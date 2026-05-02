Eine Welt von Marvel ist so schrecklich, dass selbst Game of Thrones wie ein Spielplatz wirkt

In den meisten Geschichten von Marvel retten die Helden auf die ein oder andere Weise den Tag. In einer dystopischen Version des Universums abseits der Filme geht es ihnen hingegen an den Kragen. Hier will wirklich niemand leben.

Was ist das für eine Welt? Die Comic-Reihe Ruins erschien in zwei Bänden im Jahr 1995 und zeigt eine alternative Welt. Sie wird vom Journalisten Phil Sheldon besucht, wobei er die Ereignisse, die dort stattfinden, dokumentieren will.

Ihm ist bewusst, dass in dieser Welt alles Mögliche schiefgehen kann. Und tatsächlich ist es selbst aus Sicht der verschiedenen Helden ein verdammt gefährlicher Ort. Ereignisse, die man aus den herkömmlichen Marvel-Geschichten kennt, treten verändert auf und enden meist schlimm.

Da wirken selbst die teils grausamen Dinge aus Geschichten wie Game of Thrones harmlos, denn was den Figuren in Ruins zustößt, wünscht man wirklich niemandem.

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Ein Best-of der Grausamkeit

Achtung Spoiler: Wer nicht erfahren möchte, was den Figuren in Ruins zustößt, sollte hier mit dem Lesen aufhören.

Was ist so schlimm an Ruins? Das Universum bietet bekannte Figuren und ihre Geschichten, wandelt diese aber ab. Einige Beispiele gefällig?

Die Superhelden-Familie rund um die zukünftigen Fantastischen Vier bricht in den Weltraum auf, wo sie normalerweise ihre Kräfte erhält. Doch in dieser Version fährt statt „Das Ding“ der Bösewicht Doctor Doom mit.

Die Rakete wird von kosmischer Strahlung getroffen und zerstört. Die Familie stirbt, was Ben Grimm, also „Das Ding“, völlig verstört zurücklässt.

Peter Parker wird wie im Original von einer Spinne gebissen, was jedoch wesentlich größere Auswirkungen hat. Anstatt zum Superhelden zu mutieren, verändert ihn das Gift auf schlimme Weise. Er bekommt einen Ausschlag und seine Haut beginnt sich vom Körper zu lösen.

Auch dem Hulk ergeht es ähnlich: Anstatt durch Radioaktivität zum mächtigen grünen Helden zu werden, wachsen ihm zahlreiche Tumore und er wird von der CIA in Quarantäne geschickt.

Die Figur Scarlett Witch verrät in Ruins die Avengers an die Regierung, was letztlich zum Tod des GESAMTEN Teams führt.

Nick Fury, der ehemalige Chef von S.H.I.E.L.D., wurde von niemand geringerem als Captain America zum Kannibalismus verleitet und erschießt während seines Gesprächs mit dem Journalisten Phil Sheldon einen Hund und eine Frau.

Die Liste kann noch weitergeführt werden. Unter anderem geht es dem Silver Surfer an den Kragen, Magneto verliert seine Kräfte, und auch das Schicksal des Erzählers Phil Sheldon ist tragisch: Er infiziert sich mit dem Virus, das auch schon Peter Parker erwischt hat, und stirbt daran, während er weiter versucht, alle Ereignisse zu dokumentieren.

Die Comic-Reihe ist ungewöhnlich düster und bietet kaum Hoffnung für ihre Figuren. Genau das macht sie aber reizvoll für alle, die eine Abwechslung zum Heldenalltag benötigen. Der Schurke, der den Fantastischen Vier den Tag vermieste, hat einige gute Argumente, warum er richtig fies ist: 5 Gründe, warum Dr. Doom in Marvel furchteinflößender ist als Thanos