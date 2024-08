5 Gründe, warum Dr. Doom in Marvel furchteinflößender ist als Thanos

Wie wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, kehrt für den nächsten Avengers-Film Robert Downey Jr. zurück. Diesmal ist er aber nicht Iron Man, sondern der ikonische Bösewicht Dr. Doom. Warum Dr. Doom krasser werden könnte als Thanos, erklärt MeinMMO euch an fünf Beispielen.

Wer ist eigentlich Dr. Doom? Victor von Doom ist auf Erde-616 ein ikonischer Bösewicht, der oft mit den Fantastic Four aneinandergerät, aber auch in größeren Marvel-Geschichten legte er sich schon mit anderen Helden an. Sein einprägsamstes Merkmal ist sein grüner Mantel und seine Metallmaske.

Im kommenden Avengers-Film gibt es seinen nächsten Kinoauftritt 2026. Wer bis dahin nicht warten kann, kann sich als Vorbereitung schonmal die Fantastic-Four-Filme von 2005, 2007 oder 2015 anschauen. Dr. Doom hat das Potenzial, ein noch furchteinflößenderer Bösewicht zu werden als Thanos. 5 Gründe dafür nennen wir euch hier.

1. Er ist verdammt intelligent

Thanos ist zwar nicht dumm, Dr. Doom gilt aber als einer der intelligentesten Menschen auf dem Planeten. Wie auch Reed Richards oder Dr. Banner ist auch er ein begnadeter Wissenschaftler. Dabei ist er in vielen Bereichen der Wissenschaft bewandert. Beispielsweise hat er eine Armee von KI-Robotern oder medizinische Kenntnisse.

Neben dem weltlichen Wissen ist er in manchen Comics auch ein großartiger Zauberer und könnte mit Dr. Strange mithalten. Somit kennt er sich mit vielen Facetten der Avengers aus. Ob er alles davon auch im MCU hat, ist noch unklar. (via Marvel Database)

2. Er hat ein persönliches Problem mit Reed Richards (Mr. Fantastic)

Kühle und berechnende Bösewichte werden von vielen geliebt, doch wirklich furchteinflößend ist es auch, wenn jemand unberechenbar ist. Dr. Doom ist beides davon. Er hasst Reed Richards so sehr, dass er trotz seines Intellekts Dinge tut, die völlig ohne Logik sind.

In seiner Solo-Comic-Serie, die von 2019 bis 2020 lief, trifft Dr.Doom auf ein neues Universum, indem er ganz anders ist. Dort ist er sogar mit Reed Richards befreundet. Diese alternative Realität kann sein jetziges Ich nicht ertragen, weshalb er das Universum zerstört (via reddit). Ein anderes Mal schickte er den Sohn von Richards in die Hölle.

3. Dr. Doom beugt sich niemandem, auch nicht Thanos

Wenn man Dr. Doom mit Thanos vergleicht, dann denkt man erstmal, er hätte ja keine Chance. Wie Screen Rant zeigt, treffen sich die beiden in der Comic-Version von Secret Wars aus 2015. In dem Aufeinandertreffen wird Dr. Doom von Thanos beleidigt. Doom fragt ihn, ob er den Infinity Handschuh hat, dieser sagt nein, aber er brauche ihn ja nicht.

Daraufhin reißt Doom das Skelett von Thanos heraus, der zu Staub zerfällt. Doom sagt dazu nur: Das scheint falsch zu sein. Während Thanos im MCU eine eigene Moral besitzt, wird Doom meistens durch seinen Stolz und seinen Willen nach Macht angetrieben. Zwar war Dr. Doom hier unglaublich mächtig, die Szene zeigt aber, dass er fast alles erreichen kann.

4. Der politische Einfluss von Dr. Doom

Die meisten Bösewichte vom MCU agierten oft abseits der Erde. Doom hingegen ist das Oberhaupt des fiktiven Staates Latveria. Das gibt Doom aber einige politische Vorteile, wie man es in der Marvel Database lesen kann.

Gilt Latveria als souveräner Staat, dann hat Doom diplomatische Immunität. Die Helden, die größtenteils innerhalb der Gesetze handeln, können ihm nichts anhaben. So kann er auch für politische Belange in die USA reisen, ohne verhaftet zu werden. Mit Civil War und Winter Soldier hatten wir schon Filme mit politischen Themen, mit Dr. Doom könnte man das noch auf eine höhere Stufe stellen. In einer Comic-Geschichte griff er sogar Wakanda für Vibranium an. Ein Thema, das im zweiten Black-Panther-Film schon angedeutet wurde.

5. Er ist im Kern der böse Tony Stark

Das Casting von Robert Downey Jr. wirkt erstmal ein wenig irritierend, schaut man sich die vorherigen Gründe an, dann passt es aber sehr gut. Dr. Doom hat die Technik und Rüstung vergleichbar mit Iron Man, er ist arrogant, stolz und kniet vor niemandem und das Wichtigste durch sein Aussehen hat er eine persönliche Geschichte mit bekannten Charakteren.

Mit dem Hulk oder Spider-Man könnte man eine persönliche Verbindung zum Bösewicht machen. Außerdem kombiniert er die meisten Aspekte des MCU: Er hat Technologie, Magie und politische Macht in einem. Der geliebte Charme von Tony könnte hierbei umgedreht werden.

Auch wenn wir noch lange auf den neuen Avengers-Film warten müssen, verspricht Dr. Doom spannende Geschichten. Freut ihr euch auf Dr. Doom oder habt ihr vom MCU die Schnauze voll? Schreibt es uns in die Kommentare.