge ist. Also wird Vader nach Janix geschickt, um Maul aufzuhalten.

Der Kampf, der daraus entsteht, ist ein Highlight für jeden Fan von Star Wars.

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Vader hat neue Tricks gelernt

Wie sieht der Kampf aus? Zunächst ist wichtig zu erwähnen, dass es sich nicht um ein klassisches Duell handelt. An Mauls Seite kämpft nämlich die Jedi-Padawan Devon Izara, die Maul als mögliche Schülerin ins Auge gefasst hat. Und auch der Jedi-Meister Eeko-Dio Daki stellt sich Vader entgegen.

Allein dass sich ein Jedi mit einem Sith zusammenschließt, um eine noch mächtigere Bedrohung zu bekämpfen, ist ungewöhnlich.

Im Kampf selbst zeigt sich schnell, wie sehr viel stärker Vader ist. Er kämpft scheinbar mühelos und wehrt die Attacken seiner Feinde erfolgreich ab – kein Wunder, schließlich gehört er zu den stärksten Sith-Lords, die es gibt. Nur vereint schaffen es die drei, Vader per Machtstoß nach hinten zu drängen.

Das hält ihn aber nur temporär auf. Der Sith hat außerdem einen neuen Trick in petto. Er taucht ohne Vorwarnung auf, niemand hat die Präsenz seiner Macht zuvor gespürt. So überrascht seine Gegner und erhält einen entscheidenden Vorteil.

So ähnlich hat sich auch Palpatine in seiner Zeit als Kanzler vor den Jedi getarnt: Er nutzte diesen Trick, um seine eigene Macht zu verbergen und schaffte es so, die Anwesenheit der Dunklen Seite zu vertuschen.

Wie geht der Kampf zwischen Maul und Vader aus? Bald zeigt sich, dass Maul keine Chance gegen den mächtigen Sith-Lord Vader hat. Der Jedi-Meister Eeko-Dio Daki verliert sein Leben, was Maul nutzt, um gemeinsam mit der Padawan Devon Izara die Flucht anzutreten.

Es gibt zwar am Ende keinen toten Sith, jedoch darf der Umstand, dass Maul flieht, als klarer Triumph für Darth Vader gewertet werden. Maul hat aus der Sache aber doch noch etwas mitgenommen: Devon Izara wird seine neue Schülerin. Die Serie hat noch ein anderes Geheimnis aufgedeckt: Nach 27 Jahren wissen wir endlich, wie Darth Maul vom Imperator aus Star Wars ausgebildet wurde