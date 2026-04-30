Der Imperator aus Star Wars hatte 3 Schüler, aber nur einen trainierte er auf besonders schmerzhafte Art 

Die Ausbildung unter Darth Sidious ist kein Zuckerschlecken. Eine aktuelle Serie, die sich um Darth Maul dreht, zeigt jedoch, wie sehr sich das Training zum Sith-Lord verändert und wie schmerzhaft es sein kann.

Achtung Spoiler: Im Artikel verraten wir Details zu zwei kurzen Szenen aus den Folgen 7 und 8 von Maul – Shadow Lord. Wenn ihr nichts darüber wisst wollt, solltet ihr nicht weiterlesen.

Darth Sidious aka Imperator Palpatine ist kein sonderlich angenehmer Zeitgenosse. Das musste Darth Maul am eigenen Leib erleben. Er „genoss“ das Training unter den Fittichen des großen Sith-Lords, und die aktuelle Serie Maul – Shadow Lord zeigt nun, wie das ausgesehen hat.

Die aktuellen Folgen 7 und 8 offenbaren, wie Maul in Schwierigkeiten gerät und vom Imperium überfallen wird. Den Kampf gegen zwei Inquisitoren überlebt er nur knapp.

Davon geschwächt und verletzt wird er von Visionen übermannt. Sie führen ihn zurück in seine Kindheit und jungen Jahre und zeigen unter anderem, wie Palpatine ihn ausbildete.

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Jeder Fehler wird hart bestraft

Was zeigen die Visionen? Zunächst sieht man, wie Maul von Palpatine rekrutiert wird. Anfangs versuchte Mauls Bruder Savage Opress noch, ihn davon abzuhalten, mit Palpatine mitzugehen. Das ist jedoch vergebens. Maul glaubt, dass er keine andere Wahl hat und lässt sich auf den Sith ein.

In einer zweiten Vision erhält man einen Einblick in das tatsächliche Training. Palpatine ist ein strenger Lehrer, der genau darauf achtet, dass sein Schüler die benötigte Leistung erbringt. Tut er das nicht oder macht er einen Fehler, bestraft Palpatine ihn mit einem Machtblitz.

Mit anderen Worten: Das Training dürfte eine höchst schmerzvolle Erfahrung gewesen sein. Der Ansatz von Palpatine in dieser Zeit war schlicht Folter. Die besagten Szenen könnt ihr auf YouTube ansehen.

Die Beziehung der beiden litt im Verlauf der Jahre merklich. Am Ende von Episode 1 ließ Palpatine den zerteilten Körper von Maul zurück. Davon konnte er sich regenerieren. Während der Klonkriege suchte der Sith-Lord seinen früheren Schüler dann doch noch auf, tötete dessen Bruder Savage Opress und duellierte sich mit Maul.

Dieser war derart von Hass erfüllt, dass er dem mächtigen Sith-Lord eine Zeit lang widerstand. Ein starker Angriff schmetterte Maul jedoch zu Boden und löste große Angst in ihm aus. Er hatte den Kampf verloren, wurde aber von Palpatine verschont.

Wie veränderte Palpatine sein Training? Verglichen mit der Art, wie der Sith seine weiteren Schüler Count Dooku und Anakin Skywalker ausbildete, gibt es Unterschiede. Physischer Schmerz war plötzlich weit weniger wichtig. Palpatine unterwarf seine Schüler fortan nicht mit Schmerzen, sondern nutzte geschickte Manipulation und List, um sie an ihn zu binden.

Das beste Beispiel ist Anakin: Er ist vom Jedi-Orden enttäuscht und zeigt sich als leichtes Opfer für die Psycho-Spielchen von Darth Sidious. Auf diese Weise wurde der Imperator am Ende zu der mächtigen Instanz, als die wir ihn kennen. Ein Strippenzieher, der überall seine Finger im Spiel hat. Passend dazu: Die wichtigste Regel der Sith ist schlimmer als man dachte: Star Wars hat gerade die Realität zwischen Lehrling und Meister enthüllt