Chris Evans lehnte die Rolle von Captain America mehrmals ab – Bis ihn ein Kollege aus dem MCU doch noch überzeugte

Ich glaube, es war ein zweischneidiges Schwert: Einerseits fühlt man sich willkommen, aber andererseits denkt man: „Oh Mann, ich muss neben diesem Typen stehen? Er ist der Hammer in dieser Rolle. Ich will hier nicht das schwache Glied sein.“

Auch seine Erfahrung in Fantastic Four, trug dazu bei, dass er das Angebot von Marvel skeptisch sah, wie ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen könnt .

Ihn schüchterte der Gedanke an die große Bekanntheit ein, sowie die Folgen, die sie auf sein Privatleben haben könnten und zweifelte an seiner Schauspielkarriere.

Deutscher Trailer zu Captain America – The First Avenger (2011)

Hier sehr ihr einen Trailer zu Captain America – The First Avenger mit Chris Evans:

Chris Evans sträubte sich anfänglich gegen die Hauptrolle in Captain America. Jedoch konnte ihn Schauspielkollege Robert Downey Jr. am Ende doch überzeugen, die große Figur im MCU anzunehmen.

